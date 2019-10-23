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Новости   23 октября 2019   

Такая доставка вам и не снилась!

Два прикольных агрегата, занятые в принципе одним и тем-же, но в разных плоскостях, показали на Токийском автосалоне. Допустим, вы заказали с другого конца вашего царства что-то приятное. Ну, может быть новый Айфон, или корм для собачки, или даже простую пиццу. Кто, или вернее, что вашу покупку повезёт?

 

Isuzu FL IR

 

По версии Isuzu грузовики должны не только перевозить товар, но и делать это самостоятельно, автоматически. А кроме того, им не грех сбиваться в косяки, наподобие океанических рыб. Именно экстерьер морских обитателей послужил отправной точкой в дизайне концептуальной модели FL IR, если точнее — акул, умеющих общаться при помощи радиоволн и электроимпульсов. Аэродинамически безупречные, грузовики Isuzu станут самостоятельно собираться в автоколонны, и замечательный сюжет американского фильма «Конвой» для них станет пережитком прошлого. Впрочем, пофлиртовать с грозными и ужасными «ФЛ ИР-ами» всё равно не удастся — как и опасные морские хищники, они вряд-ли обратят внимание на ползающих по тротуарам двуногих.



 

Toyota

 

А вот когда жуть-грузовик разгрузится в вашем городе, в дело пойдёт иной доставщик — выглядящий по-марсиански передвижной постомат от Toyota. Он очень напоминает Луноход, на который водрузили запирающиеся ящички и отправили развозить всё их содержимое по земным адресам. На дворе XXI век, но кажется, что эта парочка слегка заблудилась во времени и случайно попала в Токио прямиком из следующего столетия.


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