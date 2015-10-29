История Suzuki Vitara

Suzuki Vitara как-то незаметно привела за собой эпоху комфортных городских кроссоверов

Дебют модели Suzuki Vitara состоялся в 1988 году. Этот компактный внедорожник с оригинальным и запоминающимся дизайном предопределил развитие целого класса автомобилей. На протяжении четверти века линейка Vitara всегда отвечала самым строгим требованиям к современным автомобилям.

Пляжный вариант. Заднеприводная Vitara с открытым кузовом (1989 год)

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Руководители компании Suzuki мечтали создать полноприводный автомобиль, способный преодолевать непроходимые лесные просеки, справляться с грязью, каменистой почвой и доставлять людей туда, где, казалось бы, невозможно проехать на четырех колесах. Компания воплотила эту мечту, запустив в разработку модель Jimny в 1968 году. Двадцать лет спустя, опираясь на успешный опыт Jimny, Suzuki сделала еще один решительный шаг вперед. На сей раз она создала совершенно новый вид полноприводного автомобиля, который кардинальным образом отличался как от громоздких «вездеходов», так и от набиравших популярность полноприводных легковушек. Это была Vitara первого поколения.

Кузов первой Vitara с его округлыми и плавными обводами был совершенно не похож на квадратные кузова типичных внедорожников тех лет. Наклонное ветровое стекло делало облик автомобиля изящным и привлекательным, а запасное колесо на задней дверце демонстрировало выносливость внедорожника. Примeчательно, что кузов с тремя дверями породил новую тенденцию в дизайне внедорожников.

Лаконичный интерьер. Дизайн и набор опций как у

среднестатистической легковушки 80-х. Серый пластик был в моде

Появление Vitara ознаменовало новую главу в истории внедорожников Suzuki. Надежная несущая рама с простой усовершенствованной подвеской (стойки McPherson спереди, мост на А-образных рычагах и продольных тягах сзади) обеспечивала отличный комфорт на неровной дороге. Короткая колесная база (2200 мм) способствовала увеличению маневренности. Новый автомобиль массой менее 1000 кг стал самым легким внедорожником своего времени.

Благодаря передним и задним пружинам, более прогрессивным по сравнению с архаичными рессорами, гидроусилителю руля в стандартной комплектации и максимально комфортному и функциональному дизайну интерьера Vitara предоставила автовладельцу более высокий уровень ездовых качеств. Компактный и экономичный четырехцилиндровый бензиновый мотор позволял наряду с хорошей динамикой получить «легковые» показатели расхода топлива.

Прибавил в весе. Пятидверная версия 1991 года выросла в длину

и получила расширители арок и обильный декор

В 1991 году компания Suzuki расширила линейку Vitara пятидверной моделью. Ширина автомобиля осталась прежней, но увеличились колесная база (2480 мм) и общая длина (4030 мм).

В это же время инженеры Suzuki начали оснащать автомобили двигателем объемом 1,6 л и мощностью 80 л. с.

Все всерьез. С такого ракурса Vitara первого поколения

выглядела как настоящий внедорожник

с системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором для снижения выбросов CO2. Пятидверная версия отличалась лучшей динамикой благодаря 16-клапанному двигателю с распределенным впрыском, мощность которого достигала 95 л. с. Позже Vitara получила АКПП, увеличенное багажное отделение и больше пространства для ног.

В 1994 году Vitara стали оснащать раздаточной коробкой передач Drive Select 4×4. Водитель мог мгновенно приспосабливаться к дорожным условиям, подключая полный привод прямо на ходу.

Через год пятидверная версия получила V-образный двухлитровый шестицилиндровый двигатель, став первым полноприводным автомобилем в мире с подобным мотором. Двигатель имел 24 клапана и четыре распределительных вала, что обеспечивало ему наибольшую мощность в линейке Vitara – 134 л. с.

Безбашенный.

Полноценный кабриолет из полноприводника не сделать.

Но сидящие сзади вполне могут насладиться ветром и солнцем – над их головами небо

Наряду с новым мотором Vitara обзавелась усовершенствованным кузовом: конструкторы оснастили автомобиль стильными брызговиками и расширителями колесных арок. Интерьер стал еще более функциональным благодаря электростеклоподъемникам, зеркалам и системе центрального замка всех дверей. Появились две фронтальные подушки безопасности.

В 1996 году Suzuki представила 2-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом. В следующем году на этот двигатель был установлен интеркулер. Дизельный мотор обеспечивал не только высокие показатели топливной эффективности, но и отличные ходовые качества автомобиля как на шоссе, так и в условиях бездорожья. Благодаря эффективному интеркулеру мощность мотора увеличилась на 23%, а крутящий момент – на 29%.

