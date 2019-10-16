17 октября – закрытая ночь продаж в Ауди Центре Север

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Audi — воплощение безупречности. У лучшего дилера России*.







Ауди Центр Север

Официальный дилер Audi

Ленинградское шоссе, д. 63Б

* По итогам конкурса, проводимого Audi Russia среди дилерских предприятий Audi в России по показателям работы в 2017 и 2018 годах.