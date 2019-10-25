Полный привод интеллектуала. Nissan из будущего

Компания Nissan представила тестовый двухмоторный электромобиль с системой управления полным приводом, специально разработанный для испытаний технологий электромобилей нового поколения. В основе — электромобиль Nissan LEAF e+, на который вместо одного установили сразу два электромотора, каждый из которых приводит в движение свою ось, а также уникальную систему контроля шасси, разработанную Nissan. В результате получился полноприводный электромобиль, система управления которым поднимает динамические характеристики электромобилей на новый уровень. Установка по одному электродвигателю на каждую ось позволила достичь суммарной максимальной мощности силовой установки, равной 227 кВт, и 680 Нм крутящего момента. Такая отдача в совокупности со сверхвысокоточной системой управления даёт очень отзывчивое и, вместе с тем, необычайно плавное ускорение. В результате пассажиры во время торможения не «кивают» головами вперёд, что в свою очередь снижает утомляемость в поездках. При разгонах, особенно на ухабистых дорогах, система управления также поддерживает ездовой комфорт, минимизируя пульсацию крутящего момента.







Кроме ускорения, индивидуальным для каждого колеса становится замедление. При этом автомобиль точно следует «указаниям» водителя с минимальными углами поворота рулевого колеса, обеспечивая чёткое прохождение поворотов и уверенность за рулем. В салоне прямо по центру панели приборов установлен 12,3-дюймовый информационный дисплей, на которой в режиме реального времени выводится вся информация об автомобиле. С его помощью водителю проще понять перемещения автомобиля и то, как работает система управления полным приводом. Электропривод и система управления позволяют водителю чувствовать себя уверенно на любом типе дорожного покрытия практически в любых условиях. Даже когда дороги покрыты снегом, автомобиль неизменно следует желаемой траектории благодаря сверхточному управлению тягой и торможением каждого колеса. Пусть вас не смущает абсолютно легковая платформа этого тестового авто. Сейчас в Nissan в основном говорят о применении нового формата 4х4 в спортивном шасси, но можно быть уверенным, что эта же технология ляжет в основу кроссоверов марки.