Проверяем KIA Sorento Prime алтайскими тропами

Модели Sorento уже исполнилось 12 лет, и вот перед нами третье поколение популярного в России кроссовера. Корейцы скромно говорят, что Sorento Prime – одна из самых громких премьер отечественного рынка.

ДЕНЬГИ – У МОЛОДЫХ

Новинка действительно интересная. Последний раз KIA удивляла нас в 2009 году, когда Sorento получил узнаваемую радиаторную решетку. Постарался Питер Шрайер, освеживший «лицо» моделей KIA. Тогда корейцы совершили рывок, сделав свой кроссовер не только практичным, но и стильным и узнаваемым. Сегодня компания дает понять, что намерена двигаться дальше в сторону премиального сегмента. Одновременно маркетологи KIA уходят от зрелого и приверженного традициям клиента к более молодому и инновационному. Видимо, деньги у стариков уже закончились. Sorento Prime будет тягаться с весьма сильными соперниками, среди которых Volvo XC60, Nissan Murano, Toyota Venza и Toyota Highlander. Третье поколение корейского автомобиля крупнее предыдущего. Длина кузова увеличилась на 95 мм, колесная база – на 80 мм. Ширина колеи прибавила 5 мм. Только высота, согласно последним тенденциям в автомобильном дизайне, уменьшилась на целых 60 мм. Объем багажника семиместной версии вырос на 132 л. Новый кузов не только стал просторнее, но и меньше шумит и вибрирует. Плюс прекрасно, на пять звезд, держит удар при аварии. Новая подвеска обеспечивает больший комфорт на скверном покрытии.

ГДЕ МЫ?

Мы приземлились в Теллурии. Точнее, в Республике Алтай, ставшей прототипом мифической страны из последнего романа Владимира Сорокина. Оба места – и литературное, и реальное – отдают мистикой. Дышат вечностью.

В Теллурии Сорокина открыли месторождение магического металла и стали делать из него гвозди, которые вбивали себе в голову. Этот нехитрый ритуал переносил любителей теллура в параллельную реальность и делал счастливыми.

Забота. Крупный спидометр в центре

панели всегда лучше читается

Отлично.

По-моему, это лучший интерьер, когда-либо встречавшийся у KIA.

Добродушный и агрессивный одновременно

В Республике Алтай, осознавшей свою национальную идентичность в начале 90-х, открыли Курултай, на входе в который посадили на цепи снежных барсов. Это самым благоприятным образом отразилось на коровах. Вы можете долго колесить по России, но нигде не найдете более упитанных телок. Они так много едят, что с трудом переходят дорогу. Можно добрых десять минут стоять на автостраде и наблюдать, как огромное пузо этого довольного рационом существа переваливается при ходьбе с боку на бок. Половина всех земель Республики Алтай отдано им на пропитание. Только не спрашивайте, при чем здесь снежные барсы на цепи. С таким же успехом можно интересоваться связью между химическим составом теллура и человеческим счастьем. Я же говорю: обе страны волшебные. Жаль, нельзя провести тест-драйв в Теллурии, но зато это прекрасно получается на Алтае.

