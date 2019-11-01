Новый Suzuki Jimny. Больше чем просто больше

Начнём с того, что Suzuki JB23, который мы и европейцы называем Jimny, очень стар. И не в смысле «суперстар», а просто не молод. Впервые его показали в Токио в 1997 году, европейскую версию – в Париже в 1998-м, а родоначальник семейства – Hope Star ON360 – так и вовсе из шестидесятых. За годы производства он пять раз менял поколение и приобрёл десятка полтора имён. Нам он известен как Samurai, кому-то как Sierra, хотя и индексы LJ80 и SJ410/413 хорошо знакомы ветеранам офф-роуда. Уникальной особенностью внедорожника всегда было то, что со сменой поколений он почти не рос. И если измерить тот же Samurai и сравнить его по габаритам с Willys, то мы найдём поразительные совпадения. Можно даже купить кузов типа Willys, или Ford GPW (но из алюминия) и установить на шасси Suzuki без каких-либо переделок – со стороны и не разберёшь, что это новодел. Словом, в отличие от своих потребителей, малыш не рос.

Постепенно это становилось проблемой. И дело не столько в стремительной акселерации японцев, сколько в том, что внедорожник начали активно покупать за пределами исторической родины. В Америке он стал культовым, в Европе, в Британии, у нас движение условных «самураеводов» оказалось невероятно преданным, сплочённым и… опять-таки рослым. А машина тесная. И слабовата. При прочих равных 1.3-литрового моторчика едва хватало для штатных колёс, а 31-дюймовые он уже не тянул.

Правда, вовсю старалась индустрия тюнинга: главную пару 5.12 – пожалуйста, понижайку 4.6 – сколько угодно. Но производителю хотелось массовости и огромных тиражей, и вот на парижский подиум 1998 года вышло логичное продолжение Samurai – Suzuki Jimny. Комфортная пружинная подвеска, более просторный салон (не просторный, а именно – более просторный), мотор помощнее, современнее внешний вид, автоматическая трансмиссия, противобуксовочная система.

Безусловно, Jimny сделал шаг вперёд, но, как показала практика, не такой уж большой. Шли годы, и он снова стал казаться не просто тесноватым, а слишком тесным, не просто слабым, а даже туповатым. И управляемость так себе, и в целом устарел. Впрочем, любой владелец Jimny, к примеру, 2017 года выпуска скажет, что всё это ерунда, и будет по-своему прав. Но поверьте, самый фанатичный фанат модели не раздумывая отдаст своего любимца за недавно представленный Jimny JB64W. Ещё и доплатит! А доплатить придётся, ведь стоимость Suzuki Jimny New начинается от 1 359 000 рублей.

Больше чем просто больше

Помните, когда-то под таким девизом появился iPhone 6. Мол, увеличение размеров – это, ребята, далеко не всё. Так и с Jimny. Тем более что по сравнению с прежним поколением габариты кузова почти не выросли, а длина так и вовсе уменьшилась. Удивлены? Да, представьте, старый в длину 3695 мм, а новый – 3650. Ну а где же тогда «больше», о котором все говорят? Увеличилась ширина – с 1600 до 1645 мм и высота – на 25 мм, при этом база 2250 мм не изменилась. Полная масса была 1420 кг, стала 1435, а вот что действительно заметно выросло, так это клиренс – с 190 до 210 мм. Для этого параметра 20 мм – реально много, особенно учитывая колёса 195/80 R15 в стандарте. Геометрическая проходимость и у предыдущей модели была впечатляющей, а у нынешней просто замечательная: угол въезда – 37 градусов, съезда – 49, продольной проходимости – 28. То есть внедорожник стал немного выше, немного шире, короче и сохранил колёсную базу. При этом утверждается, что он стал просторнее. Парадокс? Вовсе нет!

Дизайн экстерьера выполнен с явной оглядкой на модели 30-летней давности. Если не старше. Сейчас это тренд! Передняя часть с характерными блоками поворотников и габаритов и вовсе отсылка к серии LJ 1972 года. При этом кузов совершенно прямоугольный, а стёкла почти вертикальные и ровные, кроме разве что лобового. Это, кстати, отлично спасает от летящей из-под колёс грязи. Ещё одна заметная деталь – стык крыши кузова с характерным желобком, выступающим даже над лобовым стеклом, – он делает машину визуально чуть ниже и пропорциональнее. Кроме того, вместе с выштамповками на самой крыше это положительно влияет на жёсткость и прочность кузова. Бамперы выступают не сильно, а их углы закруглены и приподняты для улучшения проходимости.

Выглядят они брутально, внешне напоминают силовые, но понятно, что это пластик. Дверь багажника распашная, причём по-японски – слева направо. Модная нынче тема с трапециевидными колёсными арками формирует образ настоящего внедорожника, к тому же делает более доступной внутреннюю часть колеса – например, цепи надеть или палку, застрявшую в подвеске, достать. Пять отверстий фальшрешётки радиатора и крупный значок Suzuki на ней неизменны с 1998 года, разве что контур самой решётки немного изменился.







