Infiniti показал кусочек нового QX55

Словно хорошую микстуру, по капле выдаёт компания Infiniti нам сведения о новом кроссовере QX55. То подтвердила, что название таким и будет, то опубликовала скетч летящего силуэта. Теперь очередная микро-порция информации — показана фотография, похоже, реальной машины, но «в полёте», размазанно и без нижней части. Но кое-что видно. Машина наследует ближайшему родственнику QX50 и плавные формы и общий «летящий» стиль и, похоже, пропорции. А красный цвет как бы говорит о динамике и прочих драйверских штучках.







Первый рисунок нового QX55 был показан на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич (Калифорния) в августе этого года. Нынешнее изображение «более детально раскрывает атлетизм, элегантность и практичность Infiniti QX55» — это цитата из релиза. Ну что же, вроде и вправду раскрывает, остаётся дождаться нового 2020 года, в котором, будем надеяться, нам покажут, разумеется по частям, силуэт в статике, потом «лицо», затем микроскопическую часть салона и только потом, подогрев фанатов марки дальше некуда — саму машину. Тогда же обещаны и характеристики. Ждём, затаив дыхание!