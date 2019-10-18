Жаркое солнце Ольхона и оранжевое настроение KIA Sportage

Осенний Байкал, это ледяной ветер, хмурое небо и непривычная горожанину безлюдность. Нам повезло – непогода взяла трёхдневный тайм-аут и ветер Баргузин дул где-то в стороне. Холодное дыхание озера-батюшки не обжигало, только заставляло щуриться. Местные говорили что, обычно в такое время заметно холоднее. Может это шаманы упросили духов дать теплу последний шанс, а может организаторы тест-драйва KIA Sportage хорошо побурханили. Как бы то ни было, весь маршрут от Иркутска через Баяндай в Сахюрту и на Ольхон мы купались в солнечных лучах и ярких красках. В таком случае говорят, «как украли» — это про нас.

На машине попасть на Ольхон можно только паромом – три разномастных судёнышка снуют туда-сюда непрерывно, а самое крепкое из них зовётся «Ольхонские ворота» — так же, как и пролив между островом и «большой землёй». И если до парома – гладкий асфальт, то на острове исключительно грунт, и порой весьма коварный.

Главный Ольхонский транспорт – УАЗ-Буханка серого цвета. Словно пчёлы в улей, слетаются десятки УАЗиков к прибытию парома, и весело козля на ухабах увозят в своём тряском чреве многочисленных туристов, в основном из Китая. Увозят лихо, держа скорость за «сотню» (каково там туристам?) Сменив крепких, но небыстрых сибирских лошадок на продукцию из Ульяновска, местные «водилы», кажется, решили взять от машин всё, на что те были способны.

Мы же на современных и комфортных кроссоверах KIA старались лицом в грязь не ударить, и отечественному вездеходу спуска не давать. Как ни коварны байкальские грунтовки, мы немало удивились тому, что и Sportage хорошо держит удар стихии в виде незаметного подброса или просто оставленной дорожниками колдобины.

В смертельном прыжке на очередном «трамплине» курса не меняет, и подвеской особо не гремит. Конечно, он жёсток на частой гребёнке и заставляет тормозить перед серьёзными рытвинами. Ну да ведь это не армейский вездеход, а городской кроссовер. В общем, темп не сдали и в скоростном слаломе превзошли великий и ужасный внедорожник из СССР.

KIA Sportage четвёртого поколения продаётся у нас уже больше полугода. Модель хорошо подготовили к нашим условиям – доработали подвеску, сделали тише. Непогоды и плохих дорог кроссовер немало повидал еще в период предсерийных тестов на надёжность. 100 000 км прошли опытные машины, в том числе по маршруту Москва-Сургут-Москва, выдержали проверку и морозными утрами, и разбитыми просёлками.

Поэтому каких-то проблем на ходу мы и не ждали. А вот чего опасались – так это нехватки мощности 2.0-литрового мотора. Правда в арсенале KIA теперь есть более мощный 2.4 л. (184 л. с.) и был раньше двухлитровый дизель. Был, потому что из-за мизерного спроса дизельные модификации с 2020 года больше не будут поставлять в Россию. И если 184 «лошади» «большого» мотора более-менее бодро везут Sportage в затяжной подъём, то худосочные 150 двухлитрового к концу дохнут – темп снижается даже у машин с механикой, чего уж говорить про «автоматы». Мораль проста: хочешь динамики на трассе – бери 2.4. В городе же мотора 2.0 хватит за глаза. Кроме выбора между «механикой» и автоматом, двухлитровые машины дают возможность покупателю не платить за полный привод, в то время как кроссоверы с мотором 2.4 несут исключительно трансмиссию 4х4 с автоматом.



Кроме перечисленного KIA Sportage 2020 модельного года в версиях Comfort, Luxe, Prestige и GT Line получил продвинутый круиз-контроль с ограничением скорости, комплектация Premium обогатилась камерой, распознающей дорожные знаки, а новое исполнение Luxe+ включает бесключевой доступ и светодиодные фары. Для поклонников всего яркого в перечне красок появился огненный Fusion Orange.

Выглядит кроссовер в таком цвете отменно, а в сиянии Байкальского солнца и вовсе пылает, как золотой закат. И доплачивать за цвет покупателю не придётся. Полный список тёплых опций, таких как подогрев всех сидений, лобового стекла и зеркал машина получила еще во время испытательных пробегов по России, сервисы Apple Carplay и Android Auto работают хорошо и пользоваться сенсорным восьмидюймовым экраном удобно. Полный привод здесь организован традиционно — передние колёса тянут постоянно, задние — через многодисковую муфту.







