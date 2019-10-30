Хумус из моркови. Кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai стали ещё комфортнее

Гостеприимная эстонская земля встречала русских журналистов блюдом, отдалённо напоминавшим хумус. Подавали его в самом центре Таллина на крыше гостиницы для интуристов. Я посмотрел на салатницу с непонятной субстанцией и на всякий случай спросил у коллег, что это. Они ответили: хумус. Откуда в Эстонии хумус? И, главное, зачем он в Эстонии? Это не Эйлат, и его просто не должно здесь быть. Здесь можно найти рыбу, чёрный хлеб, ну, в конце концов, морковку с ликёром. Всё остальное противоестественно. Я, как интурист, подозвал официантку и долго пытал её на смеси английского и русского. Через какое-то время она смогла объяснить, что это действительно хумус, только сделан он из моркови.

По болотам лучше пешком

Несмотря на морковный хумус, Эстония – одно из самых прекрасных мест на планете. Прежде всего потому что здесь нет пробок. Все, кто мог их создавать, уехали в Швецию, Финляндию и Великобританию. Такова плата за членство в ЕС. Они получили паспорта со звёздочками и тут же свалили. Хорошо ли это для их родины? Наверное, плохо, но, с другой стороны, нам, туристам, приятно ездить по центру города без пробок и свободно передвигаться по всем трассам, не встречая ни малейших затруднений. Здесь просто рай для водителей! Когда у меня будет свой ретрогараж (штук на семь или восемь олдтаймеров, я пока не решил), я уеду в Прибалтику и буду наслаждаться неспешным променадом по старому Таллину. Пару раз в неделю смогу развлечь себя путешествием на побережье, в Пярну, туда, где стоят старые советские гостиницы – превосходные образцы конструктивизма конца тридцатых годов. Эти здания бережно сохранены и удивительным образом гармонируют с остальной застройкой, причём как со старой, так и современной. Традиционный для памятников конструктивизма серый цвет имеет здесь такой нежный и мягкий оттенок, который вы не встретите больше нигде – ни в Москве, ни в Екатеринбурге. Определённо, Эстония – страна для стареющих эстетов. И даже если вы пока ещё слишком молоды, здесь вы просто вынуждены будете почувствовать себя подобным персонажем.

Кроссовер для прибалтов

Так почему именно на этой безлюдной окраине Евросоюза компания Nissan решила провести презентационный тест-драйв обновлённых X-Trail и Qashqai? Вероятно, потому что для здешней жизни небольшой кроссовер подходит практически идеально. Эстония – край по большей части аграрный, при этом местные сельские дороги слишком хороши для полноценных внедорожников. Никакого бурелома, ям, гребёнки и болот не наблюдается. Точнее, болота есть, но по ним никто не ездит, потому что болота в Эстонии превращены в выставочную площадку. Над трясиной положены деревянные настилы для прогулок, а в красивых местах поставлены смотровые башни для созерцания перспективы. Зрелище болот завораживает! На ум сразу приходит советский сериал «Шерлок Холмс», и, кажется, что прямо вот тут снимали сцену из «Собаки Баскервилей». Впрочем, Эстония в реальности и была съёмочной площадкой для этого фильма.

Ну что, пенсионеры, кто желает поработать?

Времена, когда X-Trail и Qashqai можно было различить даже с закрытыми глазами, давно прошли. Прежде это были настолько разные автомобили, что об их сравнении не могло быть и речи. Теперь же перепутать по внешнему виду эти кроссоверы довольно легко и осталась только разница в поведении на дороге. Единственное, пожалуй, отличие в дизайне – это рисунок боковины. У Qashqai боковой профиль резкий с двумя выраженными складками, а у X-Trail – гладкий. Таким образом маркетологи и дизайнеры ещё раз подчеркнули, что Qashqai ориентирован на молодых и энергичных, а X-Trail – на тех, кто постарше и немного успокоился. Больше того, опытный взгляд отметит, что боковина X-Trail скорее напоминает о других, более дорогих моделях компании. Например, Infinity. А значит, стареющим владельцам Nissan рано на покой. Похоже, от них ждут дальнейших потребительских подвигов. Ведь автомобильный дизайн – сфера слишком затратная, чтобы допускать в ней случайные оговорки.

