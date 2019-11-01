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Новости   1 ноября 2019   

Рижская студия представляет

«Черный Жеребец» готовится к съемкам в кино.

 

Латышские тюнеры из Dartz — ребята смелые и категорически нескромные. Чего стоит один лишь их корпоративный слоган типа – «Мы создаем пуленепробиваемые сокровища, которым доверяют миллиардеры, цари, суперзвезды, генералы и диктаторы с 1869 года». Но как это часто бывает с шедеврами, появляются они на свет нечасто. С тех пор, как в 2014 году прибалты смастерили для китайского рынка броневик White Horse, мы о них практически ничего не слышали.

 

Но мы, конечно же, не стали бы вас грузить всей этой информацией, если бы на днях Dartz не явил миру свое новое шедевральное изделие, с названием Prombon Black Stallion. Тактико-технические характеристики «жеребца» нам доподлинно не известны, тем не менее, в рижской фирме не скрывают, что вырастили свое непарнокопытное чудовище для съемок в некоем новом фильме. Напомним, что в 2012 году автомобиль Dartz засветился в картине «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном. Так что следите за афишами.



 

 

 

 


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