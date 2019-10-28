Вариатор на бездорожье и в городе. Не бойтесь съезжать с асфальта!

Стоит ли бояться вариатора на трассе, можно ли на машине с CVT выезжать на бездорожье и есть ли нюансы эксплуатации на асфальте? Берём Toyota RAV4 и проверяем это в деле.

Toyota RAV4 Toyota RAV4

По большому счёту, всем водителям правила использования вариатора на бездорожье известны, но в пылу преодоления тяжёлых участков даже опытные драйверы могут о них забыть.

Разумеется, прежде чем пытаться проехать внедорожный участок, лучше по нему пройти пешком, убедиться, что хоть какая-то дорога есть.

Но если вы этого не сделали и чувствуете, что машина сильно буксует и вот-вот застрянет, есть смысл прекратить движение и попробовать режим раскачки (быстрого переключения вперёд-назад). А так можно, спросите вы? Да, вариатор позволяет достаточно быстро переключиться из «драйва» на задний ход и обратно, если поймать, так сказать резонанс с качанием самой машины, и на вариаторе легко выехать из засады.

Если автомобиль с трудом, но двигается, можно воспользоваться штатной противобуксовочной системой. Надо просто не нажимая газ в пол, поддерживать обороты мотора выше среднего и дождаться момента срабатывания системы. Если сцепления на колёсах достаточно, машина продолжит движением. Если нет – переходим к раскачке.







Поскольку у нас имеется режим принудительного переключения передач, мы можем на бездорожье ограничить режим коробки, выбрав 1-ю или 2-ю скорость, вернее, их электронную эмуляцию. И вот что не миф — важно знать, что самый проблематичный режим для ремня – длительное движение на высоких оборотах мотора и пониженной скорости.

Значит, побуксовав 2-3 минуты, не дожидайтесь сигнала о перегреве коробки, дайте ей отдохнуть пяток минут. А потом принимайтесь за преодоление препятствия снова. И ещё учтите, что 100 метров, пройденных вне дорог, можно смело приравнять к 300 по асфальту.

Но выбравшись на асфальт, полезно вспомнить, что и на гладком покрытии есть свои правила и свои мифы.

Разумеется, тут всё не так жёстко, как вне дорог. И именно на асфальте в большей степени проявляются плюсы вариатора. Во-первых, его бесступенчатость даёт возможность разгоняться максимально плавно и комфортно при любой интенсивности. Во-вторых, продвинутый драйвер, желающий не плавности происходящего, а спортивного темпа, может получить его от трансмиссии CVT сполна, невзирая на ещё один миф о том, что вариатор не годится для спортивной езды.

Спорт-режим меняет алгоритм работы коробки, сдвигая все диапазоны вверх и добавляет отзывчивости педали газа. При этом для улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в поворотах оптимизируется доля крутящего момента, передаваемая на заднюю ось. А ещё вариатор умеет обучаться, и «посмотрев» на то, как резко и динамично вы ездите, он перенастроится и станет выдавать более динамичный разгон. Последнее городское упражнение – одно из самых «нелюбимых» вариаторами — преодоление высокого бордюра. Разумеется, мы не будем брать его ходом, а подъедем вплотную. Современный CVT легко справляется с таким заданием.

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Итак, по части пригодности вариатора к разным дорожным условиям вопросов не осталось – коробка хороша, и готова удовлетворить потребности любого драйвера. Как говорится, «от добра добра не ищут», но всё же, есть ли что-нибудь лучше на трансмиссионном горизонте Toyota? Представьте себе, есть, это инновационная трансмиссия Direct Shift CVT, которая устанавливается на RAV4 последнего, 5-го поколения. О нём мы расскажем в следующем нашем материале.