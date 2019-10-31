Кроссоверы. Свобода, ограниченная конструкцией

Полный привод – это свобода. И прежде всего в движении за пределами асфальта. Но чтобы не перейти границы разумного, лучше заранее определить возможности своего автомобиля. Выяснить, на что способен кроссовер, не так уж сложно, достаточно приглядеться к нему повнимательнее

Как известно, для того чтобы смело съезжать с асфальта, пробираться сквозь камыши к месту рыбалки или кататься по лесам и полям, покупать серьёзный внедорожник вовсе не обязательно. Для обычных деревенских грунтовок в большинстве случаев хватает и полноприводного автомобиля с большим клиренсом. Главное – правильно оценивать его возможности. Для этого тоже не нужно быть суперпрофессионалом в болотных сапогах и бороде — вы вполне справитесь самостоятельно. Как? Давайте сделаем это вместе, на примере, пожалуй, самого универсального из кроссоверов и самого внедорожного из универсалов – Subaru Outback.

Склоним головы

Прежде всего загляните под автомобиль. Если двигатель снизу не укрыт прочной металлической защитой, то лучше не рисковать – с открытым всем камням мотором на бездорожье делать нечего. Часто защита двигателя уже входит в комплектацию, а если нет, то дилер, скорее всего, предложит вам её установить. Не отказывайтесь, потому что защита пригодится не только на бездорожье – удариться мотором можно и об лежачий полицейский, вылепленный не по ГОСТу.

Границы геометрической проходимости определяет дорожный просвет, углы въезда/съезда и рампы. Клиренс Subaru Outback – 213 мм, и он вполне способен проехать по колее стандартного внедорожника. Для многих кроссоверов это недостижимая высота. Обычно дорожный просвет у них – 170–190 мм, ну максимум 200.

Проверяя наличие защиты двигателя, заодно осмотрите днище целиком – нет ли свисающих деталей, которые легко оторвать. Например, у Outback самые нижние точки – это та же защита и прочная банка глушителя. Повредить их сложно, особенно если грунт мягкий. Кстати, понимая, на что сели, вы и машину откопаете быстрее, ведь в первую очередь нужно копать в местах, которыми она прилипла к поверхности.

Не все знают, что в лесу очень легко поймать радиатором ветку упавшего дерева, лежащего у дороги, ведь у современных автомобилей радиатор обычно расположен довольно низко. Поэтому стоит обратить внимание на его декоративную решётку, особенно в нижней её части. Если сквозь ячейки можно просунуть палец, а то и руку, следует поставить защитную сетку. Она спасёт не только от сучков и веток, но и от щебёнки, вылетающей на трассе из-под колёс впередиидущих автомобилей. Кроме того, бамперы не должны работать бульдозером. Лучше всего, если между передним бампером и защитой двигателя нет зазоров. А если изнанка заднего бампера снизу похожа на ковш – это плохо. В колее такой бампер будет загребать грунт до тех пор, пока не сорвётся с креплений и не вывернется наизнанку.

Берегите бока

Пластиковый обвес в цвет кузова, конечно, красив, но, увы, беззащитен даже перед жёсткой травой. Обычная стерня на скошенном поле, а тем более кустарник легко поцарапают лакокрасочное покрытие. А вот если бамперы сделаны в основном из прочного некрашеного пластика – полевых дорог можно не бояться. Длинные свесы и растянутая колёсная база ухудшают геометрическую проходимость, но если они, как у того же Outback, слегка скошены вверх, то, сев на брюхо, вы не оторвёте бамперы, выезжая враскачку – они окажутся чуть выше уровня грунта.







Лужи и броды

Обычное среднерусское бездорожье – это не только грязь, но и глубокие лужи и броды. Если вода попадёт в двигатель, может случиться гидроудар, а это чаще всего капитальный ремонт мотора или вообще его замена. Чтобы не хлебнуть воды через воздухозаборник, надо точно знать, где он находится. Правило тут простое: чем выше – тем лучше. У Subaru Outback воздухозаборник в самой верхней точке подкапотного пространства, и это хорошо.

Стандартный внедорожник обычно без проблем форсирует водные преграды глубиной сантиметров на двадцать ниже воздухозаборника. Да и в инструкциях безопасная глубина брода прописана до миллиметра. А вот для кроссоверов такие данные найдёшь нечасто. Если информации о преодолении бродов нет в технических характеристиках, то лучше не погружаться выше порогов. Вода просочится в салон через уплотнители, да и электронику можно залить так, что заглохнешь прямо посреди переправы.

Умный привод

Самая распространённая в этом сегменте схема полного привода – «по требованию», то есть вторая ось подключается через специальную муфту при пробуксовке колёс на другой оси. Конечно, удобно, когда о полном приводе за вас думает электроника, но та же электроника отключит полный привод, если вы перегреете муфту продолжительной пробуксовкой. Автоматические коробки передач, а особенно вариаторы, очень не любят перегрева, так что, застряв, ни в коем случае нельзя бездумно буксовать. К тому же это бесполезно – только глубже сядете. С другой стороны, возможность с умом использовать пробуксовку – это дополнительный шанс выбраться, и Subaru Outback этот шанс предоставляет. В отличие от большинства одноклассников у него в трансмиссии очень надёжный вариатор, прощающий многие вольности, а полный привод подключен практически всегда. Следовательно, и муфта имеет такой запас прочности, что перегреть её почти невозможно.

Итак, подведём итоги. Возможности кроссовера вне дорог в основном зависят от его геометрии и дорожного просвета. Дополнительные ограничения накладывают некоторые технические решения, ведь конструктивно эти автомобили ближе к обычным легковушкам, чем к внедорожникам. Впрочем, 50 % проходимости – это навыки водителя и чем лучше вы знаете свой автомобиль, тем легче справитесь с бездорожьем. Но на всякий случай найдите буксирные скобы и места, куда они ввинчиваются, а заодно запаситесь надёжным тросом и номером телефона тракториста.

Текст Григорий Алёшин

Чтобы быть в курсе последних новостей, не забывайте подписываться на наш канал Дзен!