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Подготовка   25 октября 2019   

Diamond. Блеск бриллианта

«Клуб 4х4» запустил собственную линию эффектного городского тюнинга Diamond для премиальных кроссоверов. Цель тюнинга – создать автомобиль, подчёркнуто выделяющийся в потоке, учесть вкусы и пожелания клиента, сохранив преимущества кроссовера, его универсальность и комфорт.

 

Diamond BMW X5
Diamond BMW X5
Diamond BMW X5

 

Первой работой стал белоснежный BMW X5 в кузове F15.

Визуальная основа этой урбанистической линии – аэродинамический обвес от Renegade



 

Diamond BMW X5
Diamond BMW X5
Diamond BMW X5

 

Накладки на боковины, арки, пороги, капот, бамперы с увеличенными воздуховодами и дополнительными световыми элементами – всё затянуто в плёнку цвета белый перламутр с чёрными вставками. Перекроили тюнинг-мастера и выхлопную систему, для того чтобы насадки глушителей встали в ниши нового заднего бампера. К тому же, ради более басовитого и эффектного выхлопа, была изменена конфигурация труб. Более подробно об этой необычной машине вы узнаете на страницах выходящего в ноябре журнала «Клуб 4х4» и на нашем сайте.


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