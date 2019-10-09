Мифы о вариаторе. В них не надо верить!

Сколько существуют на свете трансмиссии-вариаторы, столько живут вокруг них самые разные слухи, предубеждения и мифы. Попробуем разобраться в том, насколько они обоснованы на примере современного вариатора Toyota RAV4.
А мифов немало, и первый, самый распространённый – «металлический ремень ненадёжен». Так вот, ресурс вариатора с толкающим ремнём не ниже, чем у коробок-автоматов традиционной конструкции, а уж тем более у роботизированных трансмиссий. Реальных отказов по причине износа ремня практически нет, а подавляющее большинство водителей, эксплуатирующих машины с бесступенчатой трансмиссией, даже не знают точно, какой тип коробки у них стоит.
Ещё один миф – «вариатор не позволяет двигаться по бездорожью». Трудно сказать, откуда он взялся. Даже теоретически, исходя из того, что вариатор способен поддерживать любое передаточное отношение и плавно менять его в любом диапазоне, выходит, что он как раз лучше других трансмиссий приспособлен к бездорожью. Быстрая смена режимов работы коробки с D на R и обратно тоже не проблема. Такой приём называют раскачкой, и выполнить его на машине с вариатором не составляет труда. Единственное, в чём вариатор Toyota действительно может спасовать, это очень долгое буксование на высоких оборотах мотора. Для этого, кстати, существует предупреждение о перегреве. Но, надо заметить, что это далеко не стандартный режим эксплуатации кроссовера.
О специфической рабочей жидкости вариатора мы уже говорили, и требование заливать только специально предназначенный состав, как вы понимаете, выглядит совершенно обоснованным. Ведь контакт «сталь по стали» нуждается в особенной смазке, которая в определённый момент может потерять свои свойства, превратившись практически в клей, а в другие моменты – почти в обычное масло.
Еще одна тема вечных обсуждений в Интернете – непригодность коробки-вариатора к спортивной езде. Во-первых – спорт-режим сдвигает все диапазоны вверх, позволяя больше пользоваться высокими оборотами. Во-вторых, вариатор как и прочие современные автоматы, отлично «обучается», и приметив за рулём настоящего спортсмена, ответит ему максимально динамичным режимом. Кстати, при этом автоматически увеличится и доля крутящего момента, передаваемая к задним колёсам. Это улучшит управляемость и устойчивость на высокой скорости, особенно при прохождении поворота под тягой.
Когда-то давно вариаторы не любили такого простого упражнения, как преодоление бордюра. Современные трансмиссии особых сложностей в бордюре не видят – «съедают» их на раз. Единственное правило – преодолевайте бордюр не спеша, медленно, надавливая на газ понемногу и осторожно, чтобы машина не «выстрелила» когда преграда будет позади.
Ну и последнее предубеждение пытается внушить нам мысль о полной неремонтопригодности вариатора. Оно тоже не соответствует действительности. На самом деле, если уж вам доведётся по-настоящему спалить ремень и шкивы, всё это легко можно заменить. Причём сложность работы не выше, чем при стандартном ремонте обычного автомата. Так что не верьте никаким мифам и гаражным байкам, а, как говорится, доверяйте профессионалам. Однако мы уверены, что до такого не дойдёт.
Текст Евгений Хапов
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Евгения5 дней назад
Проехал на Тойоте Версо 100 000 км. На вариаторе, никаких проблем. Взял Лексус НХ тоже на вариаторе.
Григорий5 дней назад
Про парный тест RAV4 и Grand Vitara — //media.club4x4.ru/1486-nekorrektno-sravnivat-krossover-toyota-rav4-i-suv.html.
Григорий5 дней назад
Видимо, Toyota хочет увеличить продажи машин с вариаторам, а их не хотят брать. Сами же несколько лет назад писали про парный тест RAV4 и Grand Vitara — . И на бездорожье вариатор явно проиграл автомату.
Теперь ждем хвалебных заказных статей про downsize турбомоторы, DSG, непосредственный впрыск.
Евгений6 дней назад
Тойота Рав 4 2013 года, пробег 102000… Эксплуатация в Самаре, первый хозяин мужчина, второй женщина…я проехав с 92000 до 102000 потратил 83000 руб на ремонт варика, ремень в хлам, конусы убиты, гидроблок восстановленный с другой поставили … Машина у дилера всегда обслуживалась…