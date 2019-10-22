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Дилер-клуб   22 октября 2019   

Новый Porsche Cayenne Coupé в Порше Центр Москва.

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Из особенностей новой модели Porsche Cayenne Coupé в первую очередь следует отметить абсолютно уникальную форму задней части кузова, адаптивный задний спойлер, заднее сиденье достаточное для двоих пассажиров и два разных варианта исполнения крыши – в базовой комплектации автомобиль оснащается панорамной стеклянной крышей, в качестве опции доступна карбоновая крыша. Непревзойденная элегантность благодаря более наклонной линии крыши. 

 

Новый Porsche Cayenne Coupé получил все технические особенности третьего поколения модельного ряда – мощные двигатели, инновационные системы ходовой части, цифровую концепцию индикации и управления, а также широкие сетевые возможности. Выход на рынок начинается с турбированными двигателями мощностью 340 и 550 л.с. 

 

В России цены стартуют от 5 877 000 рублей за Porsche Cayenne Coupé и от 11 013 000 рублей за Porsche Cayenne Turbo Coupé. Автомобиль имеет богатую базовую комплектацию, которая включает в себя усилитель рулевого управления Power Steering Plus, функционирующий в зависимости от скорости, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистент парковки с передними и задними датчиками и камерой заднего вида, адаптивную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono. 

 

Звоните прямо сейчас. И возможно, этот невероятный новый автомобиль успеет стать Вашим. 



+7 (495) 241 59 61 

 

Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьезный аргумент, чтобы приобрести свой Porsche именно здесь. 

 

Ждем вас по адресу: 

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10 

 


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