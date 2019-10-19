Протестируйте незамерзайку для своей Mazda, или как почувствовать себя блогером

Тест-драйв незамерзайки? Да-да, Вы не ослышались, такое тоже бывает и только для владельцев Mazda!
Предлагаем оценить незамерзающие жидкости от двух самых крупных производителей: MOTUL и LIQUI MOLY.
- Записываетесь на тест-драйв незамерзающей жидкости в Mazda на Таганке (не забудьте упомянуть производителя незамерзайки)
- Приезжаете в дилерский центр Mazda Автоцентр на Таганке в назначенное время
- Ваш автомобиль загоняется в ремзону, где сливают Вашу незамерзающую жидкость и наливают новую
- Мы ждем от Вас подробный отчет о незамерзайке в социальных сетях: форум, Facebook или Instagram (не забудьте отметить нас).
Всем, кто принял участие в «незамерзающем» проекте и выполнил все условия, мы подарим сертификаты на сервисное обслуживание.
Только помните, что сроки проведения акции ограничены количеством канистр с незамерзающей жидкостью в количестве 30 шт. (15 MOTUL и 15 LIQUI MOLY).
Чтобы записаться на этот «назамерзающий» тест-драйв звоните по телефону +7 (495) 126-42-78
Автоцентр на Таганке
MAZDA в сердце Москвы
Марксистская, 34 к.7