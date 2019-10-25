Diamond. Блеск бриллианта

«Клуб 4х4» запустил собственную линию эффектного городского тюнинга Diamond для премиальных кроссоверов. Цель тюнинга – создать автомобиль, подчёркнуто выделяющийся в потоке, учесть вкусы и пожелания клиента, сохранив преимущества кроссовера, его универсальность и комфорт.

Diamond BMW X5 Diamond BMW X5 Diamond BMW X5

Первой работой стал белоснежный BMW X5 в кузове F15.

Визуальная основа этой урбанистической линии – аэродинамический обвес от Renegade







Diamond BMW X5 Diamond BMW X5 Diamond BMW X5

Накладки на боковины, арки, пороги, капот, бамперы с увеличенными воздуховодами и дополнительными световыми элементами – всё затянуто в плёнку цвета белый перламутр с чёрными вставками. Перекроили тюнинг-мастера и выхлопную систему, для того чтобы насадки глушителей встали в ниши нового заднего бампера. К тому же, ради более басовитого и эффектного выхлопа, была изменена конфигурация труб. Более подробно об этой необычной машине вы узнаете на страницах выходящего в ноябре журнала «Клуб 4х4» и на нашем сайте.