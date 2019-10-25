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Новости   25 октября 2019   

УАЗ — только вперёд! Ралли-рейд «Симбирский тракт»

Пилоты заводской команды УАЗ вошли в тройку сильнейших по итогам ралли-рейда «Симбирский тракт». В финальных гонках Чемпионата России и Чемпионата Ульяновской области УАЗ получил серебро и бронзу. Несмотря на сложные скоростные спецучастки, экипажи Дмитрия Рыбина с Андреем Батенко на УАЗ Патриот, и Михаила Кутинова с Максимом Плюхиным на УАЗ Пикап обошли опытных соперников. Заводские пилоты преодолели свыше семи сотен километров. «Боевые» УАЗы оснащены внедорожными шинами BFGoodrich, блокировками переднего и заднего дифференциалов, каркасом безопасности и гоночными креслами.




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