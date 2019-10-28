Discovery Sport. Всё о ценах и комплектациях

Компания Jaguar Land Rover Россия объявляет о старте продаж Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года. Новый внедорожник доступен в официальных дилерских центрах компании с 28 октября 2019 года. Стартовая стоимость автомобиля на российском рынке составляет 2 930 000 рублей.

Рекомендованные розничные цены с НДС на Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года в рублях:



Комплектация Standard от 2 930 000 Комплектация S от 3 292 000 Комплектация SE от 3 565 000 Комплектация HSE от 3 974 000 Комплектация R-Dynamic S от 3 424 000



Комплектация R-Dynamic SE от 3 698 000 Комплектация R-Dynamic HSE от 4 082 000

Уже в базовой комплектации модели доступны функция подогрева лобового стекла и многофункционального рулевого колеса, стояночный обогрев двигателя и салона с дистанционным управлением и программированием через сенсорный дисплей, наружные зеркала с электроприводом и подогревом, а также передние и задние датчики парковки и светодиодные фары. Все модификации автомобиля получили мультимедийную систему Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и камеру заднего вида с динамическими линиями. Кроме того, базовая версия оснащена пакетом передовых систем помощи водителю и внедорожных технологий, в частности системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, системой контролируемого движения под уклон (HDC), функцией плавного старта в гору (HSA), функцией предупреждения о выезде с полосы движения (LDW), системой удержания полосы движения (LKA), системой контроля степени усталости водителя (DCM), системой помощи при экстренном торможении, системой динамического контроля устойчивости (DSC) и системой предотвращения переворачивания (RSC).

Новая архитектура Premium Transverse Architecture обеспечивает повышенный комфорт для водителя и пассажиров, а также полностью соответствует строгим международным стандартам безопасности. Конфигурация сидений «5+2» и второй ряд, складывающийся в пропорциях 40:20:40, гарантируют повышенный комфорт и универсальность, предлагая 24 варианта комбинаций кресел. Обновленный внедорожник также получил передовые решения, среди которых технология «прозрачного капота» ClearSight Ground View и интеллектуальное зеркало заднего вида ClearSight, трансформирующееся в видеоэкран высокого разрешения.

Все версии Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлены с полным приводом. Клиентам доступен на выбор ряд четырехцилиндровых двигателей Ingenium, включая два бензиновых и два дизельных двигателя. Самая динамичная версия – бензиновый двигатель мощностью 249 л.с. выдает 365 Нм крутящего момента и позволяет разогнаться с места до 100 км/ч за 7,6 секунды.

При покупке обновленного Land Rover Discovery Sport клиенты могут приобрести сервисный пакет, покрывающий все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). Сервисный пакет позволяет сократить расходы на техническое обслуживание до 50% и включает в себя все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания согласно регламенту завода-изготовителя, такие как замена моторного масла, фильтров, технических жидкостей, ремней, тормозных шлангов и свечей зажигания. В стоимость пакета включена стоимость работ и запасных частей. Также он может быть привязан к VIN-номеру и передан новому владельцу при продаже автомобиля. Стоимость сервисного пакета для бензиновых версий Land Rover Discovery Sport составляет 79 000 рублей, для дизельных – 96 000 рублей.

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