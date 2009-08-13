Раньше, отправляясь в поход, туристы брали с собой кусок полиэтиленовой пленки, из которой делали походные бани. Сейчас для путешественников появились и другие варианты попариться на природе.

Колья к чехлу привязываются ленточками. Растягивают «строение» втроем. Главное, чтобы колья попадали в усиления углов

Растягивать баню надо, не допуская провисания стен: контакт их с раскаленными камнями недопустим



Если вам предстоит длительное путешествие вдали от населенных мест, то заранее надо продумать, где и как вы будете мыться. «Дома, по возвращении» – ответ неверный. Решением может стать походная баня, точнее – парилка, поскольку предбанник там отсутствует.Самый простой вариант предлагает компания «Нова-Тур» – матерчатый шатер кубической формы высотой порядка двух метров и площадью пять квадратных метров. По низу шатра сделана широкая юбка, которая не допускает внутрь холод и ветер, а также уменьшает выход тепла наружу. Для входа-выхода сделана одна довольно большая дверь на молнии, а для лучшей освещенности – прозрачные окошки.

Весит такой шатер 2.5 кг, так что обузой не будет даже в пешем походе, не говоря уж об автопутешествии. Если сравнивать его с классической полиэтиленовой конструкцией, то получается следующее.

Шатер легче и долговечнее пленки, в сложенном состоянии более компактен. На одной из стенок бани предусмотрено усиление ткани, защищающее «строение» от жара печки или камней. Это достоинства. Увы, баня не комплектуется каркасом – его предлагается делать самостоятельно на месте из прямых сучьев. Но в этом кроется и недостаток шатра. Четыре палки вырубить в лесу несложно, но в случае с полиэтиленом мы не привязаны к строгим размерам. Шатер же требует четкого соответствия длины палок высоте стен. И это неудобно. К тому же не всегда путешествие проходит по лесистым местам. Не говоря уже об этической стороне порубки. Идея разработчиков понятна: они старались максимально облегчить и уменьшить комплект. Но как нам кажется, хотя бы в качестве опции секционный каркас для бани должен существовать. И поразило еще, что в комплект не входят растяжки. Уж ими-то баня должна комплектоваться обязательно. Тем более что цена шатра (более 4300 рублей) соответствует этому запросу.

Заносить разогретые камни удобно с помощью ведра: с лопатой не набегаешься. Тлеющие угли – затушить Камни для бани можно накалить в костре. Важно, чтобы они прогрелись как следует Баня «Нова-Тур N» не комплектуется каркасом. Поэтому первым делом заготавливаем четыре жерди в размер стенок

Устанавливается баня (без учета времени на поиск нужных жердей, кольев и веревок) втроем минут за десять. Меньшее количество народа не годится, поскольку до полного натяжения тента колья так и норовят упасть.

Опять же, с комфортом в бане могут париться три взрослых человека, для четверых места уже маловато. Ткань на удивление неплохо держит пар и тепло. В зависимости от степени нагрева камней парилка выдерживает четыре-пять полноценных заходов.

Сандуны в палатке

Более продвинутый вариант походной парной предлагают разработчики из Новосибирска. Их специализация отразилась в названии фирмы: «Мобиба», то есть МОБИльные БАни. Здесь все серьезнее. И конструкция, и цена. Модель, которая попала к нам в руки, МБ-5, – самая маленькая. Всего вариантов у «Мобибы» четыре, площадью от 6.9 до 14.5 квадратных метра и высотой от 1.9 до 2.1 метра. Мало того, есть даже модификация с отдельным предбанником. Стоимость этих изделий, естественно, выше, чем «голого» чехла от «Нова-Тур», и начинается от 20 500 рублей. Но здесь в комплект входит все, кроме камней, – стойки, растяжки, печка и труба к ней. Колышков, правда, тоже не оказалось. Но в инструкции написано, что это сделано специально: типовые колышки, по мнению изготовителей бани, слишком хилые. Рекомендуют использовать колья из валежника длиной 30–40 см. Единственным реальным недостатком, впрочем, актуальным скорее для пеших, нежели автомобильных путешественников, является размер упаковки. Но чудес, как известно, не бывает. Плотная ткань, большая площадь поверхности, плюс полноценная печь: сложно рассчитывать на карманный вариант, не так ли?

