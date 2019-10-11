Кроссоверы Jaguar. В погоне за новациями не теряйте уважения к традициям

Энтузиастам полного привода не надо объяснять, с какой настороженностью широкая публика встречает инновации в сфере внедорожной техники. Вспомните, к примеру, первое появление Jaguar F-PACE на российском полигоне Jaguar Land Rover Experience. Многие журналисты были в недоумении — зачем, мол, кроссовер бренду, съевшему не одну дикую кошку на спортивных седанах и купе? Испортить управляемость и динамику? Сплясать под дудку ненасытных маркетологов? Стать как все? А дальше были круги на треке и восьмёрки на площадке маневрирования, улыбки на лицах экспертов и с трудом сдерживаемый восторг – могут, мол! Да, F-PACE – настоящий Jaguar, с характером и харизмой. Он отлично ездит, эффектно выглядит и… Знаете, на мой взгляд это как раз то, чего не хватало нашему автомобильному рынку. На нём немало премиальных внедорожников, с присущей им маскулинностью, тяжеловесностью и апломбом, но Jaguar по натуре совсем другие. Их отличает невероятное изящество, отличная управляемость, динамика и комфорт. То есть это всё равно что сравнивать боксёра тяжеловеса и теннисиста профессионала. Спортивность Jaguar проявляется не столько в зверином напоре, как любят писать рекламщики, сколько в ощущении скрытой мощи. Это как внедорожный потенциал тех же премиальных внедорожников. Ну зачем, скажите, королевскому Range Rover 900 мм глубины преодолеваемого брода? Кто на нём в брод сунется? Так это чтобы вы знали, что он может практически всё, так сказать, чувствовали потенциал, были уверены в автомобиле… А вот раскрыть потенциал Jaguar F-PACE можно только за рулём, попробовав его на разных трассах и бездорожье. Да, он отлично ездит вне асфальта. Уж поверьте.

F значит fantastic

Хотя у Jaguar есть своя логика буквенного обозначения моделей, мне хотелось бы найти подходящий эпитет самостоятельно. К примеру, F-PACE может означать и force — в смысле «сила», и fun – «радость, удовольствие». Но я бы выбрал fantastic, потому что, на мой взгляд, автомобиль дарит именно такие впечатления. Особенно в версии с 3.0-литровым компрессорным мотором, ну или с таким же по объёму дизелем. Я не оговорился и не нахожусь под действием магических флюидов британских друидов. Дизель на F-PACE великолепен! А что вас удивляет? Во-первых, именно Jaguar триумфально вернул дизеля на гоночные треки, во-вторых, кроссовер массой 1 775 кг против 700 Нм крутящего момента…

Разгон до 100 км/ч – 6,2 секунды. Причём этот полноразмерный дизельный кроссовер, разгоняющийся до сотни за 6,2, на трассе расходует такое же число, но в литрах на 100 км. И это при четырёх пассажирах в салоне. Проверено дорогой от Иркутска до Листвянки. Хорошая дорожка, трудно удержаться и не пришпорить, но на середине пути есть пара подбросов, на которых легковушка на 120 км/ч отрывает все четыре колеса. Наш F-PACE только покачнулся. Был бы пустым, не знаю, как обошлось бы, но с загрузкой под 600 кило с учётом багажа – отлично.

И салон в самом деле просторен – взрослые впятером не стесняют друг друга, и багажник всех удивил. Погрузочная высота, правда, великовата, но глубина, ширина и высота идеальны. В отпуск бы на нём, в горы, к морю – проходимости хватит с запасом. Как сказал один из наших коллег: «Да тут 213 мм дорожного просвета? Это же на три миллиметра больше, чем у УАЗ «Патриот»… В этот момент мы ехали боком по склону с креном 27 градусов, а под колёсами была смесь из мокрой травы и влажной глины. Хотя не только клиренс важен на бездорожье и не только углы въезда и съезда, но и центр тяжести, в чём мы ещё раз убедились на том холме. А на самом кольце мы согласились с тем, что британцы правы, когда говорят, что в F-PACE спрятаны три автомобиля: комфортный семейный универсал, лёгкий внедорожник и спорткар. В последней своей ипостаси кроссовер выступает особенно ярко при нажатии клавиши Dynamic.

Двигатель, трансмиссия, рулевое управление, подвеска – всё перенастраивается в трековый режим. В поворотах появляется ощущение, что машина кренится внутрь, как мотоциклист. Кстати, настоятельно не рекомендую отключать систему стабилизации. Срабатывает она достаточно поздно, оставляя возможность придать машине нужное направление, и совсем не мешает ехать динамично. Особенно зимой. Кстати, на скользком покрытии обутый в шины по сезону Jaguar F-PACE обходит всех своих ближайших конкурентов. И по комфорту он лучше: и посадка удобнее, и поведение предсказуемее, и проходимость выше. К тому же дешевле. Хотя если хочется сэкономить, то есть ещё один вариант. Точнее, даже два. Взять машину с 2.0-литровым дизелем и получить расход в 6,2 литра не только на трассе, но и по городу или присмотреться к Jaguar E-PACE, где Е – означает не столько economy, сколько emotion.

