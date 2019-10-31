BFGoodrich Winter T/A KSI. Отличная липучка за свои деньги

Выбирая зимние шины, вы должны решить, каких дорог они увидят больше – очищенных городских, загородных, покрытых снегом и льдом, или полуметровой глубины снежные заносы. Для последних, конечно, и машина нужна подходящая, но всё остальное по зубам простому кроссоверу

И если ваши пути пролегают в основном в городе и чуть-чуть вне его, присмотритесь к модели BFGoodrich Winter T/A KSI. Именно такие покрышки размерностью 215/55 R17 прошли зимний тест в реалиях городской зимы на компактном кроссовере Nissan Juke, причём как раз в режиме 95% город, 5% трасса. Первые впечатления от шин – мягкие и тихие. Для автомобиля с посредственной шумоизоляцией это важно. Бывает – поставишь зимний комплект, и машина запела, но не в нашем случае – тут звука не прибавилось. Не изменилось и поведение на асфальте – в условиях города, где самое сложное испытание для шин – редкая наледь, залитая реагентами. А больше всего шинам в условиях мегаполиса приходится сражаться со снежной кашей, а то и вовсе с рассолом, напоминающим весенние лужи, наполовину состоящие из химикатов.

Они к этому готовы – косая нарезка направленного протектора, обилие диагональных и продольных канавок большой ширины, пилообразные кромки, высокая плотность ламелей, всё это хорошо работает и выводит влагу из пятна контакта. А большего зимним колёсам и не надо.







Впрочем, есть в городе ещё одно занятное упражнение на проверку сцепных свойств колёс. Это широкие линии разметки пешеходных переходов. Вроде бы в смеси, которой «рисуют» на асфальте дорожные службы не должно быть скользких компонентов, но в реальности торможение на «зебре» чревато юзом, почти таким же как на льду. Так вот, наш BFGoodrich хорошо справился с этим – по крайней мере не пугал постоянным морганием системы ABS и не заставлял напрягаться, подъезжая к переходу. С большой долей уверенности можно сказать, что причина такого — правильный состав новой смеси с силикой и обилие мелких зигзагообразных прорезей, а также стабильность при отрицательных температурах.

Сильные холода показали, что резиновая смесь не дубеет, хорошо поглощает удары колёс о мелкие неровности наледи и отлично держит дорогу. Несколько поездок за город выявили уверенное сцепление на плотном снегу, вполне ожидаемую «зубастость» в глубоком и только в ледяных колеях мы пожалели об отсутствии шипов. Даже на крутом подъёме колёса не буксовали и в целом свои задачи по доставке пассажиров к дачному домику выполнили. В глубоком снегу колёса сохраняют управляемость. В описании шин на сайте BFGoodrich указано сплошное центральное ребро протектора, отвечающее именно за это и похоже, ребро действительно работает.

Надо сказать, что автомобиль эксплуатировался в спокойном режиме – рекордных заездов, испытаний на предел сцепления в быстром повороте мы не проводили. Несколько раз случилось аварийное торможение перед резко образовавшимся затором – всё прошло ожидаемо, без эксцессов и метаний сверх границ ряда.

За холодный сезон шины прошли почти половину годового пробега машины — около 6 000 км. Заметного износа при этом нет, ни одно колесо не потеряло балансировку. Комплект цел и с первыми заморозками вновь установлен на машину.