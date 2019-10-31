Michelin X-ICE North 4 SUV. Испытание полигоном

О шинах, особенно зимних, мы обычно судим просто – сравниваем те модели, что когда-то использовали, делимся информацией со знакомыми и сами учитываем мнения друзей. Но производители шин оперируют другими критериями – данными лабораторных исследований, результатом всевозможных тестов и проверок и, конечно, испытанием на полигоне. И если лабораторная работа не слишком наглядна и понятна только специалистам, то тестовые заезды – вещь очевидная, доступная широким массам и лучше всех остальных показывающая результат долгой работы шинников

Вот такие заезды организовала компания Michelin на полигоне в Нижнем Новгороде. И всё только для того, чтобы в реальных условиях «пощупать» живьём новую шипованную шину Michelin X-Ice North 4 SUV. Шина разработана для кроссоверов, предназначена для любых зимних условий, включая самые суровые и ориентирована на автотуристов, количество которых с каждым годом растёт. Растёт и доля кроссоверов в общем автопарке – сегодня каждый 4-й автомобиль на дорогах России – представитель сегмента SUV, или более тяжёлый внедорожник. По мнению компании Michelin, через 10 лет количество автомобилей 4х4 удвоится и составит уже половину потока! Само собой, вся эта армада потребует надёжных и цепких колёс. Ведь какой бы не была причина выбора кроссовера, его владелец в первую очередь стремится держать всё под контролем и для уверенного вождения в зимний период предпочтёт использовать шипованные шины с высокими характеристиками на любом покрытии.

Вот такова и есть новая шина X-Ice North 4 SUV, рассчитанная на все типы дорог – заснеженные, покрытые льдом, укатанным или подтаявшим снегом. А полигонные заезды хороши тем, что относительно безопасно позволяют выйти на грань возможностей колёс, переступить эту грань и попасть в ситуацию, когда последний рубеж сохранения траектории – сцепление колёс. Вот тут становятся заметны нюансы конструкции, каждая мелочь. Разумеется, сказывается и опыт водителя, но всё же, любое реальное достижение шинников становится максимально выпуклым.

Сцепление на льду у новых колёс великолепное

Огромное количество шипов, конечно, работает заметнее всего. И в продольном (разгон-торможение), и в поперечном (резкие повороты рулём) направлениях шины наголову выше конкурентов при том, что более въедливый звук их «цокания» по асфальту на льду магически пропадает. Шины мягкие и, конечно, берут не только своим «железом по стеклу». Необычное сочетание шипа с мягкой резиной боковины даёт ощущение комфорта «липучки» в паре с максимальным сцеплением. Ощущения непривычные, но скорее всего именно так и будут выглядеть идеальные колёса для суровой зимы в ближайшие годы. В общем – ищете «злые» покрышки с максимумом свойств? Смотрите в сторону Michelin X-ICE North 4 SUV.







Ну а теперь – блок скучной, но ценной именно для технарей информации. В ней нет азартных заездов и вихря снега из-под колёс. Только сухая статистика испытаний новинки, которая порой красноречивее любых, даже очень качественно подготовленных тестов.

По мнению независимой организации Test World, новая зимняя шина Michelin X-Ice North 4 SUV по целому ряду показателей заметно опережает конкурентов:

— Тормозной путь Michelin X-Ice North 4 SUV в среднем на 1,8 м короче по сравнению с конкурентами

— Время прохождения круга в среднем на 2,4 с быстрее

Главная причина таких свойств — более 300 шипов для сцепления на льду. При эксплуатации на скользких поверхностях именно шипы принимают на себя основную нагрузку. Конечно, важно и их расположение, а также особая форма шипа. Эта форма – результат многократных побед в раллийных гонках WRC с 1973 года. Многочисленные победы и вдохновили инженеров Мишлен нашпиговать новую шину спортивным шипом по полной. Причём, раллийная технология испытана и адаптирована к дорогам общего пользования. В деталях, твердосплавную вставку шипа (ту, что соприкасается с дорогой) держит специальный обод, имеющий чёткое предназначение. У обычных шипов без обода при соприкосновении с поверхностью, шип наклоняется и контактирует со льдом не только твердосплавным элементом, но и мягкой алюминиевой частью корпуса. Это заметно снижает эффективность — часть усилия в точке контакта достаётся мягкому, легко стирающемуся металлу. Применение же обода почти полностью предотвращает контакт корпуса шипа с поверхностью, помогает сердечнику максимально вгрызаться в лёд.

Благодаря своей форме новый шип улучшает сцепление шины MICHELIN X-Ice North 4 SUV на скользких поверхностях

Ну и конечно, расположение шипов в шине сделано с учётом лучших тормозных показателей и минимального шума. В итоге каждый шип расположен на своей линии – так и тише и сцепление лучше.

Особое внимание при разработке протектора было уделено широким размерам для крупных и тяжёлых автомобилей с шинами шириной более 255 мм. Для таких размеров был предусмотрен дополнительный шестой ряд рисунка протектора. Это решение позволяет равномерно распределить нагрузку в пятне контакте, шина более плотно прижимается к поверхности.

Также в конструкции шины использован двойной каркас. Он позволяет добиться высокой стойкости к повреждениям боковины и протектора, а также улучшает управляемость больших и тяжелых автомобилей с высоким центром тяжести. Благодаря внутреннему герметизирующему слою из морозостойкого материала эксплуатация зимней шины возможна даже при сверхнизких температурах.

Ну и напоследок то, с чего обычно начинается знакомство – дизайн. Ведь то, как выглядит шина кардинально влияет на выбор модели при покупке. Технология Premium touch создает контрастность участков боковины шины, в основном в зоне надписей марки и модели шины.

К зимнему сезону 2019-2020 года новая шипованная шина Michelin X-Ice North 4 SUV будет доступна в 29 типоразмерах от 17 до 22 дюйма, ну а специалисты Michelin наверняка заняты созданием ещё более впечатляющей модели. Какой она будет? Узнаем через пару лет, но несомненно, это будет ещё более выдающееся изделие, одинаково подходящее для любого типа зимнего покрытия