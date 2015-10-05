Полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 стартовал в России

Рамный Haval H9 стартовал в России без дизеля и принудительной блокировки заднего дифференциала – эти опции появятся осенью

Первая мысль: только его нам и не хватало! Полноразмерный внедорожник во времена, когда продажи Land Cruiser упали, собранные в РФ Cadillac Escalade пылятся на складах а Infiniti QX80 еле дышит. И ведь не собирались в Haval стартовать именно с H9, хотели для начала «мелочь» запустить в народ. Но поскольку народ безмолвствует, потому как тоже еле дышит, вся надежда на общественную элиту: авось и сдюжит. Газ пускаем в Китай, Сибирь сдаем в аренду китайцам. Так что, товарищи, ставим на прикол свои «прады» и шуруем в автосалоны новой марки с непривычным названием – изучать рамный, семиместный и полноразмерный. Сам видел, как на прошлогоднем ММАС одно ответственное лицо, похожее на депутата, тыкало пальцем в H9 и нечленораздельно мычало: признал!

ПОЧТИ БЕЗУПРЕЧЕН

Внешность внедорожника удалась. Пропорциями он вполне ожидаемо схож с непререкаемым авторитетом TLC 200, хотя его детали выглядят вполне оригинальными. Последние отголоски стилистического хаоса, так свойственного ранним китайским автомобилям, здесь подавлены в зачатке. К линиям интерьера и деталировке экстерьера невозможно придраться. Открывая дверь, водитель H9 не получает удара по рецепторам обоняния, а закрывая, слышит сочное «чмок». Только дорогие материалы, подогнанные стыки и качество, качество, качество.

Но, конечно, это не Toyota. Нет в H9 никакого Torsen, да еще и с возможностью принудительной блокировки. Зато есть бензиновый турбомотор объемом 2 л и набор агрегатов от весьма уважаемых контор. Система питания Delphi: максимальное давление впрыска 150 баров и форсунки с исполнительным пьезоэлементом. Коробка передач – ZF, жаль, что всего 6-ступенчатая; раздаточная коробка – Borg Warner. Двигатель вроде как «родной» и на родине признанный: в прошлом году жюри конкурса «Китайское сердце», определяющее десятку лучших моторов, отметила и агрегат GW4C20. С привычной иронией я бы спешить не стал, поскольку награждаются не только доморощенные образцы, но и конструкции выплавки известнейших мировых брендов.

Геометрия. Не сказать, чтобы углы въезда и съезда, равно как и

радиус продольной проходимости, впечатляли,

но любителям активного отдыха хватит с головой

ЖЕЛЕЗНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ

Уловив мое желание протестировать внедорожник по максимуму, менеджер, выдававший мне автомобиль, сказал: «Мотор настроен на бездорожье – тяга большая, а вот для асфальтовых гонок не подходит». Как только я сел в машину, взгляд тут же упал на тахометр с красной зоной, начинающейся от 5500 об/мин: так мало?.. Я отнес это на счет китайской унификации: наверное, для бензиновых и дизельных машин сделали одинаковые циферблаты указателя оборотов, чтобы не тратиться… А вот и нет. Первая же раскрутка мотора показала, что диапазон работы действительно ограничен 5500 об/мин, как раз на пике мощности: непривычно!

Мотор, хотя и выдает честных 211 л. с., частенько работает на высоких оборотах – около 3000. Это понятно: реализовать максимум крутящего момента на «низах» турбированная «четверка» физически не может. Вот и приходится ей трудиться что есть мочи, выкручиваясь на каждой передаче до 3500. Надо заметить, что даже при самом резком разгоне звук мотора и шипение турбонаддува несильно проникают в салон. Шумоизоляция у машины великолепная.

Передняя ось в H9 подключается при помощи дисковой муфты. Почему-то процент передачи крутящего момента вперед строго пропорционален открытию дросселя. Я понял бы эту логику, если б мощность на задний мост в Haval H9 отбирали от потока, поступающего на передние колеса (как на кроссоверах и легковушках с поперечным расположением силового агрегата), но здесь-то все наоборот. При разгоне в режиме Auto с полностью нажатой педалью газа степень сжатия дисков муфты достигает 85%, затем при сбросе газа опускается до 1%. Во всех прочих режимах, за исключением «зимнего», даже при остановке машины муфта остается замкнутой на 30–35%. Режим ECO отключает передние колеса совсем.

Прилично.

Элементы салона выполнены из качественных материалов и хорошо подогнаны.

Есть и эргономические пробелы: надписи

на кнопках щитка климат-контроля не читаются

Досадно. Ограниченный диапазон регулировок рулевой колонки

компенсируется широким продольным ходом водительского кресла

ПРАВИЛЬНЫЙ РИТМ

Меняю драйверский пыл на амплуа закоренелого эконома и нажимаю кнопку ECO, размещенную на центральном тоннеле чуть ниже упомянутой шайбы. И тут случается чудо: передачи начинают повышаться существенно быстрее, едва стрелка тахометра взбирается на «полку» максимума момента (2100–2200 об/мин, а то и раньше). Шум турбины исчезает, а бортовой компьютер показывает средний расход в пределах 14 л вместо прежних 19, и это при снаряженной массе в 2,2 т. Совсем другое дело! Отметим, что при этом динамика разгона меняется незначительно.

