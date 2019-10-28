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Новости   28 октября 2019   

Brandt забрал себе Husqvarna

Компания Brandt стала новым эксклюзивным дистрибьютором мототехники Husqvarna на территории Российской Федерации.  При этом существующая дилерская сеть и все гарантийные обязательства, по проданной ранее технике, сохраняются в полном объёме.

 

Husqvarna на протяжении более 110 лет постоянно совершенствует свою продукцию, используя высокотехнологичные решения и накопленный опыт.



Компания Brandt является эксклюзивным дистрибьютором мототехники Polaris, комплекта для сноубайков Timbesled, экипировки KLIM, мотоциклов Indian.

 

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