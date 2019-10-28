Jeep Wrangler. Вездеход для Джокера

Как превратить обычный Wrangler в автомобиль подруги Джокера? Легко! Нужно лишь немного фантазии, яркой краски и кое-какой бюджет Как обычно, сначала появилась мечта – подготовить машину на таком уровне, чтобы ахнули не только доморощенные джиперы, но и заокеанские коллеги по тюнингу. За примерами далеко ходить не пришлось – их достаточно на выставках SEMA, программах Discovery Channel и улицах Майами. А у нас хватает граффити-стилистов, умеющих в красках воплотить самую смелую мечту – им только дай волю.

Вслед за сформировавшейся концепцией появился длинный список дополнительного оборудования, без которого не обходится ни один серьёзный проект. Раз уж отправной точкой стилистики, а заодно и мерилом качества выбрали Америку, то и большую часть оборудования заказали на родине марки Jeep. Бесконечный ассортимент наборов для тюнинга там продаётся в любой глубинке, причём по ценам, заметно отличающимся от того, что можно найти в России.

Итак, представляем финальный результат – шоу-кар Willy Joker Андрея Жарова. Детально каждый из элементов тюнинга лучше исследовать по картинкам, а в целом переделка коснулась буквально всех частей машины. Но главное – это, конечно, графическая проработка поверхностей от капота и крыши до полок колёсных дисков. Согласитесь, Wrangler Willy Joker вышел не просто ярким – он буквально подавляет внешностью и при этом привлекает и шокирует зрителя почище героев комикса «Отряд самоубийц», по мотивам которого и тюнингован.

Список материалов прилагается. Само собой, цены, как принято сейчас говорить, носят справочно-информационный характер.

Подвеска, трансмиссия

Шины Nitto Mud Grappler LT40x15.5 R22 – 2 976 дол. (комплект)

Диски XD820 Grenade, 22×12 (5×5.0) – 337.95 дол. (шт.)

Лифт-комплект Rough Country 6″ JK – 499.99 дол.

Элементы усиления переднего моста Dana 30 – 2 000 дол.

Усиленные полуоси и главные пары 5.13 Nitro Front & Rear Gear Package Kit 5.13 Ratio – 814.50 дол.

Усиление заднего моста и окраска защитным покрытием – 20 000 руб.

Кронштейн тяги панара Synergy Manufacturing Front Track Bar Brace & Sector Shaft Brace – 225 дол.

Обвес

Мягкая крыша QuadraTop Bimini Top Plus, Clearview Windstopper & Tonno Cover Combo in Black Diamond – 279.99 дол.

Передний силовой бампер Smittybilt – 399.99 дол.

Защита задних крыльев – 500 дол.

Кронштейны на задний бампер под запаску на Bestop – 299.99 дол.

Автоматические пороги AMP Research – 199.99 дол.







Дополнительное оборудование

Лебёдка автомобильная электрическая ComeUp Seal Gen2 9.5si (12В) – 68 000 руб.

Насос гидроусилителя с повышенной производительностью PSC High Volume Steering Pump Kit – 649.99 дол.

Bully Dog GT Platinum Programmer tuner for gas applications – 429 дол.

Фары головного света диодные Truck-Lite LED затемнённые JK – 520 дол.

Фонари задние диодные J.W. Speaker 279 J Series LED Tail Light Kit – 342 дол.

Головное устройство Carmedia KR-6205 Jeep на Android 4.4.2, автомобильный цифровой ТВ-тюнер Daystar DS-4TV (DVB-T2), камера заднего вида VDC-007 – 65 000 руб.

Выхлопной тракт Gibson Performance Metal Mulisha Black Ceramic 5” Dual Side Exhaust – 536.99 дол.

Декор

Аэрография – 250 000 руб.

Накладки на кузов Smittybilt XRC body cladding – 199.99 дол.

Перетяжка сидений – 50 000 руб.

Установка решётки радиатора Bentley Style – 5 000 руб.

Текст: Евгений Хапов

Фотографии: Max Anuchkin, Лёня Немодный

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