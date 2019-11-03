Твёрдость решительных. Зимние шины Bridgestone Ice Cruiser 7000S

Для меня выбор шин — это всегда компромисс между характеристиками, долговечностью и ценой. Остальные критерии менее важны, главное – определить, для каких условий они нужны. Мои требования просты – шины должны одинаково хорошо вести себя на асфальте и на снегу, не превращать автомобиль на зиму в гудящий и звенящий шипами шарабан и не слишком быстро изнашиваться

Набор вам, скорее всего, знакомый – примерно такие запросы у каждого, кто сочетает поездки по городу с зимними путешествиями, не брезгует пощупать колёсами снежок отдалённой опушки и не готов тратиться на комплект чаще, чем раз в три года. И при этом передвигается на автомобиле с большим дорожным просветом и постоянным приводом только на передние колеса. Хорошо, если задние подключаются, случись чего, но сегодня полно и моноприводных кроссоверов. Их главное оружие – клиренс, небольшие свесы и умение водителя. А ещё – шины, выбирать которые в таком случае надо не просто внимательно, а даже щепетильно.

Споры на тему «нужны шипы или нет» в ключе дальних поездок считаю бессмысленными – первая же ледяная колея заставит вспомнить о спасительном металле в покрышках.

Итак, сопоставив это всё, из великого множества предложений была выбрана компания Bridgestone и модель Ice Cruiser 7000S. Развитый противослякотный рисунок протектора, агрессивный шип, приемлемая цена, что ещё надо? Оказалось, что бонусом к комплекту прилагается высокая прочность боковины и очень долговечные шипы. Но, обо всём по порядку.

Первые метры после шиномонтажа – и гул со звонким цокотом заставляет задуматься – не погорячились ли мы, отдав предпочтение японскому продукту, изготовленному на российском заводе? Но вспомнив о том, что хорошие шипованные колёса надо обязательно прикатать, начальную сотню километров движемся аккуратно. К концу следующего дня колёса заметно стихают – технология обкатки работает!

Проверяем, все ли шипы на месте? Да они выглядят так, словно и не видели асфальта! Ну а раз так – в бой!

Вышло, что первым испытанием для колёс стал глубокий снег в загородном посёлке. И колеи, и лёд присыпанный то песочком, а то снежком. И даже канава на обочине, куда почти затянуло машину. Первый урок вышел познавательным – шины отлично перемалывают снег, хорошо справляются с ледяным покрытием и не досаждают гулом на асфальте. Они не спешат сорваться в буксование при раскачке и хорошо держат быстрые скользкие повороты. Вооружившись таким знанием, за прошедшую зиму довелось испытать колёса плохими дорогами несколько десятков раз.







Был и дальний вояж на полтысячи километров, и скоростные заезды по платной дороге, и аварийные торможения в пол и попадания на полном ходу в выбоину высотой с треть колеса. Всё это Bridgestone Ice Cruiser 7000S вынес не моргнув. Ни одно колесо не потеряло балансировку, ни один шип не выпал, и даже не покосился в своём гнезде. И износ протектора за семь морозных тысяч километров почти не заметен. К концу зимы мы задались вопросом, почему так?

Большая часть ответов – в конструкции шины. Модель специально разработана с учётом русских зим и дорог. Оптимизирована длина шипа и его посадка в протекторе, что дало необычную прочность – это проверено на практике. Более прочные центральные блоки с более широкой насечкой определяют уверенное сцепление на снегу и снежной каше. А крепкая и более твёрдая, чем у предшественницы Bridgestone Ice Cruiser 7000 боковина не только улучшает управляемость, но и препятствует повреждению самой шины. Мне думается, что большая жёсткость бережёт и колёсные диски, особенно при ударах в острые кромки выбоин, вроде наших. Не подумайте, что жёсткость даёт худшую амортизацию — шина вполне «всеядна», хорошо проглатывает и мелкие и средние неровности. Единственное, за чем новинка заставляет следить — за давлением в колёсах. Само собой, это общее требование, но отнеситесь к нему со всем вниманием, не перекачивайте эти шины. А ещё Ice Cruiser 7000S просто красив! Как красивые самолёты лучше летают, так и художественно оформленные колёса придают автомобилю более привлекательный вид, и помогают владельцу легче справляться с дорожными невзгодами. Да-да, позитивное настроение — половина успеха!

Подведя итог такому всестороннему тесту, можно сказать, что Bridgestone Ice Cruiser 7000S – удачные колёса для отечественных реалий. Именно то, что нужно – крепкая, практичная и технически современная модель за адекватную цену. Новая зима уже началась, и шины уверенных в себе покорителей зимних дорог снова в строю.

Текст: Евгений Хапов

Фото компании-производителя и автора