Дверь у «Мобибы» жесткая, самозакрывающаяся. Ее небольшие размеры продиктованы необходимостью беречь тепло

Дуги каркаса по всей длине прячутся в карман на молнии: так достигаются жесткость всей конструкции и быстрота сборки «Мобиба» перевозится в двух сумках: «здание» и печка. В комплекте есть все, чтобы устроить парилку на природе, кроме камней

Первым делом собирается каркас, причем все можно делать даже в одиночку: конструкция палатки устойчива

Трубы и ножки для печки перевозятся в топке. Камни кладутся поверх печи в несколько слоев Топится печь древесным углем или сухими дровами, и даже при самом сильном пламени искры наружу не вылетают

Для полноценного прогрева каменки печку надо постоянно топить не менее часа. А затем можно париться. Причем печь можно продолжать топить. И запаса тепла хватит надолго



Ставится МБ-5 очень просто, весь процесс понятен интуитивно. Жесткость строению придает оригинальная система фиксации дуг: они по всей длине застегиваются молниями. Это намного удобнее и надежнее стандартной схемы с продеванием дуг в карманы и креплением их на крючки. В результате получается жесткая конструкция, не требующая в безветренную погоду никаких растяжек. Готовая баня переносится спокойно двумя людьми. Юбка здесь тоже есть, она может крепиться к земле как камнями, так и колышками. Ставится палатка за пять – семь минут даже в одиночку. Разбирается, кстати, всего за три.

Дверь получается жесткой и самозакрывающейся, что тоже удобно: тепла и пара меньше выходит. Высота двери сделана небольшой, что на первый взгляд неудобно: приходится наклоняться при входе-выходе, но зато теплопотери, опять же, уменьшаются. Так что сама баня оставила очень приятное впечатление.

Душ-мешок такой конструкции в водоеме не наполнишь… …впрочем, из ведра тоже без воронки не очень удобно

Наш ответ буржуйской печке

Отдельно стоит остановиться на печке. Тот, кто жил в палатках с буржуйками, знает: если ее растопить как следует, то из трубы летят искры, прожигающие крышу. Бани «Мобиба» комплектуются особыми печками, с искрогасителем, поэтому даже при максимальной мощности ни одна искра не попадает в трубу.

Конструкция печи такова, что труба нагревается только в нижней своей части: в том месте, где она проходит сквозь крышу палатки, температура не превышает 45–50 градусов. Но, несмотря на это, в крыше сделана мощная изоляция: металлическое кольцо заклепками крепится к плотной ткани, которая, в свою очередь, сшивается с основным материалом. Место под печку выбрано в дальнем от входа углу, чтобы исключить вероятность ожога, если кто-то споткнется при входе в баню. Верхняя поверхность печи сделана в виде корыта, чтобы удобно было складывать камни. Топится печь дровами или углем. Для полноценного прогрева камней потребуется не менее двух десятилитровых мешков древесного угля.

Температуру палатка держит хорошо, а благодаря приточному отверстию в нижней части одной из стен нет эффекта духоты. Печь можно топить и в процессе мытья, так что каменка остывает не так быстро, как у бань без печки. Комфортно расположиться в МБ-5 смогут трое взрослых, а если приобрести складной полок, то четверо.

Эту палатку можно использовать в качестве телефонной будки или для установки биотуалета

Мыться под открытым небом на радость комарам? Ну нет. Походная душевая кабинка позволит совершить омовение в одиночестве Душ с насосом позволяет мыться в палатке любого размера. Но лучше, конечно, подбирать ту, где можно встать в полный рост Подвешивать мешок надо на высоте не менее двух метров, иначе напор слабоват



Этот вариант уже напоминает полноценную баню, причем модификация МБ-25 (23 350 рублей) даже оснащена предбанником. Хорошее решение для активных путешественников, любящих париться в нормальной бане, а не поливаться ковшиком около ручья.

Простенько, но с комфортом

Более простой и бюджетный способ помыться в походе – мобильные души. Самые распространенные модификации – душ-мешок и душ насосного типа. С первым все ясно: мешок с шлангом, на конце которого лейка. Теплая вода наливается в мешок, который затем закрепляется на дереве, и можно мыться. Не очень удобно, поскольку высота закрепления должна быть 2.5–3 метра, а вокруг душа можно поставить только ширму. Привлеченные на тепло комары и прочие оводы отравят все удовольствие от гигиенической процедуры. Зато стоимость невысока – от 150 рублей.

Вариант с насосом подразумевает источник энергии. В нашем случае – это прикуриватель автомобиля. Насос помещается в ведро с нагретой водой, автомобиль ставится рядом, и можно мыться. Здесь высота роли не играет, и устроить душевую кабину просто. Кстати, такая возможность есть. Палатка Kaiser Sport Luxe Sanitary Zone сделана именно для этих целей. Высота 195 см, быстрая установка, обилие кармашков, вентиляция – все, что требуется, чтобы помыться под душем в походных условиях. Стоимость такого изделия в среднем 2–2.5 тысячи рублей.