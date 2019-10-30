Toyota RAV4. Продажи начались!

В России начинаются продажи абсолютно нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения. Претерпев самый масштабный объем изменений за всю историю, автомобиль сохранил легендарные свойства прежних поколений и при этом предлагает покупателям лучший набор потребительских качеств в классе.

RAV4 теперь отвечает запросам не только поклонников кроссовера, которые превыше всего ценят надежность и комфорт, но и более молодой аудитории. Так, например, современные технические решения и функциональность нового RAV4 оценят молодые семьи, эффектный дизайн и максимальная безопасность автомобиля станут преимуществом для женщин, а за драйв и внедорожные возможности кроссовер выберут молодые мужчины, предпочитающие активный образ жизни.

Пятое поколение Toyota RAV4 построено на глобальной архитектуре TNGA, преобразившей абсолютно все его базовые характеристики. Автомобиль стал динамичнее и безопаснее, получил совершенно новый внедорожный дизайн и новый уровень управляемости. Все это — прямое следствие основных преимуществ революционной архитектуры: высокой жесткости кузова, пониженного центра тяжести и продуманной аэродинамики.

Дизайн нового RAV4 стал более брутальным, заточенным под внедорожные приключения, и вместе с тем автомобиль великолепно смотрится и в декорациях большого города. Агрессивная решетка радиатора, развитые крылья с мускулистыми колесными арками, рельефные боковины придают новому RAV4 визуальное сходство с легендарными внедорожниками Toyota, такими как Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado. С другой стороны, изысканность и завершенность внешнего облика новинке придают современные светодиодные фары, а также впервые появившиеся в оснащении модели 19-дюймовые колесные диски.

Создавая внутреннее пространство нового RAV4, инженеры Toyota сконцентрировались не только на эргономике рабочего места водителя и просторе для пассажиров, но и на тактильных и визуальных ощущениях. В интерьере нового RAV4 много мягких поверхностей. Основные элементы салона выполнены из приятных на ощупь материалов высокого качества. На общее восприятие влияют фирменный орнамент из пересекающихся восьмиугольников, фоновая светодиодная подсветка, удобная посадка, оптимальная обзорность с рабочего места водителя, продуманное расположение органов управления и комфортное размещение задних пассажиров (+49 мм — запас для ног, +40 мм — расстояние между пассажирами на крайних сиденьях).

Впечатление о комфорте автомобиля складывается в первую очередь из плавности хода и уровня шумоизоляции. Оптимизированные характеристики передней подвески на стойках типа «МакФерсон» и задней многорычажной подвески позволили вывести плавность хода нового RAV4 на уровень, сравнимый с бизнес-седаном Toyota Camry. Оптимизированная аэродинамика кроссовера обеспечивает снижение уровня шума от набегающих потоков воздуха. В дополнение к этому инженеры Toyota значительно (с 60 до 92%) расширили площадь шумоизоляции днища. Вместе с доработанной шумоизоляцией моторного отсека и колесных арок, новыми резиновыми уплотнителями это позволит водителю и пассажирам общаться, не повышая голоса, даже на больших скоростях.

Toyota RAV4 пятого поколения оснащается бензиновыми атмосферными новыми двигателями серии Dynamic Force объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.), разработанными специально для TNGA. Благодаря передовой системе газораспределения VVT-iE на впускных клапанах, комбинированному впрыску топлива D-4S, повышенной степени сжатия (до 13:1), лазерной обработке седел впускных клапанов и новым гидроопорам оба мотора по рабочим характеристикам не уступают конкурентам с турбонаддувом, при этом значительно выигрывают в надежности. Лучшее сгорание топливовоздушной смеси во всем рабочем диапазоне оборотов двигатели серии Dynamic Force обеспечивает прирост мощности, лучшую отзывчивость и пониженный расход топлива. При этом оба мотора допускают эксплуатацию на бензине с октановым числом 91.

