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Внедорожники 2 комментария   5 октября 2015    2 573      

Полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 стартовал в России

Полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 стартовал в России

Рамный Haval H9 стартовал в России без дизеля и принудительной блокировки заднего дифференциала – эти опции появятся осенью

Первая мысль: только его нам и не хватало! Полноразмерный внедорожник во времена, когда продажи Land Cruiser упали, собранные в РФ Cadillac Escalade пылятся на складах а Infiniti QX80 еле дышит. И ведь не собирались в Haval стартовать именно с H9, хотели для начала «мелочь» запустить в народ. Но поскольку народ безмолвствует, потому как тоже еле дышит, вся надежда на общественную элиту: авось и сдюжит. Газ пускаем в Китай, Сибирь сдаем в аренду китайцам. Так что, товарищи, ставим на прикол свои «прады» и шуруем в автосалоны новой марки с непривычным названием – изучать рамный, семиместный и полноразмерный. Сам видел, как на прошлогоднем ММАС одно ответственное лицо, похожее на депутата, тыкало пальцем в H9 и нечленораздельно мычало: признал!

 

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ПОЧТИ БЕЗУПРЕЧЕН

Внешность внедорожника удалась. Пропорциями он вполне ожидаемо схож с непререкаемым авторитетом TLC 200, хотя его детали выглядят вполне оригинальными. Последние отголоски стилистического хаоса, так свойственного ранним китайским автомобилям, здесь подавлены в зачатке. К линиям интерьера и деталировке экстерьера невозможно придраться. Открывая дверь, водитель H9 не получает удара по рецепторам обоняния, а закрывая, слышит сочное «чмок». Только дорогие материалы, подогнанные стыки и качество, качество, качество.

Но, конечно, это не Toyota. Нет в H9 никакого Torsen, да еще и с возможностью принудительной блокировки. Зато есть бензиновый турбомотор объемом 2 л и набор агрегатов от весьма уважаемых контор. Система питания Delphi: максимальное давление впрыска 150 баров и форсунки с исполнительным пьезоэлементом. Коробка передач – ZF, жаль, что всего 6-ступенчатая; раздаточная коробка – Borg Warner. Двигатель вроде как «родной» и на родине признанный: в прошлом году жюри конкурса «Китайское сердце», определяющее десятку лучших моторов, отметила и агрегат GW4C20. С привычной иронией я бы спешить не стал, поскольку награждаются не только доморощенные образцы, но и конструкции выплавки известнейших мировых брендов.

 

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Геометрия. Не сказать, чтобы углы въезда и съезда, равно как и
радиус продольной проходимости, впечатляли,
но любителям активного отдыха хватит с головой

 

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ЖЕЛЕЗНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ

Уловив мое желание протестировать внедорожник по максимуму, менеджер, выдававший мне автомобиль, сказал: «Мотор настроен на бездорожье – тяга большая, а вот для асфальтовых гонок не подходит». Как только я сел в машину, взгляд тут же упал на тахометр с красной зоной, начинающейся от 5500 об/мин: так мало?.. Я отнес это на счет китайской унификации: наверное, для бензиновых и дизельных машин сделали одинаковые циферблаты указателя оборотов, чтобы не тратиться… А вот и нет. Первая же раскрутка мотора показала, что диапазон работы действительно ограничен 5500 об/мин, как раз на пике мощности: непривычно!

Мотор, хотя и выдает честных 211 л. с., частенько работает на высоких оборотах – около 3000. Это понятно: реализовать максимум крутящего момента на «низах» турбированная «четверка» физически не может. Вот и приходится ей трудиться что есть мочи, выкручиваясь на каждой передаче до 3500. Надо заметить, что даже при самом резком разгоне звук мотора и шипение турбонаддува несильно проникают в салон. Шумоизоляция у машины великолепная.  

Передняя ось в H9 подключается при помощи дисковой муфты. Почему-то процент передачи крутящего момента вперед строго пропорционален открытию дросселя. Я понял бы эту логику, если б мощность на задний мост в Haval H9 отбирали от потока, поступающего на передние колеса (как на кроссоверах и легковушках с поперечным расположением силового агрегата), но здесь-то все наоборот. При разгоне в режиме Auto с полностью нажатой педалью газа степень сжатия дисков муфты достигает 85%, затем при сбросе газа опускается до 1%. Во всех прочих режимах, за исключением «зимнего», даже при остановке машины муфта остается замкнутой на 30–35%. Режим ECO отключает передние колеса совсем.

 

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Прилично.
Элементы салона выполнены из качественных материалов и хорошо подогнаны.
Есть и эргономические пробелы: надписи
на кнопках щитка климат-контроля не читаются

 

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Досадно. Ограниченный диапазон регулировок рулевой колонки
компенсируется широким продольным ходом водительского кресла

 

ПРАВИЛЬНЫЙ РИТМ

Меняю драйверский пыл на амплуа закоренелого эконома и нажимаю кнопку ECO, размещенную на центральном тоннеле чуть ниже упомянутой шайбы. И тут случается чудо: передачи начинают повышаться существенно быстрее, едва стрелка тахометра взбирается на «полку» максимума момента (2100–2200 об/мин, а то и раньше). Шум турбины исчезает, а бортовой компьютер показывает средний расход в пределах 14 л вместо прежних 19, и это при снаряженной массе в 2,2 т. Совсем другое дело! Отметим, что при этом динамика разгона меняется незначительно.

Вот такой режим и должен быть основным для H9. Но не забывайте, что кнопку ECO придется нажимать при каждом перезапуске мотора.