Jaguar F-PACE Jaguar F-PACE Jaguar F-PACE

E – emotion

Говорят, что маленький кроссовер Jaguar сделали маркетологи. Но не те, у которых на уме только кофе, Instagram и брифинги, а те, которые опрашивают потенциальных владельцев, выделяя их из релевантной целевой аудитории. Так вот потенциальные владельцы сказали, что нужен ещё один кроссовер, но чуть меньше F-PACE – так сказать, городской вариант. И не только городской, но и пригородный, то есть проходимый и быстрый. А ещё, говорят, хотим, чтобы в салоне можно было ездить впятером и багажник был большим… ну ладно, чуть меньше, чем у F-PACE, так уж и быть. Да, и чтобы безопасный. Лучше с передним приводом, как основным в полном. И чтобы комплектация была как у всех Jag – от и до! Почесали маркетологи затылки и, посоветовавшись с конструкторами, предложили Ральфу Шпету, директору Jaguar, следующий вариант: берём очень удачную платформу от Evoque и немного дорабатываем заднюю подвеску – для обострения управляемости. А чтобы сделать просторным салон и не убить багажник, смещаем кокпит вперёд, то есть немного теряем в классическом ягуаровском силуэте, зато выигрываем в комфорте и развесовке.

Привод полный, автоматический, можно с муфтой Haldex пятого поколения, или с модными отключаемыми полуосями. Ведущая ось передняя – значит, машина более предсказуема для неискушённого пилота. И наконец, делаем рисунок маленького ягуарчика в левом нижнем углу лобового стекла. Надо сказать, этот котёнок подкупил весь совет директоров, а вслед за ним и десятки тысяч владельцев. Производство отдали на новый завод в Австрию – и не прогадали: австрийская сборка очень аккуратна. К счастью, на малыша не ставят 5.0-литровый компрессорный мотор, но и с двухтурбинным 2.0-литровым бензиновым Ingenium кроссовер способен не только порадовать, но может даже напугать. Тем более что волшебная кнопка Dynamic есть и у него. А ещё полный набор самых современных пользовательских мультимедиа – не хуже, чем у старшего F-PACE. Связь с мобильными устройствами, шикарный звук от Meridian, таймеры климата, подробная навигация, удачное сочетание тачскрина и физических клавиш. Есть и ассистенты из разряда как дорожных, так и внедорожных, камеры кругового обзора, парктроники, опции безопасности с контролем слепых зон, функциями удержания полосы и считывания знаков с трансляцией на лобовое стекло.

Из тех, что помогают справиться с бездорожьем, обязательно нужно отметить «внедорожный круиз-контроль» – систему ASPC, которой оснащён, кстати, и F-PACE. Система увеличивает тягу двигателя, когда машина встречает сопротивление при движении, и меняет вектор тяги, если сопротивление исчезает. Иначе говоря, Jaguar будет сам увеличивать обороты, пока тяги не станет достаточно, чтобы преодолеть препятствие. И начнёт тормозить двигателем, если кроссовер попадёт на спуск. Скорость движения выбирается клавишами круиз-контроля на руле приблизительно в диапазоне от 3 до 30 км/ч. Важно то, что, кроме тяги, АSРС управляет ещё и блокировкой муфты и противобуксовочной системой. На практике это выглядит так: обороты растут до тех пор, пока какое-нибудь из колёс не провернется. Если остальные не крутятся и машина не тронулась, противобуксовочная прихватывает колесо. Обороты при этом не падают, хотя чуть снижаются. Тяга перебрасывается на следующее колесо. Если оно вращается, а другие стоят, трэкшн тормозит и его. Обороты добавляются, в дело вступают другие колёса. При этом машина не буксует и тяга двигателя не теряется.

В результате, перебрав все колёса и немного повозившись, Jaguar, как правило, трогается с места, в котором при помощи только противобуксовочной давно сидел бы на брюхе. Особенно хорошо АSРС работает на слабых, скользких грунтах, где каждый проворот колеса грозит посадкой минимум на рычаг. По сути, это и есть имитация блокировок, да и ещё и тактики, которая называется «топтать колею», когда подаётся короткий и сильный импульс мотору, чтобы толкнуть колесо и машину вперёд, но не допустить пробуксовки. Гениально рассчитанная конструкция и работает намного эффективнее конкурентов. Но технологии XX века – ничто на фоне того, что предлагает автомобилестроение будущего. Мы приближаемся к новой букве английского алфавита – i, самой интеллектуальной.







