Концепты Токио 2019. Короткий репортаж с автосалона

Токийский автосалон 2019 традиционно веселит гостей разноцветными концептами и вообще всем, что к своей бензиновой или дизельной крови примешивает электрическую струю. Иногда, как у гибридов, электротяга даётся в помощь сжигаемым углеводородам, но всё чаще автомобили обходятся одними батарейками. Впрочем, запас хода «чистых» электромобилей растёт день ото дня, и скептиков по части бесшумных и безвредных поездок всё меньше. Вот и Mazda решилась представить публике свой первый полностью электрический кроссовер MX-30. Впрочем, за дугообразную крышу его правильнее назвать «купе-кроссовер». Запаса аккумулятора в 35,5 кВт.ч должно хватить на стандартные 200 км пути, насчёт прочих характеристик пока говорить рано. Внешне же машина ничем не выдаёт свою электронную начинку, что для современного автопрома большая редкость. Необычны для кроссоверов марки и задние дверки, распахивающиеся против хода. Хотя, если вспомнить роторную Mazda RX-8, в которой на второй ряд можно было попасть именно так, то впору говорить о стройной стилистической приемственности бренда.

Mazda MX-30 Mazda MX-30

Не отстаёт Mitsubishi, которая пополнила своё семейство PHEV. Гибридный кроссовер Mi-Tech с электрическим приводом колёс ещё недавно восприняли бы как слишком смелый прожект. Но времена меняются, и вот уже так выглядит весь модельный ряд компании. А значит, скорее всего, компактному электро вездеходу быть. Небольшой и прямолинейный кей-кар K-Wagon смело назван супервысоким, и это правда. По части роста он действительно акселерат, хотя и остался компактным по всем остальным измерениям.







Mitsubishi Mi-Tech Mitsubishi K-Wagon

А Nissan представил концепт-кар Ariya — электрический кроссовер с двумя электродвигателями и многочисленными системами помощи водителю. Внешность Nissan Ariya открывает новую эру для марки Nissan и развивает элементы дизайна, впервые показанные в концепт-каре Nissan IMx на Токийском автосалоне в 2017 году.