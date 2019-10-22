Масло против непредсказуемости 

Мы ежедневно садимся в машину, нажимаем кнопку запуска и под лёгкий шелест мотора движемся в нужном направлении. Мы делаем это в жару и в холод, не представляя себе, что скрыто за этим шелестом. А там бушует неистовое пламя! Да-да, представьте: каждая вспышка топлива в вашем моторе – миниатюрный взрыв, слегка смягчённый металлом двигателя и умело использованный не на разлёт осколков, а для передвижения поршня.

Ну, если быть точным, взрывное горение для мотора не нормально и называется детонацией – современные моторы долго в таком режиме работать не могут. А могут при условиях, вплотную подступающих к взрывным. Каким нагрузкам при этом подвергаются детали двигателя точно не может сказать ни один академик. Это может показаться шуткой, но в действительности протекающие в двигателе физико-химические процессы столь многообразны и сложны, что даже сейчас, в век повальной компьютеризации и искусственного интеллекта их не удаётся не только смоделировать, но даже точно описать.

Главная причина трудностей, между прочим, скрыта в составе топлива. Вернее – в его неоднородности. В обычном бензине огромное количество разнообразных углеродных компонентов в непредсказуемой пропорции, каждый горит по-своему, и что хуже, влияет на горение других. Ещё хуже дело с тяжёлым топливом – двигатели с воспламенением от сжатия устроены сложнее, а исследованы меньше чем бензиновые. Их проблема ещё и в том, что у бензинового мотора горение всегда стартует от свечи и её положение в цилиндре известно, а где произойдёт первая вспышка сжатых и разогретых паров дизтоплива не знает никто. К тому же в мире сосуществует сразу несколько глобальных теорий о том, как происходит подготовка топливной смеси и начало самого горения. В результате мотористы-теоретики, совершенствующие двигатели, далеко отстали от практиков, во многом действующих методом научного тыка.

Вот почему качество смазки в узлах трения современного мотора выходит на первый план. Моторное масло сегодня – едва ли не единственный компонент двигателя, чьи свойства можно запрограммировать заранее и даже заложить такие характеристики, которые перекроют все неучтённые девиации процесса горения. Кроме того, заменив сорт масла, можно заметно повлиять на работу мотора, в то время как для любых других изменений понадобится разборка мотора и смена его деталей.

Каждый производитель моторного масла сопровождает свою продукцию описанием сильных сторон продукта. У масла Total Quartz — это оптимальная производительность двигателя, улучшенная защита при экстремальных температурах и повышенная топливная экономичность.







Под оптимальной производительностью скрыта чрезвычайная стойкость масла к окислению, деградации и распаду. Без высокой химии тут не обойтись, но, если говорить проще – молекулы масла Total умеют сцепляться так сильно, что создают единую супермолекулярную структуру, примерно как это есть внутри обычной полиэтиленовой плёнки. Попробуйте сдавить пальцами каплю такого масла, и вы ощутите, что какую силу бы вы не прикладывали, между пальцами всегда останется тонкий, но заметный скользящий слой. Нагрузки в моторе на порядок выше, но и там плёнка сохраняет свои свойства. Прочная масляная плёнка – предел мечтаний любого инженера-двигателиста, поскольку если металлические части всегда разделены слоем смазки, то их износ минимален, и они выдержат любые испытания.

Технология сохранения плёнки смазки при экстремальных нагрузках и температурах получила название Age Resistance Technology (Технология сопротивления старению). Тщательно охраняемый секрет формулы масла, претворённый в жизнь инженерами Total демонстрирует самый настоящий рационализаторский прорыв в производстве моторных масел. А ведь масло не только смазывает части мотора, оно ещё и охлаждает их, и вымывает разнообразные отложения и продукты износа. Технология ART улучшает и антиокислительные свойства моторного масла, что минимизирует образование отложений и осадка в самом масле.

Второй тезис Total «защита при экстремальных температурах» вытекает из первого и тут работает всё тот-же механизм супермолекулярного сцепления. Но разумеется, никакое масло не вечно. А тем более – масло с такими необычными свойствами. Значит, надо не забывать о своевременной его замене, ведь даже самые дружные молекулы когда-нибудь устанут изо всех сил держаться за руки. Это подразумевает и третий тезис – «повышенная топливная экономичность». Достигнута она за счёт меньшей вязкости.

Раз молекулярная плёнка столь прочна, почему бы не убрать потери мотора на преодоление вязкого состава в подвижных элементах? Если вы заметили, все современные масла менее вязки чем их предшественники. Первая цифра вязкости, которая ещё недавно была 15 или 10 теперь как правило не выше 5, а то и 0. На самом деле потери внутри двигателя на перемещение масляной плёнки огромны и даже небольшое их снижение даёт ощутимую экономию.

Ну и напоследок – для настоящих автогурманов по части моторных масел, если такие существуют. Представьте себе, материалы пар трения в различных моторах могут очень существенно различаться и от марки к марке заметно различаются требования к составу масел. Авторы Total Quartz сотрудничают со множеством автопроизводителей для того чтобы создавать моторные масла по индивидуальному рецепту, учитывающему индивидуальные особенности каждого автомобиля. Вы думаете все масла одинаковы? Вовсе нет, и как в хорошем ресторане, на любой вкус и аппетит у компании Total найдётся свой идеальный рецепт

Текст Евгений Хапов