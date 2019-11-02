Новый CVT с первой передачей от «механики». Вымысел? Нет, реальность!

Вариатор RAV4 – коробка хорошая, удобная и даже менее сложная, чем классические автоматы и всевозможные роботы. Но инженеры Toyota не стоят на месте и создали новый агрегат Direct Shift CVT, который устанавливается на RAV4 последнего, 5-го поколения.

Первое и самое заметное отличие – вариатор стал соединять в себе плюсы разных типов трансмиссий. Появилась механическая первая передача, в точности такая же, как в простых «ручных» коробках. Правда, управляет включением «первой» — автоматика, но результат – отсутствие слишком большой нагрузки на ремень при резком разгоне с места и при том самом долгом буксовании, которое раньше вело к перегреву.

Средство столь же радикальное, сколь и простое – можно как угодно долго буксовать, двигаться на первой передаче с большой нагрузкой. Это особенно важно на бездорожье. Работает первая передача просто – включается на старте или в ситуации, когда нужен максимальный крутящий момент (передаточное число 4,262), по мере разгона с ростом скорости отключается и дальше в дело вступает наш главный герой – металлический ремень.

CVT Toyota RAV4 CVT Toyota RAV4 CVT Toyota RAV4

Другое изменение – уменьшен угол между конусами шкивов, сами шкивы стали меньше и легче, что кардинально снизило износ ремня и шкивов. Острее угол – меньше времени и движений для «смены орбиты» ремня. Вместе с более производительным и быстродействующим масляным насосом все перечисленные новшества дали не только экономичность и более резвый старт с места, но и увеличили ресурс коробки.







В итоге выходит, что наш вариатор при трогании с места теперь вроде как и не вариатор, а обычная коробка, которая вновь становится вариатором с ростом скорости. И на ходу ведёт себя как вариатор, только более импульсивный, точнее чувствующий смену режимов тяги и быстрее к ним адаптирующийся.

Спортсмены, вы и теперь будете утверждать, что вариатор медлителен, задумчив и тормозит на обгонах? Попробуйте Direct Shift CVT, он вас переубедит.

Анализируя всю историю появления коробок CVT в целом, и вариаторов на RAV4 хочется воскликнуть: «Чудеса, да и только!». Сначала инженеры научили трансмиссию работать вообще без ступеней, затем сымитировали передачи в угоду клиенту, а теперь и вовсе на первой скорости применили частичку обычной механики? Что это, шаг назад?

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Ни в коем случае! Нынешний вариатор Toyota Direct Shift CVT – объединение всего лучшего, что есть в обычном автомате, механике и бесступенчатой трансмиссии. Так сказать, трансмиссионный гибрид, который сходу непросто отнести к какому бы то ни было типу. Но ведь именно такой, вобравшей всё самое совершенное и должна быть хорошая трансмиссия.

Итак, не бойтесь вариатора – у него, определённо, есть будущее!