 

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Стильное множество.
Так часто название бренда на кузове не встречается ни у одной машины,
даже под зеркалами есть лампы-трафареты, которые
проецируют название автомобиля на асфальт. Особенно красиво в сумерках

 

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

На «волнистой» проселочной дороге Haval H9 показывает достойную плавность хода – это его стихия, а вот с отечественным щербатым асфальтом, изобилующим выбоинами и стыками, «китаец» справляется посредственно. Любое мелкое препятствие, встреченное на дороге с твердым покрытием, отзывается вибрацией на кузове и руле. Прелести рамной конструкции или несогласованная работа пружин и амортизаторов?

В целом удачная эргономика водительского места вызывает лишь небольшие нарекания. Невелик ход рулевой колонки по вылету, что может вызвать затруднения с подбором посадки, даже несмотря на широкий диапазон продольной регулировки кресла. Само сиденье – плоское, с умеренной боковой поддержкой и с довольно плотным верхним слоем набивки. Диапазон регулировки поясничного подпора широк, но инженеры не снабдили подпор второй, вертикальной регулировкой, что для многих окажется критичным.

 

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Опасно! Обычно датчик дорожного просвета, являющийся
частью системы автоматической коррекции фар, ставят глубже

 

Над салоном потрудились: кнопки и ручки красивы и приятны на ощупь, вполне развито внутреннее освещение, много дополнительного полезного объема – есть и вместительный бардачок, и бокс-подлокотник между передними сиденьями. Не забыли и о такой мелочи, как зона подогрева дворников в нижней части лобового стекла.

Щиток приборов превосходно читается, особенно циферблаты. Наконец-то тахометр и спидометр лишены всякой мишуры, наоборот – минимальное количество цвета и простой шрифт. Жаль, что графику бортового компьютера зачем-то снабдили градиентной подложкой и трехмерными цифрами. Впрочем, в приборной панели обнаружилась одна недоработка: наружные пластиковые стекла циферблатов бликуют даже в пасмурный день, хотя на читаемости это не сказывается. А вот экран мультимедийной системы откровенно пасует перед солнечными лучами. Между тем на него можно вывести массу полезной на бездорожье информации, точнее, «инфармации» – видно, что русификацией китайцы занимались самостоятельно.

 

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Почему так?! Пятая дверь открывается по-японски вправо.
У нас надо бы наоборот

 

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Компромисс. В третьем ряду даже у полноразмерных SUV тесновато,
но по ширине для двоих места в Haval H9 хватает

 

Помощник парковки (на выбор параллельной или перпендикулярной) работает хорошо и интуитивно понятен, но снабжает изображение на мониторе голосовыми сообщениями вроде такого: «Когда линяки коснится тритура остановки транспортного средства, поверните руль обратно до максимума». А чего стоят надписи «Низк. уров. горючки» и оставшаяся для меня загадкой «Кручение переднего дис». Очевидно, речь идет все-таки о степени сжатия дисков муфты подключения передних колес.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
Рамная конструкция Haval H9 предполагает классическую компоновку с продольным расположением силового агрегата. Двигатель – бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Коробка передач – 6-ступенчатая классической гидромеханической конструкции. В раздаточной коробке отсутствует межосевой дифференциал – передний мост подключается муфтой. При использовании понижающей ступени раздаточной коробки, выполненной в виде планетарной передачи, поток мощности идет в обход фрикциона. На карданный вал привода переднего моста мощность передается зубчатой цепью. Имитация блокировки дифференциала заднего моста осуществляется за счет работы тормозных механизмов.

 

В СВОЕЙ СТИХИИ

На бездорожье Haval способен удивить иного джипера: сверхэнергоемкая подвеска, большущий ход колес – вывесить автомобиль можно, лишь задавшись такой целью, – достойная для своих габаритов «геометрия». Хотя здесь нет принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала, девятое поколение «бошевской» ESP исправно ее имитирует тормозными механизмами. А вот тяговых возможностей мотора, увы, ощутимо недостает: H9 даже ходом возьмет не всякую горку. Номинальный предел угла подъема – 26,5 градуса, но это эксплуатационное ограничение. В умелых руках Haval H9, конечно, может одолеть и стопроцентный подъем. Внедорожник очень хорошо ползает по грязи, но очевидно, что для настоящих подвигов без объемистого дизеля не обойтись – этой модификации нам действительно не хватает. Но какой мотор на тяжелом топливе встанет на российские H9, пока не знают даже сами китайцы – они колеблются между двух- и трехлитровыми агрегатами.

 

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Просторно. Во втором ряду места предостаточно,
но, увы, профиль сидений слишком плоский

 

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В целом гигант Н9 оставил хорошее впечатление. Солидный и стильный внешне, достаточно комфортный и удобный внутри. Не без огрехов, но у кого их нет? Зато с широчайшим списком штатного оборудования. При езде в спокойной манере этот внедорожник выглядит стопроцентным молодцом. Любителям зажигать посоветуем дождаться более мощных дизельных версий. А все остальное у нового китайского полноприводника, без сомнения, есть.

 

Характеристики Haval H9

 

Метки:

  • Константин

    Впечатляет, что данный автомобиль даже в экорежиме употребляет 14 литров на 100 км при его то весе.

    • Кирилл Скрипник

      Согласен с вами. Я когда на него пересел, сам удивился такому расходу, ну и в целом хочу сказать, что это отличный аппарат. Все нормально пашет, нет на что жаловаться.

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