Впервые за историю модели RAV4 предлагает две системы полного привода. Традиционная Dynamic Torque Control AWD (комплектация «Комфорт») автоматически подключает задние колеса при пробуксовке передних. При этом новая Dynamic Torque Vectoring AWD — это уникальная в сегменте полноприводная трансмиссия с двумя раздельными муфтами на каждом из задних колес. Независимое управление вектором тяги, когда крутящий момент индивидуально распределяется между задними колесами, заметно улучшает поведение автомобиля и на асфальте (стабильность на траектории, более высокая скорость прохождения поворотов, снижение эффектов избыточной и недостаточной поворачиваемости), и на бездорожье (уменьшение риска пробуксовки колес, легко справляется с диагональным вывешиванием).

Новый революционный вариатор Direct Shift в комплектациях Toyota RAV4 с двухлитровым мотором оснащается механической первой и задней передачей. Таким образом, наряду с экономичностью, плавностью переключений и оптимальным использованием мощностных характеристик двигателя инновационная трансмиссия позволяет новому RAV4 динамичнее стартовать при разгоне «в пол» и легко переносит движение «внатяг». При этом кардинально снижается износ шкивов и ремня при неблагоприятных для вариатора режимах, что заметно повышает и без того большой ресурс коробки передач.

RAV4 с топовым двигателем объемом 2,5 литра оснащается уникальной в своем классе восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Важная особенность автомата в расширенном диапазоне блокировки гидротрансформатора — 7,8 против 5,42 у AT6. Благодаря этому новый RAV4 с мотором объемом 2,5 литра плавнее трогается с места, незаметно переключается, экономит топливо, уменьшает уровень шума и добавляет комфорта в движении, вовремя включая оптимальную передачу и обходясь без лишних подергиваний, зависаний и клевков. Данная автоматическая коробка на текущий момент считается лучшей в мире по коэффициенту полезного действия и является уникальным предложением в сегменте.







Всем, кто приобретет новый RAV4, будет доступен бесплатный четвертый год гарантийного обслуживания. Постгарантийный контракт «Формула уверенности» сроком на один год активируется при прохождении всех ТО в период заводской гарантии (три года) у любого официального дилера Тойота.

Также в стоимость автомобиля уже включена программа «Пакетное ТО» на три регулярных ТО. При желании покупатель может отказаться от программы (с вычетом стоимости из цены автомобиля).

Кроме того, для всех покупателей Toyota RAV4 действует программа «Помощь на дороге», включающая вызов аварийного комиссара, техническую помощь на месте, услугу «Трезвый водитель», эвакуацию автомобиля, а также набор услуг для продолжения поездки в случае непредвиденных обстоятельств.

Первое знакомство с самым совершенным RAV4 за всю историю для жителей Москвы и Санкт-Петербурга состоится в формате уникального мультимедийного шоу RAV4STORY.

16–17 ноября мероприятие пройдет в павильоне Main Stage в Москве, а 23–24 ноября — в выставочном центре Lenexpo в Санкт-Петербурге. Главной составляющей шоу станет мультимедийный круговой экран впечатляющих масштабов (более 600 квадратных метров), на котором будут представлены преимущества автомобиля с использованием ярких световых, звуковых и проекционных эффектов. Сами автомобили RAV4 предстанут перед участниками в своей естественной среде обитания – 4 зоны для экспонирования будут оформлены в виде песчаных и каменистых поверхностей, снега и льда, дорожных склонов. В качестве консультантов выступят атлеты – экстремалы из команды Team Toyota Russia. Помимо шоу участников мероприятия ждут технологичные активности дополненной реальности, множественные экстрим-фотозоны и автограф-сессия с атлетами. Для маленьких гостей будет работать детская комната с профессиональными аниматорами.

Кроме того, с 16 ноября в дилерских центрах Тойота по всей России пройдет презентация нового Toyota RAV4 для клиентов. Гости мероприятия смогут не только познакомиться с новинкой в шоуруме, но и пройти первый тест-драйв, чтобы оценить масштаб изменений и новые возможности автомобиля.

Для того чтобы стать участником шоу RAV4STORY или попасть на презентацию в дилерский центр Тойота, необходимо пройти регистрацию на сайте RAV4.ru.