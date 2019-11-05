Пляжные принадлежности

На открывшуюся выставку в Майями Jeep привез два ярких специалитета. Несмотря на концептуальную внешность, позирующие на фото пятидверный Wrangler и пикап Gladiator вовсе не единичные шоу кары, но и не то, чтобы сильно массовые. Нарядная парочка из числа автомобилей особой серии “Three O Five”. Сей код означает, что всего будет выпущено 305 экземпляров – 255 «Рэнглеров» и 50 «Гладиаторов». По своей сути это, покрашенные в ярко-белый или оранжевый цвета стандартные модификации Sport S с отличительными наклейками. Пикапу прописали матерый 3,6-литровый Pentastar, а его напарнику «Рэнглеру» — двухлитровую «четверку» с турбонаддувом. Грусть, конечно. Зато в оснащение последнего входит мягкая складная крыша Sky One-touch powertop.







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