Багажник. Удобная и быстрая

трансформация плюс увеличенный объем

Второй ряд. Традиционная для сегодняшнего

дня формовка под двух взрослых

Блокировка. Муфту полного привода можно заблокировать,

но в этой поездке нам не понадобилось этого делать

Третий ряд. Места для студентов, алкоголиков и наказанных

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ

Компания KIA пригласила нас на масштабные покатушки с участием всего модельного ряда корейских внедорожников. В Горно-Алтайске нам выкатили Sportage, Mohave, Sorento и Sorento Prime. Новинка среди них одна – Sorento Prime. Однако по замыслу организаторов мы должны были почувствовать общий дух полноприводной когорты KIA, а не только единичную премьеру. Тем не менее по-настоящему интересной машиной оказалась именно новинка. Все остальные участники тест-драйва ей хоть в чем-то да проигрывали. Например, Sportage. Довольно выверенный кроссовер. Младший в линейке. Немного жестковат для российских дорог. Зато неплохо управляется и предсказуем в реакциях даже в экстремальных маневрах. Мотор на полноприводной версии двухлитровый дизельный, 184 лошадиные силы. Только по сравнению с Sorento Prime он больше похож на игрушку, чем на автомобиль, достойный шлифовать изгибы Чуйского тракта – одной из живописнейших дорог мира. Как же здесь красиво… Эти пейзажи не терпят суеты, и Sorento Prime с его длинной колесной базой и комфортно настроенной подвеской гораздо естественнее вписывается в окружающее великолепие. Нет никаких козырей перед новинкой – кроме цены, конечно, – и у старого Sorento, который будут продолжать выпускать, пока сохранится спрос. Единственный из рода KIA, кто бы мог составить конкуренцию «прайму», – это Mohave. Полноразмерный внедорожник, имеющий рамную конструкцию, вместительный кузов и трехлитровый дизель. Вполне мог бы потягаться, если бы не напоминал толстяка, всю начальную школу объедавшегося шоколадками, а потом вдруг решившего поиграть в баскетбол. Едет он уморительно. Старая школа. Ее остатки еще теплятся в телах Lexus LX 570 и Chevrolet Tahoe. Нечто среднее между резиновым батутом и американскими горками.

РЕРИХ И СУСЛИКИ

Зато Sorento Prime на ходу солиден, спокоен и расслаблен в лучшем смысле слова. При этом его подвеска далека от расхлябанности. Напротив, инженеры оставили запас на увеличение хода упругих элементов и стабилизатора поперечной устойчивости. Чудный вариант для дальних странствий, жаль, мощность дизеля не рассчитана на экстремальные обгоны. До сотни машина разгоняется за 9,6 с: ждать от кик-дауна бури в районе 100 км/ч не стоит, но для разумного водителя такой динамики достаточно. Делать ли упор на дрэг-рейсинг? У новинки много других достоинств. Посмотрите на кузов Sorento Prime. Он массивный, но работа дизайнера мастерски это скрывает. Особенно глаз отдыхает на головной оптике и решетке радиатора. В салоне передняя панель поделена на четко разграниченные зоны. Хотя в интерьере царствуют закругленные формы, что могло бы сделать его довольно аморфным и конъюнктурным, художник не наступил на эти грабли. Он дал волю агрессии проявиться на равных с умиротворением. Широкий овальный обод участка мультимедиа довольно бодро заявляет о своей жизненной позиции – в той мере, в какой она может быть у пластмассы.

Внутренняя конкуренция. Рамный Mohave мог бы

соревноваться с Prime, но он слишком старомоден

МОЛОКО И МЕД

Мне стоило больших усилий отвлекаться на Sorento Prime, когда вокруг был Алтай. Особое зрелище – наблюдать, как пасутся алтайские лошадки. Они не просто стоят в траве, а словно позируют по просьбе Рериха. Я вышел из автомобиля и полчаса стоял, не шелохнувшись, наблюдая, как табун не спеша двигался через долину, в которой цвет травы менялся каждые двести метров. Из транса меня вывели только суслики. Добрая сотня этих зверьков начала перегруппировку наблюдательных постов по всему видимому пространству от моих ног до ближайшей линии гор. Только для того, чтобы увидеть эту сказку, стоит посетить волшебный край, где текут молоко и мед. Этот старый добрый эпитет с полным правом можно применить только к одному региону Российской Федерации — к Алтаю. Если вы видели местных коров и пчел, то не станете спорить. Если же вы еще не были на Алтае, садитесь в Sorento Prime и вводите в навигатор адрес: Теллурия. Я почему-то уверен, что это сработает.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Новинка получила высший рейтинг EuroNCAP. Такой результат стал возможен благодаря инновационной платформе, в которой использованы высокопрочные стали – их доля выросла более чем в два раза. Жесткость на кручение увеличилась на 14%. В передней подвеске появился гидравлический буфер отбоя. В задней подвеске амортизаторы теперь расположены строго вертикально, что позволяет им работать максимально эффективно. Рулевое управление теперь доступно по выбору как с электроусилителем на рулевом валу, так и с ЭУР на рулевой рейке. Второй вариант дает большую отзывчивость и точность управления, а также более низкий уровень шума и вибрации. Полный привод подключается с помощью многодисковой муфты.