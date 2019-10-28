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Новости   28 октября 2019   

 НAVAL H9. Сделано в России 

Следом за  купе-кроссовером HAVAL F7x завод HAVAL в Тульской области представляет очередную модель российской сборки – рамный внедорожник НAVAL H9. 

Конвейер российского завода HAVAL, только что выпустивший первую партию стильных интеллектуальных кроссоверов F7x, без промедлений продолжает радовать автолюбителей очередным расширением модельного ряда отечественной сборки рамным внедорожником HAVAL H9. 

НAVAL H9 пятидверный рамный внедорожник с интеллектуальными технологиями и стильным дизайном. «Мощь и интеллект» – понятия, максимально полно характеризующие внешний облик и внутреннее оснащение салона. Динамичные боковые линии кузова повторяют пластику дикого зверя в прыжке, и без лишних слов дают понять о силе автомобиля. Хромированная решетка радиатора и уникальный дизайн фар идеально иллюстрируют технологичность и интеллект внедорожника, напоминая цепкий взгляд механического сокола или глаза разумного робота из будущего. Качественные материалы отделки салона, идеально продолжающие общий концепт интеллектуальности и продуманности во всем, обеспечивают высокий уровень комфорта. 

 



Стильный дизайн прекрасно подчеркивает мощь и превосходные внедорожные качества нового HAVAL H9, а разумным помощником на дороге в любых непредвиденных ситуациях его делают уникальные системы адаптации, безопасности и конструкции кузова. 

Бензиновый и дизельный двигатели в 245 л.с. и 190 л.с. вместе с интеллектуальной системой адаптации к дорожным условиям с 6 режимами автоматического контроля тяги и торможения помогут водителю уверенно чувствовать себя как на скоростной магистрали, так и при «экстремальном» движении по грязи, снегу и песку. Рамный кузов с конструкцией высокой прочности обладает высокой способностью к поглощению удара и обеспечивает надежную защиту, хорошую устойчивость автомобиля, комфорт для пассажиров, а также высокий уровень безопасности и проходимости. Независимая передняя подвеска и многорычажная задняя обеспечивают плотный контакт шин с поверхностью, что повышает устойчивость автомобиля в разных дорожных условиях, при отличной плавности хода во время ускорения и торможения. HAVAL H9 оснащен фронтальными подушками безопасности, передними боковыми подушками и шторками безопасности по всей длине бокового остекления, максимально эффективно защищая водителя и пассажиров во время движения. 

Серийной сборке внедорожников уже дан старт. Так что в ближайшее время, можно ожидать появления автомобилей HAVAL H9 российской сборки в официальных дилерских центрах. 


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