На тот момент в линейке Suzuki Vitara были автомобили с короткой и длинной колесной базой, с 1,6-литровым бензиновым и 2-литровым дизельным двигателем, с механической или автоматической коробкой передач.

За девять с половиной лет было продано около 1 100 000 автомобилей Vitara первого поколения.

Новый имидж старой знакомой.

Vitara второго поколения (1998 год) кардинально преобразилась.

Внешне она не напоминала свою предшественницу,

хотя технически они были схожи

ВТОРАЯ СМЕНА

В 1998 году Suzuki начала производство автомобилей Grand Vitara, которые полностью соответствовали значительно возросшим требованиям к безопасности и экологичности. Автомобиль стал больше, а дизайн – солиднее. От предыдущего поколения автомобиль унаследовал клиновидный профиль. Новинкой стали массивная решетка радиатора и внушительные фары головного света. Широкая задняя стойка кузова пятидверной версии подчеркивала простор в салоне.

Grand Vitara еще больше адаптировали к езде по асфальту. Заднюю подвеску изменили: задний мост теперь удерживался более прочной системой из пяти рычагов. Переход на рулевое управление реечного типа позволял водителям лучше чувствовать автомобиль.

Лучше не придумать. На долгие годы непритязательная внешне

Vitara второго поколения стала образцом многоцелевого

автомобиля за свои деньги

В 2000 году инженеры Suzuki сделали управление автомобилем еще более удобным: появился постоянный полный привод с возможностью принудительной блокировки межосевого дифференциала. В 2001 году компания Suzuki вышла на новый уровень, запустив автомобиль Grand Vitara XL-7, спроектированный на основе пятидверной модели Vitara. Длину колесной базы увеличили на 320 мм, общую длину – на 485 мм, добавили третий ряд сидений. XL-7 стал самым маленьким семиместным внедорожником. Его оснащали 2,7-литровым V-образным шестицилиндровым двигателем H27A, построенным на базе 2,5-литрового мотора H25A. Все это позволило Grand Vitara XL-7 стать флагманом всей серии.

Пространство с комфортом. Скромные размеры пятидверной

версии обманчивы. Пятерым здесь совсем не тесно

БЛИЖЕ К АСФАЛЬТУ

Grand Vitara третьего поколения дебютировала на рынке в 2005 году.

В дизайне кузова нашла отражение достаточно брутальная тема спорта. Широкие обводы, колеса большого диаметра и смело выступающие крылья демонстрировали силу и надежность. Немного уменьшенная общая длина и более широкая постановка колес придавали автомобилю европейский облик. Новый интерьер также отражал спортивный характер Grand Vitara.

Grand Vitara XL-7.

Задний свес семиместной версии добавил профилю солидности,

а пассажирам третьего ряда – пространства

Инженеры компании Suzuki использовали проверенное временем переднее расположение двигателя в сочетании с задним приводом. Внедорожники нового поколения отличались более высоким уровнем безопасности и экологичности. Оставшееся неизменным продольное расположение двигателя позволило почти равномерно распределить вес автомобиля между передними и задними колесами. Передние колеса выдвинули чуть дальше вперед, что позволило поместить двигатель, трансмиссию и прочие тяжелые узлы внутрь колесной базы для лучшей управляемости. В серийном производстве использовались пять бензиновых двигателей (1,6-литровый с изменяемыми фазами газораспределения, 2,0-литровый, 2,4-литровый, 3,2-литровый V6 и 2,7-литровый V6), а также дизельный двигатель, который отличался отличными динамическими характеристиками.

Без намека на экономию. К началу 2000-х интерьер

Suzuki Vitara уже не был воплощением аскетизма

Третье поколение стало еще более асфальтовым. Раму стали интегрировать в кузов, при этом основные ее компоненты изготовлялись из сверхпрочной стали. Это придавало большую легкость и отличную прочность на разрыв и скручивание. Корпус заднего дифференциала из отлитого под давлением алюминия также способствовал уменьшению веса автомобиля. Задний неразрезной мост заменили на независимую подвеску. На все колеса начали устанавливать дисковые вентилируемые тормоза.

Кроме того, изменили алгоритм управления полным приводом. Теперь режимы нужно было выбирать с помощью шайбы, а не рычагом в салоне.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

В октябре 2014 года, когда с момента выхода на рынок первого поколения Vitara прошло более четверти века, компания Suzuki возродила эту линейку автомобилей и представила совершенно новую модель. Подробнее о новой Suzuki Vitara читайте в этом номере (с. 10–12).