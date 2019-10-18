Новая разработка Алексея Гарагашьяна на выставке «Вездеходер». 

Конструктор и разработчик вездеходной техники Алексей Гарагашьян на выставке «Вездеходер» впервые представит широкой аудитории свое новое изобретение.

Алексей Гарагашьян давно обрёл известность не только в России, но и за рубежом. Громкий успех вездехода «Шерп», о котором знает каждый любитель бездорожья, произвёл настоящий фурор в мире вездеходной техники.

Новый вездеход получил название AG 20 – это двадцатый по счету вездеход на шинах низкого давления, разработанный Алексеем. На этот раз повышенное внимание уделено комфорту и вместительности – внутри по ходу движения могут удобно разместиться 4-5 человек, а максимально – до 11 человек. Объем грузо-пассажирского отсека составляет 5,5 кубометров. Управление нового AG 20 осуществляется штурвалом, на который выведены основные переключатели систем вездехода.







По части начинки, вездеход получил новый механизм поворота с гидравлическим управлением, коробчатую раму, цепной привод в масляной ванне.

Как и у всех предыдущих вездеходов Алексея Гарагашьяна, новая модель имеет отличные показатели проходимости. Вездеход способен выбираться из воды на лёд и преодолевать водные преграды без дополнительных подготовок, без ограничений по протяжённости и времени.

Помимо презентации вездехода, Алексей Гарагашьян расскажет про свою полугодовую экспедицию “На Восток”, участники которой прошли всю Россию вдоль Полярного круга, установив 3 мировых рекорда. Впервые на транспортных средствах было пройдено плато Путорана. Также изобретатель расскажет об инновациях в вездеходостроении.

Выставка «Вездеходер» пройдет 26 и 27 октября в Экспоцентре на Красной Пресне и соберет в одном месте крупнейшие российские представительства и производителей вездеходной техники, которые покажут свои лучшие образцы и новинки, а также аксессуары, экипировку, сопутствующие товары и услуги.