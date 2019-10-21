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Новости   21 октября 2019   

Россия прощается с Pajero

Компания «ММС Рус» объявляет о прекращении поставок Mitsubishi Pajero в Россию. В ознаменование этого события в продажу поступает последняя партия модели из 500 машин, которые появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года.

 

Вслед за Японией и Германией, Россия так же прощается с легендой.



Последняя партия получила название FINAL EDITION, в нее входит обе доступные комплектации Instyle и Ultimate c бензиновым двигателем и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD, многократно доказавшей свою производительность в условиях ралли «Дакар». На кузове и в салоне будут размещены отличительные логотипы серии FINAL EDITION. Также в комплекте идёт именной сертификат с указанием вин номера автомобиля из последней партии.  

 

 


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