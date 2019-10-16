Таких BMW X5 мир ещё не видел. И не факт, что хотел

За последние годы сложилась традиция с каждым новым «Икс пятым» знакомиться в конце лета и брать для испытаний исключительно трёхлитровые дизельные версии… Я подумал об этом, выезжая на машине семейства G05 со стоянки российского представительства BMW. Интересно, что за прошедшие десять лет характеристики её мотора почти не поменялись, чего не скажешь о самой машине…

Всё те же шесть цилиндров в ряд и доналоговые 249 сил. Правда, момента теперь целых 620 Нм, хотя мне казалось, что и 590 предыдущего поколения вполне хватало. В общем, главное, что вам нужно знать про этот мотор – его тяги более чем достаточно, чтобы X5 ехал так, как ему и положено – и по понятиям, и по статусу. Но, похоже, мотор – единственное, что роднит этот автомобиль с остальными моделями BMW.

Как и всегда, основным нашим условием было наличие off-road пакета. В парке представительства как раз была такая машина с пневмоподвеской, в значительной степени определившей суть нашего тест-драйва. Всё дело в том, что впервые за всю свою историю X5 получил пневмоэлементы по кругу — ведь раньше их можно было заказать только для задней подвески.

Совершить революцию и в компоновке, и в характере автомобиля позволила новая модульная платформа CLAR, на которой основаны седьмая и пятая серии, то есть по сути лучшие модели BMW современности. Х5 вырос по всем параметрам, стал более изощрённым технически, но за всей мишурой вроде обновлённого дизайна и прочих второстепенных деталей многие авторитетные автожурналисты, уже писавшие о немце, упустили главное – таких X5 мир ещё никогда не видел. И, кстати, не факт, что хотел.

Раньше ведь как было: если ты на X5, все ровные дороги твои. Потому что диски должны быть минимум 20-дюймовыми, на низком профиле, а подвеска непременно со спортпакетом. Ну и трансмиссия xDrive, предпочитающая передавать больше мощности на заднюю ось. Таким образом, машина сама определяла стиль вождения: агрессивно, прогрессивно, но всегда с оглядкой на качество покрытия. Новый кроссовер – другой. Совершенно другой! Скажу больше: если бы я ехал на нём в качестве пассажира, да ещё и с закрытыми глазами, то никогда не подумал бы, что это BMW.

Прежде всего он невероятно мягкий. Причём канонические двадцатые катки никуда не делись. За счёт пневмобаллонов спереди и сзади G05 получился настолько комфортным, что, прошу прощения, моя задница отказывалась в это поверить! И если ещё недавно однозначным лидером сегмента по плавности хода считался Audi Q7, то теперь расстановка сил изменилась. В BMW X5 образца 2019 года приятнее, чем в любом другом немецком автомобиле этого сегмента.

Понять, как подвесочники добились такой энергоёмкости невозможно. Вероятно, это какая-то особая баварская магия, но ни мелкие ямки, ни стыки на эстакадах, ни глубокие срезы в полотне не беспокоят копчик водителя. Он (водитель) просто направляет немного безвольный руль туда, куда надо, и может не задумываться об объезде даже глубоких весенних кратеров наших улиц – его (теперь снова копчик) ничто не побеспокоит. Ну разве что кроме приятных перегрузок при разгоне и в некоторых ходовых поворотах…

Полная смена ориентации? Похоже на то, ведь метаморфозы в машине ещё более значительны и одним только ездовым комфортом не ограничиваются. Тот самый внедорожный пакет, названный, кстати, xLine (ребятишки из KIA звонко икают, но пока не возмущаются), включает в себя защиту днища, некоторые декоративные акценты и особые алгоритмы работы полноприводной трансмиссии. И это всё не просто заявлено, а реально работает!







Дорожный просвет варьируется от 214 до 284 мм, и даже в крайнем верхнем положении у рычагов остаётся вполне рабочий ход, с которым X5 вполне успешно продолжает защищать салон от любых колебаний.

А вот следующий абзац для типичного водителя типичного X5 будет, скорее всего, непонятен. Готовы? Заявленные углы въезда и съезда – 25,2 и 22,3 градусов, соответственно. А угол рампы (словосочетание, от которого у поклонника BMW вполне может случиться нервный припадок)… Так вот, угол этот в X5 есть, он измерен, и официально составляет 20,2 градуса. В довершение, глубина преодолеваемого брода – 540 мм. Всё, уносите пациента!

Не знаю понимаете ли вы о чём идёт речь, но этот автомобиль реально может съехать с асфальта и без затруднений проползти по колее на опушке, а в особо запущенных случаях сделать это даже после дождя. Мы выезжать на поле не решились – шины были совсем уж трековыми, но зато ради эффектного кадра попытались вывесить машину по диагонали – не вышло.

Одно из колёс потеряло сцепление, остальные беспомощно дёргались, электроника хрустела имитациями блокировок, а вывешивания всё не было. Хотя давайте начистоту: так издеваться над BMW не будет никто и никогда.

Сейчас модно использовать термины вроде «смена парадигмы», но в случае с новым X5 по-другому и не скажешь. Больше того, даже это словосочетание не отразит всей глубины произошедшего с культовым кроссовером. Не удивлюсь, если люди, привыкшие к предыдущим версиям модели, могут попросту не понять нынешнюю. Ведь BMW X5 превратился в нечто совершенно иное – теперь это комфортабельный транспортёр, в котором водитель – не «драйвер», а лишь «распорядитель». Он отдаёт команды, а машина сама решает, как их выполнять. Даже тормоза здесь не имеют механической связи между педалью и цилиндром – за замедление отвечают электронные актуаторы. Владельцу не нужен ключ – машина распознает NFC-метку в смартфоне, откроет двери и позволит запустить двигатель.

При этом все настройки сохраняются в «облаке». Догадались, зачем? Чтобы человек мог сесть в машину, а она тут же под него настроиться. Таким образом производитель подталкивает нас не только к смене восприятия X5, но и к трансформации самого понятия средства передвижения. Зачем все эти облачные адаптации? Чтобы потенциальному подписчику легче было пересаживаться из одной модели BMW в другую, ведь многие компании сейчас разрабатывают программы «подписки» на машины. Казалось бы, причём здесь Ликсутов… Но Максим Станиславович сейчас наверняка потирает ладошки и удовлетворённо улыбается — его мечта, кажется, осуществилась, пускай и через баварские мозги и штампы.

Текст Евгений Липовицкий

Чтобы быть в курсе последних новостей, не забывайте подписываться на наш канал Дзен!