Спина и зад







После тест-драйва большинство журналистов сошлись в том, что на ходу Qashqai гораздо интереснее X-Trail. Признаться, я всегда скептически относился к стремлению наших великих автомобильных писателей испытывать шасси на прочность в пределах дорог общего пользования. Но если говорить не об управляемом заносе на площадке перед супермаркетом, а исключительно об ощущениях при регулярной езде, то, пожалуй, придётся согласиться с их мнением. Действительно, по сравнению с младшим братом X-Trail немного расхлябан, будто его шасси пытается угодить чьей-то больной спине. Qashqai же полностью соответствует облику – он более чёткий и конкретный. Особенно это проявляется в настройках электроусилителя руля и подвески. Да и визуально зад у Qashqai поджарый, спортивный, готовый к старту, а у X-Trail – считающий время, оставшееся до обеда. Здесь дизайн опять же предельно честен и красноречив. Что касается новшеств в подвеске, то я рад появлению отбойных пружин в амортизаторах. Раньше вы наверняка замечали неприятный стук при проезде лежачих полицейских и асфальтовых ям? В дорестайлинговых моделях его невозможно было не заметить. Как он проявлялся? Довольно своеобразно. Вроде бы ты проскочил яму без особых проблем, по крайней мере по ощущениям никакого серьёзного удара не было – напротив, кроссовер будто пролетел над препятствием, но жёсткий неприятный звук всё равно раздавался. Это и был отбой амортизаторов. Теперь его нет, поскольку появились дополнительные пружины.

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Тормозите у ворот!

В ходе тест-драйва сотрудники Nissan сообщили любопытную информацию, касающуюся активной безопасности. Вы знаете, что сегодня довольно распространена система автоматического аварийного торможения. Как она работает? Если автомобиль понимает, что водитель не реагирует на препятствие впереди, он вмешивается и самостоятельно пытается предотвратить ДТП. Оказалось, некоторые пользователи, не разобравшись, начали испытывать эту систему на прочность и столкнулись с целым рядом проблем. Причём, в буквальном смысле. В связи с этим Nissan разъяснил, что радар электронного помощника реагирует только на другие автомобили и только на скорости 40–80 км/ч. Он не сработает ни на велосипедиста, ни на пластиковые контейнеры, ни на гаражные ворота. У некоторых производителей премиального сегмента подобные системы немного сложнее и действуют в более широком диапазоне, правда, и стоят они гораздо дороже. Nissan – обычный массовый автомобиль, и не нужно ждать от него космических характеристик. Так что на всякий случай тормозите у ворот.

Привыкать не придётся

Хорошая новость для фанатов отечественных IT-технологий. Наконец-то японские кроссоверы получили интеграцию системы «Яндекс.Авто». Её современный и удобный интерфейс особенно понравится тем, кто привык к виджетам «Яндекса». Музыка, навигация с пробками (интернет оплачен на год) и голосовое управление внедрены в мультимедийный комплекс и высвечиваются на восьмидюймовом сенсорном экране. Мне, как постоянному клиенту сервисов популярного российского поисковика, это добавило позитива – не нужно заново привыкать к новым алгоритмам, поскольку интерфейс хорошо знаком. Кроме того, инженеры Nissan доработали зимний пакет. Нельзя сказать, что они пересмотрели его радикально, но кое-что интересное всё же добавили. В частности, в комплектациях X-Trail и Qashqai появился подогрев руля и задних сидений, усилена эффективность подогрева лобового стекла, а старый генератор заменён на более мощный (180 А).

Что же в итоге? Нельзя сказать, что в целом изменений не так много или они несущественны. Рестайлинг оказался удачным во всех смыслах: и в дизайне, и в мультимедиа, и в электронных помощниках, и, конечно, по части шасси. Тем более нельзя забывать, что и до рестайлинга эти модели были совсем неплохи.

P.S. А хумус из морковки я всё-таки попробовал. Вкусно!

Текст: Дмитрий Леонтьев

Фотографии компании-производителя