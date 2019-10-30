В Peugeot и Citroёn оценили полный привод

Официальные дилеры Peugeot и Citroёn начинают прием заказов на полноприводные модификации пассажирских автобусов Peugeot Traveller/Citroёn SpaceTourer и коммерческих фургонов Peugeot Expert/Citroёn Jumpy. Система полного привода доступна для автомобилей длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм) с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Помимо полного привода автомобили получили увеличенный до 200 мм дорожный просвет, что на 20 мм больше, чем у стандартных модификаций, металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии.

Начальная стоимость полноприводных версий Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroёn SpaceTourer и Citroёn Jumpy:

Peugeot Expert L2H1 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 149 900 руб.

Peugeot Expert L2H2 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 199 900 руб.

Citroёn Jumpy L2 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 149 900 руб.

Citroёn Jumpy L3 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 199 900 руб.

Peugeot Traveller Standard 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 699 900 руб.

Peugeot Traveller Long 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 749 900 руб.

Citroёn SpaceTourer M 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 699 900 руб.

Citroёn SpaceTourer XL 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 749 900 руб.







Версии 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода постоянно «следит» за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет крутящий момент именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожной поверхностью. Режимы ECO и 4×4 дают возможность переключиться между 4×2 и 4×4 режимами, что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном режиме. Вес полноприводной конструкции составляет 85кг. Элементы полного привода, расположенные под днищем автомобиля, понижают центр тяжести, что положительно сказывается на курсовой устойчивости и управляемости автомобиля в любых условиях.

Особенности полного привода 4×4: