Что такое эндуро? История популярного мотоциклетного движения в деталях

Многие слышали слово «эндуро» – так называют и внедорожные мотоциклы, и гонки по пересеченной местности. Но мало кто знает, что именно означает это слово. На самом деле это название одной из самых известных мотогонок по бездорожью. Она проводится уже более ста лет, и современные мотоциклы-эндуро во многом стали такими, к каким мы привыкли, именно благодаря этой гонке…

На заре ХХ века лидерами мотоциклостроения были Англия и Франция. Они-то и дали толчок новому виду спорта – состязаниям на выносливость, по-французски – еndurance.

С 1907-го на острове Мэн стали проводиться соревнования «Туристический трофей» (Тourist Тrophy), а в 1908 году появился прообраз мотокросса – «Погоня за лисой». Международная мотоциклетная федерация FIСM (позже FIM) решила соединить оба направления. В первых гонках эндуро 1913 года в английском местечке Карлайл стартовали несколько британских и три французских гонщика и состязания проходили шесть дней. В официальном названии International Six Day Trial не было слова «эндуро» – оно появилось лишь в 1981 году, когда соревнования переименовали в (ISDE).

С первых гонок и до 1957 года допускались мотоциклы с колясками

С самого начала соревнования проводятся ежегодно, были лишь перерывы во время Первой и Второй мировых войн. ISDE отличает от других видов мотоспорта прежде всего командный дух. Главный приз – «Международный трофей» (Nations Cup) (позже «Мировой трофей»), – вручается национальной команде определенного состава. Помимо командного «Трофея» в разные годы разыгрывались и другие. В 1923 году был учрежден «Трофей «Серебряная ваза» (Silver Vase Trophy), в 1985-м его упразднили и ввели «Трофей среди юниоров» (Junior Trophy) для гонщиков до 23 лет. В 2007 году учредили «Женский класс» – Women’s Cup. Также разыгрывали «Трофей заводской марки» среди мотопроизводителей. До 1970 года гонщики могли состязаться за Nations Cup только на мотоциклах, произведенных в своей стране.

Суть соревнований – в регулярности движения по протяженной трассе (длина более 1200 км) в течение шести дней и в победах в дополнительных скоростных дисциплинах. К дополнительным соревнованиям относят кроссы с общим стартом, подъемы, испытания на ускорение. В финале раньше проводили общую шоссейно-кольцевую гонку, затем ее заменили кроссом.

В первые послевоенные годы еще побеждали британские

тяжелые мотоциклы (на фото Royal Enfield 1948 года)

Правила «шестидневки» достаточно сложные, требования к технике, вид и характер дисциплин, а также порядок пенализации неоднократно менялись. За это соревнования получили характеристику самого интеллектуального вида мотоспорта, своеобразной мотоолимпиады. Сложно не только гонщикам, но и тренерам с механиками. В общем, как в шахматах: игра, полная неожиданностей, со множеством вариантов.

ПОЛИГОН

Соревнования ISDE, как никакие другие, стали испытательным полигоном для многих технических решений. Оценивая стартовавшую в разные годы технику, можно проследить путь прогресса, увидеть его тупиковые ветви, смену тенденций и лидеров.

В начале истории «шестидневки» доминировала тяжеловесная, но добротная британская и французская техника. С ней успешно конкурировали мотоциклы производства Германии, Италии, Бельгии, Швеции – эти страны до Второй мировой войны были великими мотоциклетными державами. Мотоциклы от дорожных в основном отличали стартовые таблички и привязанные на свободных местах камеры и насосы (последние позже заменили баллончики со сжатым воздухом). Вот марки, которые были на слуху в довоенных соревнованиях: AJS, Ariel, BMW, Brough-Superior, BSA, DKW, FN, Gilera, Gnome-Rhône, Harley-Davidson, Indian, MAC, Matchless, Peugeot, Royal Enfield, Rudge, Sunbeam, Terrot, Triumph, Velosette, Zündapp. Сегодня большинство этих названий известно лишь мотоантикварам. Мотоциклы в основном были с нижнеклапанным четырехтактным «одноствольным» мотором, параллелограммной вилкой и жесткой задней подвеской.

