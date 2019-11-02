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Новости   2 ноября 2019   

Смартфон поможет оформить аварию за 15 минут

С первого ноября оформить аварию по Европротоколу можно с помощью мобильного приложения.

Приложение «Помощник ОСАГО» доступно для мобильных устройств на Android и iOS. Сейчас программа работает только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и Татарстане. Однако оказавшиеся в упомянутых административных образованиях жители других регионов оформить аварию с помощью смартфона не смогут.

Но для начала необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. Причем это касается обоих участников ДТП. Так же необходимо определиться с виновником коллизии. Иначе оформить Европротокол, в том числе и в электронной форме, не получится.

Если эти условия соблюдены, участникам аварии необходимо зайти в приложение – достаточно, чтобы оно было установлено у одного из них – и пошагово следовать его инструкциям. Данные водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и полиса ОСАГО будут автоматически подгружены из базы Госуслуг. Программа позволяет оформить ДТП как с загрузкой фотографий поврежденных машин, так и без оных. При этом, в первом случае компенсация ущерба ограничена суммой в 400 тысяч рублей, а во втором можно рассчитывать только на 100 тысяч.  

Схему аварии придется все же изобразить на бумаге и только потом сфотографировать и отправить с помощью приложения.



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