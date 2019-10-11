Самый мощный Volkswagen Amarok. Лучший друг налоговой инспекции

Марка Volkswagen объявляет о выходе на российский рынок Amarok с новым двигателем 3.0 V6 TDI мощностью 258 л.с с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION.

Новый двигатель 3.0 V6 TDI имеет мощность , увеличенную до 258 л. с. (190 кВт), крутящий момент в 580 Нм и, соответствующим для России, стандартам Евро-5. Максимальный крутящий момент двигатель развивает в диапазоне от 1 400 до 3 000 об/мин, а полную мощность – в диапазоне от 3 250 до 4 000 об/мин.

Кроме того, доступна функция Overboost –кратковременное повышение мощности двигателя на 13,6 л. с. (10 кВт) – до 272 л.с.







Данный двигатель доступен с постоянным полным приводом 4MOTION и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Двигатель V6 TDI 258л.с. доступен в исполнениях Highline и Aventura. В стандартное оснащение этих версий включены биксеноновые передние фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, хромированный задний бампер, инфомедиа-система с цветным сенсорным дисплеем и камера заднего вида.

Цены на Volkswagen Amarok с двигателем 3.0 V6 TDI 258л.с. начинаются от 3

474 900 рублей.