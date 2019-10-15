Война тосола с антифризом

Мы знаем, что вы знаете, что «Тосол» – это советская торговая марка и каждой весной его надо было сливать. Антифризы сливать не нужно, достаточно иногда менять, чем мы сейчас и займёмся

Первое поколение охлаждающей жидкости для автомобилей в СССР разрабатывалось целой толпой талантливых химиков, но из-за общего отставания в технологиях и применении малоэффективных составляющих «Тосол» рекомендовали использовать только зимой, а летом заменять его водой. Ну это так, на случай если вы не знали, зачем его сливали весной. И хватит о прошлом и о «Тосоле», давайте об антифризах. Честно говоря, мне казалось, что ничего нового в смеси этиленгликоля, воды, красителя и какой-нибудь антикоррозийной присадки придумать уже невозможно, но беглое знакомство с продукцией самой известной в этой области марки – Liqui Moly – заставило меня усомниться в собственной компетенции. И вот что я узнал.

В далёкие времена, когда в автомобиль «Жигули» ещё заливали итальянский антифриз, немцы придумали стандарт G11. В его составе были силикаты и немного органической кислоты, что позволяло эксплуатировать входящие в моду «Гольфы» и «Пассаты» круглый год. Причём как в Норвегии, так и в Испании. И не один год, а, скажем, два-три. Французы не отставали от немцев и выпустили свой вариант G11, но использовали молибден. Составы назывались почти одинаково, но при смешивании превращали машину в тыкву задолго до полуночи. Чтобы этого избежать, хитрые французы стали подливать в свой антифриз краситель цвета, как им казалось, морской волны у пляжей Côte d’Azur. Но пока они любовались полученным оттенком, немцы выпустили антифриз G12, в который добавили вместо силикатов карбоксилаты, или, очень упрощённо, производные солей карбоновой кислоты. Он работал ещё дольше, но тоже не переносил смешивания с G11, выдавая осадок, убивающий помпу и радиатор. Работа шла. Появился G12+, лишённый главных недостатков предшественника. Потом G12++ с совершенно новой формулой… В общем, сейчас в обновлённой продуктовой линейке Liqui Moly целых пять вариантов антифриза для автомобилей, и все они с особенностями, о которых вы возможно не знаете. А они могут оказаться крайне важными, поэтому мы расскажем обо всех.

KFC11 (стандарт G11) – самый доступный, так называемый гибридный антифриз первого поколения с силикатами в основе. Если ваш автомобиль появился раньше 2006 года, смело можете его заливать и менять раз в два года.

KFS 12+ (стандарт G12+) – карбоксилатный антифриз. Самый универсальный продукт для широкого круга современных европейских автомобилей. Служит не менее пяти лет, без последствий смешивается с G11.







KFS 12++ (стандарт G12++) – лобридный антифриз, или гибридный нового поколения, с содержанием силикатов. Это продукт для новых поколений автомобилей концернов VAG и Mercedes-Benz. Допускается использование в японских и корейских машинах при обязательном условии полной замены с промывкой системы. И это не шутка!

KFS 13 (стандарт G13) – лобридный антифриз последнего поколения с улучшенными экологическими параметрами. А точнее, вместо ядовитого для всего живого этиленгликоля в нём применён сравнительно безопасный глицерин. Этот продукт создан для новейших автомобилей концернов VAG и Mercedes-Benz.

KFS 33 (стандарт G33) – лобридный антифриз цвета той самой морской волны, подходящий, как вы, наверное, уже догадались, французским автомобилям концерна PSA. Он не смешивается вообще ни с чем, зато работает очень долго и вполне экологичен.

Какие проблемы могут возникнуть, если всё-таки смешать несмешиваемое? Всё просто! Ингредиенты вступают в реакцию, часть выпадает в осадок. Осадок естественным образом оседает в самых узких и самых горячих местах, буквально прикипая к ним. Образуется термоизоляция там, где её не должно быть, прогорают прокладки, забиваются каналы, радиаторы, помпы. Ресурс двигателя стремится к нулю… А ещё пропадает антикоррозионный эффект, что только усугубляет проблему. Обо всем этом нужно помнить не только при замене антифриза, но и покупая баночку в дорогу «на долив». Про малоизвестные марки и контрафакт даже не стоит упоминать. Берите фирменное, и всё будет хорошо. Прямо как во времена расцвета «Тосола»!