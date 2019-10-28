 НAVAL H9. Сделано в России 

Следом за купе-кроссовером HAVAL F7x завод HAVAL в Тульской области представляет очередную модель российской сборки – рамный внедорожник НAVAL H9.

Конвейер российского завода HAVAL, только что выпустивший первую партию стильных интеллектуальных кроссоверов F7x, без промедлений продолжает радовать автолюбителей очередным расширением модельного ряда отечественной сборки – рамным внедорожником HAVAL H9.

НAVAL H9 — пятидверный рамный внедорожник с интеллектуальными технологиями и стильным дизайном. «Мощь и интеллект» – понятия, максимально полно характеризующие внешний облик и внутреннее оснащение салона. Динамичные боковые линии кузова повторяют пластику дикого зверя в прыжке, и без лишних слов дают понять о силе автомобиля. Хромированная решетка радиатора и уникальный дизайн фар идеально иллюстрируют технологичность и интеллект внедорожника, напоминая цепкий взгляд механического сокола или глаза разумного робота из будущего. Качественные материалы отделки салона, идеально продолжающие общий концепт интеллектуальности и продуманности во всем, обеспечивают высокий уровень комфорта.







Стильный дизайн прекрасно подчеркивает мощь и превосходные внедорожные качества нового HAVAL H9, а разумным помощником на дороге в любых непредвиденных ситуациях его делают уникальные системы адаптации, безопасности и конструкции кузова.

Бензиновый и дизельный двигатели в 245 л.с. и 190 л.с. вместе с интеллектуальной системой адаптации к дорожным условиям с 6 режимами автоматического контроля тяги и торможения помогут водителю уверенно чувствовать себя как на скоростной магистрали, так и при «экстремальном» движении по грязи, снегу и песку. Рамный кузов с конструкцией высокой прочности обладает высокой способностью к поглощению удара и обеспечивает надежную защиту, хорошую устойчивость автомобиля, комфорт для пассажиров, а также высокий уровень безопасности и проходимости. Независимая передняя подвеска и многорычажная задняя обеспечивают плотный контакт шин с поверхностью, что повышает устойчивость автомобиля в разных дорожных условиях, при отличной плавности хода во время ускорения и торможения. HAVAL H9 оснащен фронтальными подушками безопасности, передними боковыми подушками и шторками безопасности по всей длине бокового остекления, максимально эффективно защищая водителя и пассажиров во время движения.

Серийной сборке внедорожников уже дан старт. Так что в ближайшее время, можно ожидать появления автомобилей HAVAL H9 российской сборки в официальных дилерских центрах.