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Дилер-клуб   19 октября 2019   

Протестируйте незамерзайку для своей Mazda, или как почувствовать себя блогером

Тест-драйв незамерзайки? Да-да, Вы не ослышались, такое тоже бывает и только для владельцев Mazda!

Предлагаем оценить незамерзающие жидкости от двух самых крупных производителей: MOTUL и LIQUI MOLY.

Условия простые:

  • Записываетесь на тест-драйв незамерзающей жидкости в Mazda на Таганке (не забудьте упомянуть производителя незамерзайки)
  • Приезжаете в дилерский центр Mazda Автоцентр на Таганке в назначенное время
  • Ваш автомобиль загоняется в ремзону, где сливают Вашу незамерзающую жидкость и наливают новую
  • Мы ждем от Вас подробный отчет о незамерзайке в социальных сетях: форум, Facebook или Instagram (не забудьте отметить нас).

Всем, кто принял участие в «незамерзающем» проекте и выполнил все условия, мы подарим сертификаты на сервисное обслуживание.

 

Только помните, что сроки проведения акции ограничены количеством канистр с незамерзающей жидкостью в количестве 30 шт. (15 MOTUL и 15  LIQUI MOLY).

 

Чтобы записаться на этот «назамерзающий» тест-драйв звоните по телефону +7 (495) 126-42-78



 

Автоцентр на Таганке

MAZDA в сердце Москвы

Марксистская, 34 к.7

 

 


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