Volkswagen Teramont. Мощный размер. В АВИЛОН

Volkswagen Teramont – надёжный семиместный кроссовер, который оптимально сочетает практичность и функциональность, мощь и безопасность, классический дизайн и передовые технологии. Он обеспечит Вам абсолютную уверенность и на загруженных улицах мегаполиса, и на скоростных трассах, и на бездорожье.

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* Ежемесячный платеж в сумме 17 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит по специальной акции на приобретение нового Volkswagen Teramont в рамках кредитного продукта «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» на покупку нового Volkswagen Teramont Origin R4 TSI 4MOTION 220 л.с., 8-авт., стоимостью 2 949 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 1 549 600 рублей (52,55% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 1 179 600 рублей (40%) и процентной ставкой 10,9% годовых.

Указанный расчёт ежемесячного платежа действителен в случае подключения клиента к Программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Страховая сумма не включена в сумму кредита.

Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основе Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки.

Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Teramont, Touareg по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн. руб.

Процентная ставка (в % годовых) при сроке 12 мес. – 5,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 10,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) при предоставлении полного пакета или двух документов и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. — 8,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 13,9%.

Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13-24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%.

Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.10.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

** Предложение по страхованию КАСКО новых автомобилей Volkswagen Teramont действует в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (включительно). Условия программы: тариф 3%, договор страхования КАСКО, без франшиз, минимальный возраст лиц, допущенных к управлению — не менее 35 лет и стаж вождения — не менее 10 лет, срок страхования 1 год. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость автомобиля.

Страхование КАСКО осуществляют СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России CИ № 0928 от 23.09.2015), ООО «СК «Согласие» (лицензия Банка России СИ № 1307 от 25.05.2015) в соответствии с Правилами страховщика, размещенными на сайтах www.ingos.ru, www.soglasie.ru. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке страховой компанией. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Подробности акции и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-700-75-57 и в салонах официальных дилеров Volkswagen.

*** Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Teramont по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн. руб.

Процентная ставка (в % годовых) при сроке 12 мес. – 3,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 7,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 20% (включительно) при предоставлении полного пакета или двух документов и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. — 6,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 10,9%. Акция доступна при условии, что Клиент имеет трех или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта, свидетельствами о рождении детей или удостоверением многодетной семьи.

Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13-24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%.

Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.10.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.