Протестируйте незамерзайку для своей Mazda, или как почувствовать себя блогером

Тест-драйв незамерзайки ? Да-да, Вы не ослышались, такое тоже бывает и только для владельцев Mazda!

Предлагаем оценить незамерзающие жидкости от двух самых крупных производителей: MOTUL и LIQUI MOLY.

Условия простые :

Записываетесь на тест-драйв незамерзающей жидкости в Mazda на Таганке (не забудьте упомянуть производителя незамерзайки)

Приезжаете в дилерский центр Mazda Автоцентр на Таганке в назначенное время

Ваш автомобиль загоняется в ремзону, где сливают Вашу незамерзающую жидкость и наливают новую

Мы ждем от Вас подробный отчет о незамерзайке в социальных сетях: форум, Facebook или Instagram (не забудьте отметить нас).

Всем, кто принял участие в «незамерзающем» проекте и выполнил все условия, мы подарим сертификаты на сервисное обслуживание.

Только помните, что сроки проведения акции ограничены количеством канистр с незамерзающей жидкостью в количестве 30 шт. (15 MOTUL и 15 LIQUI MOLY).

Чтобы записаться на этот «назамерзающий» тест-драйв звоните по телефону +7 (495) 126-42-78







Автоцентр на Таганке

MAZDA в сердце Москвы

Марксистская, 34 к.7