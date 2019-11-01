  • Сегодня: Пятница, Ноябрь 1, 2019
 

 
Новости   1 ноября 2019   

RAM 1500 Rebell отправили в путешествие

Моpar построил пикап с солнечными батареями.

Для компании Mopar уже стало традицией – готовить для тюнинг-шоу SEMA всякие чудеса. К открывающейся 5 ноября выставке дочка концерна FCA построила аж четырнадцать уникальных концептов. Чтобы долго не отвлекать ваше внимание, мы ре решили чуть подробнее остановиться на о одном, как нам кажется, наиболее интересном.

Ram 1500 Rebel OTG (Off The Grid) – чисто приключенческий аппарат. Оснащенный 35-дюймовым внедорожными шинами и 125-литровым баком 263-сильный пикап способен ехать долго и, разумеется, не только по ровному асфальту. Установленные на вездеходе лебедка и шноркель – вовсе не декоративные элементы. Если углеводородное топливо закончится, то для получения энергии можно развернуть комплект штатных солнечных батарей. Говорят, что квалификация электрика здесь не требуется. Для сна же и обычных бытовых целей служат портативный умывальник с системой водоснабжения, раскладной тент и газовая плитка. Ах да, яркими наружными осветительными приборами можно отпугивать диких животных.



 

 


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу