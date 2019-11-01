Французские карданы стали дешевле

В компании Renault Россия объявили о снижении цен до 85% (зависит от наименования запчасти) на пружины, рессоры, карданные и приводные валы, подвесные подшипники и крестовины для всех моделей.

Воспользоваться столь щедрым предложением могут владельцы машин любого года выпуска, но только при выполнении кузовного ремонта у официальных дилеров.

Напомним, что еще в августе французы анонсировали скидки на сорок наименований деталей для «Дастера», в числе которых значатся передний бампер и его декоративная решетка, подрамники подвески, подрулевые переключатели, ручки и стекла дверей.







О сроках действия акции в официальном пресс-релизе ничего не сказано.