Конструктивно внедорожник остался практически прежним: рама, мосты, парт-тайм, понижающая передача. Раме добавили две поперечины и Х-образную силовую перемычку в районе раздаточной коробки. Получилось жёстче прежнего, чего, в общем, и добивались. У кузова восемь точек крепления через огромные резиновые подушки: борьба с вибрациями – ещё одна особенность нового Jimny. Хотя даже Samurai был трясуч только на ходу, а вибраций от мотора или трансмиссии, можно сказать, и не было. Особенно на фоне нашей «Нивы». Тем не менее селектор автомата задемпфировали как смогли, а механизм переключения механической коробки и вовсе установлен на отдельном трёхопорном кронштейне – по сути дела, подрамнике.

Что интересно, механическая трансмиссия пяти-, а не шестиступенчатая, как сейчас принято. Возможно, при ближайшем рестайлинге добавят ещё одну передачу, что было бы логично, учитывая, что понижающая не слишком велика – 2.0. Кстати, с четырёхступенчатой автоматической коробкой ставят раздатку с другой пониженной – 2.64. Вообще, подбор передаточных чисел трансмиссии весьма оригинален и напоминает Jimny JB23. Так, первая у механики составляет 4.425, а задняя – 5.125; у автомата первая – 2.875, а задняя – и вовсе 2.3.

Главные пары тоже отличаются – 4.3 и 4.0 соответственно. То есть можно из штатных редукторов собрать скоростной вариант, взяв механику и главную пару от автомата, или тяговый внедорожный – установив на автомобиль с автоматической трансмиссией редукторы от механики. Это, конечно, если раздаточные коробки взаимозаменяемые. Впрочем, полагаю, индустрия тюнинга поможет, и можно будет купить любой набор шестерён, тем более что раздаточные коробки идентичны тем, что ставились на прежнюю версию Jimny.

Расправить плечи и втянуть живот

Практически все поездившие на новом Jimny отмечали, что он неожиданно просторен. Это кажется странным с учётом того, что габариты, как мы уже говорили, не выросли. Но измерения внутреннего пространства показывают, что основные показатели действительно стали больше. Например, место для ног водителя от педалей до спинки увеличилось на 30 мм. Казалось бы, не такая уж ошеломляющая цифра, но для человека с ростом за 185 см она оказывается крайне важной. А вот пассажирам второго ряда придётся несладко, несмотря на то что и у них места для коленей стало больше на 40 мм – довольно много для столь компактного автомобиля.

Эти изменения стали возможны во многом за счёт сокращения объёма багажника – с 110 до 85 л при установленных в нормальное положение спинках второго ряда кресел. Зато если их сложить, то мы получим ровный пол метровой длины и объём уже в 377 литров. К тому же, не забывайте, что японцы меряют багажник универсала до нижней кромки окон, и если сложить все кресла, то полезный объём увеличится до 830 литров, а длина груза – до 2000 мм.

Что в новом Jimny в самом деле хорошо, так это качество материалов и отделка салона. Да, он пластиковый, но и на ощупь, и на глаз куда дороже всех прежних вариантов. Дизайн немного грубоват, но функционален и по-своему оригинален. Отлично смотрятся большой дисплей в голове центральной консоли и «слизанные» с LJ20/80 квадратные подиумы панели приборов. Вообще, цитат из прошлых жизней довольно много, но все они уместны. И характерное понижение линии нижней кромки бокового окна, и самая настоящая ручка на передней панели пассажира (она очень удобна на бездорожье).

Руль может быть полиуретановым или с кожаной оплёткой, с клавишами управления аудиосистемой и круиз-контролем или без них. Регулируется он, как и прежде, только по наклону. Интересно, что кресла раскладываются в более или менее ровную кровать для не слишком рослых путешественников. Такую возможность предоставляет далеко не каждый автомобиль, а уж среди внедорожников разве что только отечественные, да и то не все.

Я намеренно не пишу про двигатель и ходовые характеристики – это отдельная история, которая выйдет после целой серии тест-драйвов. Главное, что мотор стал больше на 200 куб. см и мощнее. Правда, со своими 102 силами он выпадает из зоны сверхльготного налогообложения, но всё равно обойдётся недорого. Расход топлива почти не изменился, и на 40-литровом баке Suzuki Jimny запросто пройдёт 300 км даже загруженным под завязку. Прогнозировать его рыночные перспективы сложно. Прежний продавался неплохо, даже учитывая нишевость. Новый привлекательнее внешне и по динамическим характеристикам, просторнее и вездеходнее, но дороже. Версия с автоматической трансмиссией и полным пакетом обойдётся в 1 569 000 рублей, что заставляет задуматься, так ли нужны рама и неразрезные мосты с 85-литровым багажником. С другой стороны, что ни говори, а других таких всё равно нет. Jimny по-прежнему уникален.

Текст Игорь Губарь

Фото компании-производителя

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