Вот такой режим и должен быть основным для H9. Но не забывайте, что кнопку ECO придется нажимать при каждом перезапуске мотора.

Стильное множество.

Так часто название бренда на кузове не встречается ни у одной машины,

даже под зеркалами есть лампы-трафареты, которые

проецируют название автомобиля на асфальт. Особенно красиво в сумерках

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

На «волнистой» проселочной дороге Haval H9 показывает достойную плавность хода – это его стихия, а вот с отечественным щербатым асфальтом, изобилующим выбоинами и стыками, «китаец» справляется посредственно. Любое мелкое препятствие, встреченное на дороге с твердым покрытием, отзывается вибрацией на кузове и руле. Прелести рамной конструкции или несогласованная работа пружин и амортизаторов?

В целом удачная эргономика водительского места вызывает лишь небольшие нарекания. Невелик ход рулевой колонки по вылету, что может вызвать затруднения с подбором посадки, даже несмотря на широкий диапазон продольной регулировки кресла. Само сиденье – плоское, с умеренной боковой поддержкой и с довольно плотным верхним слоем набивки. Диапазон регулировки поясничного подпора широк, но инженеры не снабдили подпор второй, вертикальной регулировкой, что для многих окажется критичным.

Опасно! Обычно датчик дорожного просвета, являющийся

частью системы автоматической коррекции фар, ставят глубже

Над салоном потрудились: кнопки и ручки красивы и приятны на ощупь, вполне развито внутреннее освещение, много дополнительного полезного объема – есть и вместительный бардачок, и бокс-подлокотник между передними сиденьями. Не забыли и о такой мелочи, как зона подогрева дворников в нижней части лобового стекла.

Щиток приборов превосходно читается, особенно циферблаты. Наконец-то тахометр и спидометр лишены всякой мишуры, наоборот – минимальное количество цвета и простой шрифт. Жаль, что графику бортового компьютера зачем-то снабдили градиентной подложкой и трехмерными цифрами. Впрочем, в приборной панели обнаружилась одна недоработка: наружные пластиковые стекла циферблатов бликуют даже в пасмурный день, хотя на читаемости это не сказывается. А вот экран мультимедийной системы откровенно пасует перед солнечными лучами. Между тем на него можно вывести массу полезной на бездорожье информации, точнее, «инфармации» – видно, что русификацией китайцы занимались самостоятельно.

Почему так?! Пятая дверь открывается по-японски вправо.

У нас надо бы наоборот

Компромисс. В третьем ряду даже у полноразмерных SUV тесновато,

но по ширине для двоих места в Haval H9 хватает

Помощник парковки (на выбор параллельной или перпендикулярной) работает хорошо и интуитивно понятен, но снабжает изображение на мониторе голосовыми сообщениями вроде такого: «Когда линяки коснится тритура остановки транспортного средства, поверните руль обратно до максимума». А чего стоят надписи «Низк. уров. горючки» и оставшаяся для меня загадкой «Кручение переднего дис». Очевидно, речь идет все-таки о степени сжатия дисков муфты подключения передних колес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Рамная конструкция Haval H9 предполагает классическую компоновку с продольным расположением силового агрегата. Двигатель – бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Коробка передач – 6-ступенчатая классической гидромеханической конструкции. В раздаточной коробке отсутствует межосевой дифференциал – передний мост подключается муфтой. При использовании понижающей ступени раздаточной коробки, выполненной в виде планетарной передачи, поток мощности идет в обход фрикциона. На карданный вал привода переднего моста мощность передается зубчатой цепью. Имитация блокировки дифференциала заднего моста осуществляется за счет работы тормозных механизмов.

В СВОЕЙ СТИХИИ

На бездорожье Haval способен удивить иного джипера: сверхэнергоемкая подвеска, большущий ход колес – вывесить автомобиль можно, лишь задавшись такой целью, – достойная для своих габаритов «геометрия». Хотя здесь нет принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала, девятое поколение «бошевской» ESP исправно ее имитирует тормозными механизмами. А вот тяговых возможностей мотора, увы, ощутимо недостает: H9 даже ходом возьмет не всякую горку. Номинальный предел угла подъема – 26,5 градуса, но это эксплуатационное ограничение. В умелых руках Haval H9, конечно, может одолеть и стопроцентный подъем. Внедорожник очень хорошо ползает по грязи, но очевидно, что для настоящих подвигов без объемистого дизеля не обойтись – этой модификации нам действительно не хватает. Но какой мотор на тяжелом топливе встанет на российские H9, пока не знают даже сами китайцы – они колеблются между двух- и трехлитровыми агрегатами.

Просторно. Во втором ряду места предостаточно,

но, увы, профиль сидений слишком плоский

В целом гигант Н9 оставил хорошее впечатление. Солидный и стильный внешне, достаточно комфортный и удобный внутри. Не без огрехов, но у кого их нет? Зато с широчайшим списком штатного оборудования. При езде в спокойной манере этот внедорожник выглядит стопроцентным молодцом. Любителям зажигать посоветуем дождаться более мощных дизельных версий. А все остальное у нового китайского полноприводника, без сомнения, есть.