Jaguar E-PACE Jaguar E-PACE Jaguar E-PACE

I – intellect

Современная психология утверждает, что быть умным – вовсе не означает уметь мыслить логически. Куда важнее владеть самыми актуальными знаниями, быстро реагировать на меняющуюся обстановку и даже обладать предвидением. Очень умным я себя не считаю, но будущее предвижу легко – оно за электромобилями. Назло всем комплексующим скептикам и замшелым ортодоксам. Тем более, что они моментально перекуются, как только прокатятся на чём-то вроде Jaguar I-PACE. Вот кто умеет убеждать в неотвратимости прогресса и может, фигурально выражаясь, задавить 400-сильной мощью своего искусственного интеллекта. «Электричка» – так зовут между собой I-PACE профессионалы. Очень домашнее, дачное и родное наименование. Почему? Да потому, что электромобиль – это естественно, легко, понятно, быстро и удобно. Даже зимой. Даже за городом. И даже, не побоюсь этого слова, на бездорожье. Во-первых, I-PACE – большой, он почти как F-PACE. Аккумуляторная батарея спрятана под днищем, поэтому салон и оба багажника получились просторными, а под капотом электрички нет почти ничего, кроме ниши на 27 литров – блок управления силовой установкой и распределительный щит. Кстати, всё это нагревается, как пятый iPhone в компьютерном шутере PUBG, так что заваливать передний отсек не стоит, разве что кабель зарядный положить. Сзади, можно сказать, обычный грузовой отсек, не лучше и не хуже, чем у всех.

База длинная, салон очень комфортный, одинаково просторный и спереди, и сзади. Большинство приборов и органов управления выведены на дисплеи. Они работают даже в самый лютый холод, подогревая сами себя. Быстрота отклика и распознавание нажатия отменные, но перчатки стоит выбирать специальные, для тачскринов. В остальном понять, что вы находитесь в электромобиле, а не в спортивном кроссовере, можно только по двум признакам: бешеный разгон и индикатор рекуперации. До 100 км/ч I-PACE разгоняется за 4,8 сек. Причём разгонная динамика сохраняется на любой скорости. У электродвигателей есть интересная особенность – крутящий момент всегда одинаков, практически с нуля и до максимальных оборотов он не меняется. Заряда в идеальных условиях может хватить до 470 км пробега. Вот тут, говорят скептики, и прячется слабое звено электромобилей. Тут и в редкоземельных металлах.

Ну о металлах мы сейчас говорить не будем, решение существует, и оно находится за пределами земной атмосферы, а вот насчёт зарядки есть аргументы. Да, зимой пробег уменьшается: часть энергии тратится на поддержание теплового режима, часть на климат салона, часть на собственно движение автомобиля. При минус двадцати нашим испытателям удалось проехать 270 км. Домашняя зарядка до полного от обычной сети переменного тока 220 вольт в условиях Подмосковья занимает 11–13 часов – проверено. Удобнее поставить специальный зарядный узел, который выдаёт 35 км пробега за час зарядки с блоком на 7 кВт, подключённым к домашней сети. Дальше идут вариации.

Зарядки постоянного тока, которые устанавливают в городе, рассчитаны на выходную мощность 50 кВт – это 270 км за час. Таким образом, по пути из Питера в Москву вам достаточно два или три раза остановиться на кофе, размяться и перекусить. Хотя разминаться особенно не придётся – кресла комфортнейшие. Ездить из дома на работу так и вовсе никаких проблем. Зарядка интеллектуальная и рассчитывает подачу энергии так, чтобы обеспечить как можно более эффективную и длительную работу батареи. А заодно гарантирует, что к моменту выезда и климат в салоне будет подходящий, спасибо InControl Remote и зарядка на должном уровне, да и радиостанция любимая настроена, о чем позаботится Smart Settings. Правда, заказывать мелодии I-PACE пока не умеет. Но это пока.

Jaguar I-PACE Jaguar I-PACE Jaguar I-PACE

Не будем забывать, что XXI век – это не только высокотехнологичные автомобили, но и всё, что связано с их продажей и обслуживанием. Конечно, традиционный поход в салон, тест-драйв и задушевную беседу с продавцом-консультантом это не отменяет, но само приобретение понравившегося варианта сегодня проще сделать онлайн, как говорится, не выходя из дома. Это совсем несложно и все необходимые формальности будут соблюдены, а безопасность сделки гарантирует высочайший уровень секретности. На сайте в разделе «Автомобили в наличии» можно найти все варианты, представленные на рынке, да ещё и с учётом выгодных спецпредложений (это касается и автомобилей с пробегом). Здесь же оценить свою машину в трейд-ин и определившись с ценой выставить её на аукцион, заодно получив интересные финансовые предложения и самое выгодное «каско». Останется только в удобное время приехать в салон, чтобы забрать автомобиль.

Умный человек всегда осмотрителен и понимает, что лучше немного доплатить на берегу, чем раскошеливаться втрое, когда начнётся непогода. Мы говорим о гарантии и сервисном пакете. С гарантией всё более или менее понятно: три года – и нет проблем; но если вы не захотите продавать свой Jaguar через три года, а скорее всего, вы этого не захотите, обратите внимание на так называемый сервисный пакет. Он продлевает гарантию до пяти лет или 120 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, и доступен для всех моделей Jaguar. Кроме того, приобретая сервисный пакет вы экономите на обслуживании. И довольно много – до 50%. Помимо всего прочего, машину с «пакетом» дороже оценивают в трейд-ин и впоследствии её проще реализовать. По срокам можете как раз подгадать к рестайлингу – получите тройную выгоду!

Текст Игорь Губарь

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