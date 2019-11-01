RAM 1500 Rebell отправили в путешествие

Моpar построил пикап с солнечными батареями.

Для компании Mopar уже стало традицией – готовить для тюнинг-шоу SEMA всякие чудеса. К открывающейся 5 ноября выставке дочка концерна FCA построила аж четырнадцать уникальных концептов. Чтобы долго не отвлекать ваше внимание, мы ре решили чуть подробнее остановиться на о одном, как нам кажется, наиболее интересном.

Ram 1500 Rebel OTG (Off The Grid) – чисто приключенческий аппарат. Оснащенный 35-дюймовым внедорожными шинами и 125-литровым баком 263-сильный пикап способен ехать долго и, разумеется, не только по ровному асфальту. Установленные на вездеходе лебедка и шноркель – вовсе не декоративные элементы. Если углеводородное топливо закончится, то для получения энергии можно развернуть комплект штатных солнечных батарей. Говорят, что квалификация электрика здесь не требуется. Для сна же и обычных бытовых целей служат портативный умывальник с системой водоснабжения, раскладной тент и газовая плитка. Ах да, яркими наружными осветительными приборами можно отпугивать диких животных.