Пятидесятые годы отметились быстрым наступлением

«двухтактников» (на фото хорошо оборудованный австрийский Puch)

С 1947 года мотоолимпиада возобновилась, очень быстро стала меняться техника. Вышли на сцену двухтактные двигатели, совершенствовались подвески, до этого почти полвека не менявшиеся. Гонщики оценили рамы с задней качающейся вилкой и применение «гидравлики». Зазвучали новые в мотоспорте имена, у старых компаний открылось второе дыхание. Гонщики добивались побед на мотоциклах Bultaco, Laverda, Maico, Husqvarna. Видную роль в 60–70-х годах сыграли Jawa и ČZ из Чехословакии, Simson и MZ из ГДР. Да и в СССР разрабатывали свои мотоциклы, и с 1956 года советские спортсмены неоднократно участвовали в «шестидневке» FIM (подробнее об этом читайте в следующем номере журнала). Не отставали мотоциклы из ФРГ – Zündapp, BMW и NSU. Английские же марки захирели, как и классические моторы-«четырехтактники». С 1957 года FIM отменила участие в соревнованиях мотоциклов с колясками. А вот малокубатурным мотоциклам, даже 50-кубовым, дали зеленый свет и вывели в отдельный класс. Кроме него были классы «75», «100» и «125» куб. см. Здесь победно звучали имена Hercules, Puch, Sachs, Simson, Zündapp.

Семидесятые ознаменовались почти полной победой двухтактных двигателей. Так, в 1974 году из 296 мотоциклов в восьми классах было лишь четыре с моторами 4Т. Им до последнего хранили верность гонщики из Великобритании, но и они в следующем году пересели на «Явы» с «двухтактниками». А еще началась эпоха австрийских мотоциклов КТМ, успеху которых немало способствовали победы в мировом мотокроссе нашего земляка Геннадия Моисеева.

Одно из технических чудес ХХ века роторный мотор

Ванкеля тоже испытывался в гонках ISDE

(на фото Hercules Wankel 1975 года)

Шестидесятые–семидесятые были годами исканий, иногда курьезных и тупиковых. В 1960–1961 годах в состав польских и английских команд включили мотороллеры. WFM OSA и Lambretta-175 прекрасно ехали по дорогам, но через грязь и броды их тащили. Американские мотоциклы Rokon Automatic (1974) отличались бесступенчатой вариаторной трансмиссией и пуском двигателя с помощью шнура, как на лодочных двигателях. Новшеством стали и дисковые тормоза. В 1975-м впервые на шестидневных соревнованиях появился хорошо оборудованный мотоцикл Hercules Wankel c роторно-поршневым двигателем. В 77-м попробовал свои силы канадский Can-Am 175 Qualifier производства мирового снегоходного лидера Bombardier.

В 1974–1975 годах американская команда

обкатывала необычный мотоцикл Rokon с бесступенчатой

вариаторной трансмиссией

И в эти же годы на трассах стали появляться «японцы». Одной из первых ласточек стала Yamaha-500 Enduro с четырехтактным двигателем нового поколения. Но этим моторам еще долго не удавалось потеснить «двухтактники», ведь последние быстро совершенствовались и прибавляли в «лошадях». На них отрабатывали золотники на впуске, лепестковые клапаны, жидкостное охлаждение и электронные системы управления. В середине 70-х мощность двухтактного мотора самого популярного класса «250» достигла 40 л. с., при этом вес всего мотоцикла был менее 100 кг. В 80-х мощность агрегата 2Т в «королевском» классе стала превышать 50 л. с.

