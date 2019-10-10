Экспедиционный VW Amarok. В шаге от идеала

Любителям пикапов известно, что комфортный и мощный Volkswagen Amarok с трёхлитровым турбодизелем особенно хорош на длинных дистанциях. Наверное, поэтому его так часто выбирают в качестве донора для строительства экспедиционника, превращая стандартный грузовик в идеальное средство для долгих автономных путешествий по асфальту и бездорожью

От большинства пикапов, официально представленных на отечественном рынке, Volkswagen Amarok отличается удобным и просторным салоном с по-немецки тщательно проработанной эргономикой. На нём без напряжения можно пройти не одну тысячу километров, что называется, «в один руль». Но если во время путешествия в автомобиле, по сути, живёшь, да ещё не одну неделю, хочется, чтобы он был подготовлен в соответствии с твоими индивидуальным запросами и привычками.

Как мы говорили, салон «Амарока» в каких-то доработках не нуждается, и владелец пикапа просто убрал задние сиденья. Если путешествуешь вдвоём или в одиночку, они только занимают место. Ведь спать в пикапе, если, конечно, это не полноразмерный «американец», всё равно неудобно, а дополнительное пространство для снаряжения лишним не будет. Вместо пассажиров сзади теперь ездит небольшой компрессор, установленный прямо на полу. Тут же, за левой задней дверью, пост подкачки колёс.

Стандартные бамперы современных автомобилей плохо держат удар, так что силовой обвес – это обычно первое, что появляется на экспедиционнике, часто выезжающем на бездорожье. Наш герой получил передний бампер с металлической центральной частью и боковинами из прочного пластика, в который скрытно, за номерным знаком, установлена лебёдка, а его проушины подходят как для буксировки, так и для поднятия реечным домкратом (хайджеком). Бампер очень похож на оригинальный и обычно не привлекает внимания ДПС, однако он сертифицирован, как и всё остальное оборудование. В нижней части бампер смыкается со сплошной защитой из алюминиевого листа толщиной пять миллиметров, прикрывающей агрегаты трансмиссии. На ней можно скользить по опасным местам как на лыже.

Штатная подвеска «Амарока», безусловно, комфортна, но всё же слабовата для бездорожья, поэтому её заменили комплектом от OME. Заодно он приподнял пикап на четыре дюйма, и появилась возможность установить колёса побольше.

Воздух поступает в мотор через герметичный шноркель, причём этот необходимый для преодоления бродов элемент окрашен в цвет кузова, как и расширители колёсных арок, бамперы, пороги и даже палатка на крыше. Пороги, кстати, силовые. Они крепятся к раме, и автомобиль на них тоже можно поднимать хайджеком.

Габариты силового заднего бампера ненамного больше стандартного, но он значительно функциональнее. К примеру, в нём есть место для крепления лебёдки, фаркоп под квадрат, проушины для шаклов и хайджека и калитка с полноразмерной запаской. Кроме тяжёлой запаски, на калитке крепятся и алюминиевые сендтраки, поэтому она оснащена пневмоупором. Кстати, пневмоупоры поддерживают капот, и задний борт пикапа, который теперь не падает вниз, а плавно открывается.

В основе кунга кузова – силовая рама, на которую можно крепить всё что душе угодно, включая багажник и палатку на крыше. А в ящиках за боковыми крышками хватит места не только для снаряжения. Владелец пикапа с таким же кунгом рассказывал нам, что однажды ненароком привёз из поездки по Сербии несколько десятков бутылок вина «контрабандой» – они просто потерялись в огромных боковых карманах. Внутри кунга – удобная выездная платформа. Она фиксируется в нескольких положениях, а если для груза требуется больше пространства, её можно легко вытащить из кузова вместе с рельсами, по которым она ездит. По лестнице на задней крышке удобно подниматься в палатку, стационарно установленную на крыше. Палатка раскрывается буквально за секунды, так что уютный походный номер на двоих с мягким матрасом всегда готов принять постояльцев. Причём забраться в палатку можно и сбоку по второй выдвижной лестнице. Так что, если ночью кому-то захочется тихо выйти, не придётся перелезать через попутчика.







В общем, тюнинг внедорожника – занятие бесконечное и довольно интересное. Главное – вовремя остановиться. Хотя если вас увлекает процесс… Например, владелец этого VW Amarok решил, что в нынешнем виде его пикап близок к идеалу и придумать больше нечего. Но автомобиль для путешествий – всегда уникален и неповторим, так что мастера тюнинга готовы к работе над проектами любой сложности.

Если вы хотите посмотреть на этот автомобиль поближе, то смотрите наше видео , а чтобы быть в курсе последних новостей — вот здесь наш канал на Дзен.

Текст: Григорий Алёшин

Фотографии: Максим Кузнецов

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