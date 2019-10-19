Audi Q3. Готовьте ваши денежки!

В России новый Audi Q3 дебютирует с двумя производительными бензиновыми двигателями – 1.4 TFSI версии Audi Q3 35 TFSI (150 л. с.) в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач S tronic и 2.0 TFSI версии Audi Q3 40 TFSI quattro (180 л. с.) в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач S tronic и полным приводом quattro.

Audi Q3 предлагает еще больше свободного пространства: по сравнению с предшественником модель нового поколения стала больше по всем направлениям. Длина новинки составляет 4484 мм, ширина – 1849 мм (без зеркал), высота – 1616 мм. Благодаря колесной базе, увеличившейся на 77 миллиметров, новый Audi Q3 стал еще более просторным и комфортным: задние сиденья сдвигаются вперед и назад в диапазоне 150 мм. Наклон спинок, складывающихся в соотношении 40:20:40, можно также отрегулировать. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 530 до 1525 л.

Новый Audi Q3 также выступает лидером в области ассистирующих систем в своем классе. Кроссовер второго поколения получил передовые системы безопасности, среди которых система Audi pre sense basic, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, ассистент сохранения полосы движения Audi lane assist и многое другое.







В честь выхода на рынок нового Audi Q3 марка с четырьмя кольцами представляет специальную серию автомобилей «Start Edition», которая представлена двумя новыми цветами – оранжевым (Pulse Orange) и синим (Turbo Blue) со стильными элементами оформления экстерьера и интерьера. Автомобили доступны в двух линиях оснащения Design и Sport с расширенным списком базового оборудования. Новый Audi Q3 специальной серии доступен от 2 490 000 рублей. Количество автомобилей ограничено.

Новый Audi Q3 35 TFSI доступен для заказа по цене от 2 253 000 рублей.

Новый Audi Q3 40 TFSI quattro доступен для заказа по цене от 2 562 000 рублей.