Оргкомитет FIM часто менял регламент «шестидневки» – вводились ограничения на разные параметры, изменялись классы и требования к составу команды. Например, с 1982 года ограничили ходы подвесок до 250 мм (они стали меньше, чем было ранее), ввели класс «80», упразднив «50», «75», «100» и «175». С конца 90-х, когда четырехтактные моторы вновь обрели силу, стали приравнивать их к двухтактным меньшей кубатуры, но примерно такой же мощности. Сегодня разделение на классы выглядит так: класс E1 – 100–125 куб. см (2Т) и 175–250 куб. см (4Т), класс E2 – 175–250 куб. см (2Т) и 290–450 куб. см (4Т), класс E3 – 290–500 куб. см (2Т) и 475–650 куб. см (4Т).

Соцстраны в лице ЧССР и ГДР в 60–70-е годы

имели очень сильные команды во многом за счет своей техники

Восстановленные Jawa-250 1961 года и MZ-250 1974 года

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

До настоящего времени шестидневные соревнования под эгидой Международной мотофедерации состоялись 89 раз. Первые соревнования 1913 года собрали 162 гонщика, в последнее время в ISDE участвуют около 500 лучших мировых спортсменов.

Изначально страна, команда которой выигрывала «Международный трофей», получала преимущественное право на организацию следующей «шестидневки». Однако конгресс FIM 1969 года аннулировал право победителя, оставив за собой выбор места проведения. Такое решение было вполне здравым, ведь с 1967 года ISDE получила статус командного чемпионата мира, и федерация решила дать шанс победы странам других континентов. В 1973-м шестидневные гонки впервые покинули Европу и переместились в Соединенные Штаты. В последующие годы соревнования посетили Австралию (1992 и 1998), еще раз США (1994), Бразилию (2003), Новую Зеландию (2006) и Чили (2007).

На фоне матерых «кроссачей» необычно смотрелись

мотороллеры Lambretta-175 – на них в 1960 году ехали

гонщики из Великобритании

Наибольшее число побед в командных гонках у сборной Великобритании – 16. Но все это триумф былых лет – последняя победа гонщиков Туманного Альбиона относится к 1953 году. Вторыми, с 15 победами, идут чехи, и это тоже достижения времен ЧССР. Команда Италии выигрывала главный трофей 14 раз, начиная с 1930 года. В последние десятилетия удача сопутствует командам Франции, Финляндии и даже Польши. А вот сборной США не везло – не победили ни разу. Впрочем, как и наши гонщики: сборная СССР никогда не выигрывала «Мировой трофей».

В 80-е годы японские мотоциклы стали активно

теснить традиционных фаворитов (на фото один из первых

«японцев» Suzuki PE250T в команде Австралии в 1980 году)

ДЕТИ ЭНДУРО

Наряду с ISDE в качестве чемпионата мира с 1990 года проводится Maxxis FIM World Enduro Championship (WEC). Эта серия гонок заменила Чемпионат Европы по эндуро (FIM European Enduro Championship), существовавший с 1968 года. Серия состоит в настоящее время из восьми двухдневных раундов, включающих в себя мотокросс, эндуро и экстремальные испытания. Еще одни соревнования мирового уровня – FIM SuperEnduro World Championship. Эти зрелищные гонки проходят на стадионе, где проложена земляная или песчаная трасса с препятствиями, в основном естественного характера (камни, бревна, водные участки и т. д.), аналогичными тем, которые можно найти на классической трассе эндуро. К смежным с эндуро соревнованиям относят кантри-кроссы, эндуро-кроссы, экстремальное эндуро, бахи (bajas) и ралли-рейды. Но это уже тема отдельного разговора…

Эндуро начала 80-х: еще не канули в Лету

воздушное охлаждение и барабанные тормоза

На первом плане – итальянский мотоцикл SWM-250

Использованы материалы из книги П. Гусака «Эндуро вчера, сегодня, завтра», а также размещенные на сайте speedtracktales.com. Особая благодарность президенту НРМФ, МСМК Григорию Шулику за консультации и предоставленные материалы