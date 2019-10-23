Такая доставка вам и не снилась!

Два прикольных агрегата, занятые в принципе одним и тем-же, но в разных плоскостях, показали на Токийском автосалоне. Допустим, вы заказали с другого конца вашего царства что-то приятное. Ну, может быть новый Айфон, или корм для собачки, или даже простую пиццу. Кто, или вернее, что вашу покупку повезёт?

По версии Isuzu грузовики должны не только перевозить товар, но и делать это самостоятельно, автоматически. А кроме того, им не грех сбиваться в косяки, наподобие океанических рыб. Именно экстерьер морских обитателей послужил отправной точкой в дизайне концептуальной модели FL IR, если точнее — акул, умеющих общаться при помощи радиоволн и электроимпульсов. Аэродинамически безупречные, грузовики Isuzu станут самостоятельно собираться в автоколонны, и замечательный сюжет американского фильма «Конвой» для них станет пережитком прошлого. Впрочем, пофлиртовать с грозными и ужасными «ФЛ ИР-ами» всё равно не удастся — как и опасные морские хищники, они вряд-ли обратят внимание на ползающих по тротуарам двуногих.







А вот когда жуть-грузовик разгрузится в вашем городе, в дело пойдёт иной доставщик — выглядящий по-марсиански передвижной постомат от Toyota. Он очень напоминает Луноход, на который водрузили запирающиеся ящички и отправили развозить всё их содержимое по земным адресам. На дворе XXI век, но кажется, что эта парочка слегка заблудилась во времени и случайно попала в Токио прямиком из следующего столетия.