Такие полезности, как система предотвращение фронтальных столкновений, автоматическое управление дальним светом, очень удобная в пробках функция «stop and go», автомат парковки и самоподруливающий на закруглениях дороги руль как-то незаметно, по чуть-чуть помогают водителю в дальней дороге. Под глубокомысленные рассуждения вроде «Что ещё надо путешественнику?» мы подкатили к причалу. Дальше – только морем.

Казалось бы, Ольхон – царство шаманов, ветров, степей и камня. Но буквально в паре километров от главного посёлка острова – Хужира берег становится абсолютно непохожим на сибирскую природу. Здесь на небольшом протяжении песок, дюны, самые настоящие прибалтийские пейзажи и даже сосны тут непривычно встают над осыпями десятками ног-корней.

Ольхон — самое солнечное место всего Байкала. 320 дней в году оно не по-сибирски прожаривает пляжи и мелководья. Это больше чем в Прибалтике и на Чёрном море. Если бы не ураганный ветер, здесь можно было бы загорать и купаться, но иногда и в этом суровом мире случается идиллия

Священный для бурят и малопосещаемый исторически, Ольхон в сталинские времена стал местом рыбного промысла, на который переселили прибалтийских рыбаков. И всё это в непосредственной близости от самой главной для буддистов и шаманистов святыне Ольхона – скале Шаманка на мысу Бурхан.

Сегодня от рыбзавода почти ничего не осталось, и главный промысел местных жителей – обслуживание туристов, которых от года к году всё больше. Выступающую в воды Байкала скалу Шаманку отделяют от бренной земли тринадцать столбов – Сэргэ увитых разноцветными ленточками.

Всяк проходящий здесь обязан побурханить – остановться, одарить духов чем-нибудь, предаться общению с ними. Посещение главного места поклонения у Китайцев и Корейцев входит в перечень наиболее желанных, вот и спешат сюда автобус за автобусом с говорливым народом, внезапно притихающим при виде местных красот и просторов.

Поколесив по острову, вдоволь надышавшись чистейшим воздухом и слегка подкоптившись на солнцепёке, мы направились на материк. По пути в Иркутск сделали небольшой крюк и посетили ещё одно знаменитое место – посёлок Бугульдейку, спускающийся широкой долиной прямо к водам озера-батюшки.

Это место известно своей красотой, сильнейшими ветрами и полузаброшенным мраморным карьером. Белоснежные плиты первосортного минерала были открыты в 70-х. Они ничем не уступали сырью из знаменитого месторождения в итальянском Форте-де-Марми, пока какой-то местный добытчик не переборщил со взрывчаткой. Грохнуло так, что по всей толще идеальных кальцитов пошли трещины и монолитные пласты перестали быть монолитом. Промышленная добыча остановилась, но для нужд не столь масштабных в карьере нет-нет, да и сверлят новые шурфы.

Стоило отъехать от Бугульдейки, как погода сказала «всё, хватит вам лета». Нет, гибельный ветер не дул нам лицо и небеса не разверзлись. Но золото байкальского солнца словно кто-то выключил. Впрочем, мы и так благодарили духов за то, что не стали проверять новенькие KIA Sportage с экипажами на прочность, а дали спокойно докатить сначала 300 км туда, а потом обратно, до конечной цели – Иркутска. Кстати, напутствие нам вернуться без происшествий давал самый настоящий действующий шаман (между прочим, бывший полицейский) с которым удалось пообщаться на острове. Закончив обряд и рассказывая о том насколько важен для бурят этот край, он не брезговал резким словцом и своих мыслей за красивой фразой не скрывал. Ну так и мы отнеслись к тем местам уважительно и прямолинейно — приехали, полюбовались, и обратно. Но на одном из тринадцати тотемов мыса Бурхан теперь завязана наша ленточка

Технические характеристики KIA Sportage 2.4 Prestige

Длина/ширина/высота 4485/1855/1645 мм

Колёсная база 2670 мм

Дорожный просвет 182 мм

Объём багажника 491 л

Снаряжённая масса 1620 кг

Трансмиссия 6АТ

Тип привода Электронно подключаемый

Тип двигателя Бензиновый R4

Объём двигателя 2359 см3

Мощность 184/6000 л.с. об/мин

Крут. момент 237/4000 Нм об/мин

Разгон до 100 км/ч 9,6 с

Максимальная скорость 185 км/ч

Цена 2 019 900 рублей