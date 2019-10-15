Russian Wrap Masters. Чемпионат по оклейке пройдёт в Москве!

21-24 октября состоится юбилейный Чемпионат по оклейке автомобилей Russian Wrap Masters. Мастера со всей России и стран СНГ сразятся за звание чемпиона и право выступить на мировом первенстве.

Мастера будут использовать специализированные литые пленки с каналами TeckWrap и Orafol, при помощи которых покажут как может преобразиться облик автомобиля.

5-й год в России проходят соревнования по автовинилу. В этот раз в рамках выставки «Реклама-2019» и классического чемпионата Russian Wrap Masters мастера по установке полиуретановой защитной пленки смогут показать свои умения. Гости выставки увидят на автомобилях Audi Авилон установку уникального печатного дизайна, и дизайна цветными пленками, когда мастер в процессе чемпионата создает свое творение. Кроме этого, будет показано, как устанавливается полиуретановая защитная пленка Hogomaku.







Зрители смогут сами протестировать плёнку на стойкость.

23 октября на чемпионате RWM Cup пройдет тренировка рекорда Гиннеса по самой массовой оклейке автомобиля гиганским куском пленки. в установлении рекорда примут участие не менее 20 мастеров оклейки.

Гостей и зрителей ждут в ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская наб., дом 14, пав.2.стенд 22А70, в рамках выставки «Реклама-2019».

Билет на выставку бесплатный, его можно получить здесь