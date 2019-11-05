Bronco возвращается

Пятьдесят лет назад Род Халл привёл свой Ford Bronco на первое место в ралли Baja 1000. С тех ни одна полноприводная машина не побеждала в этом изнурительном марафоне. В общем, отличный повод съесть кусок праздничного торта, а заодно показать миру свой новый внедорожник. Правда, речь не идет о будущем серийном Bronco – его официальная премьера запланирована на следующий год, — однако уже точно известно, что внешне он будет похож на этот спортивный прототип.

Сам герой презентации не просто так натянул ливрею своего славного предка. Широченная колея, каркас безопасности, регулируемые амортизаторы Fox и 37 дюймовые шины понадобятся спортсмену для участия в стартующей уже 22 ноября очередной Бахе. В руль посадят прошлогоднего победителя Кэмерона Стила, а его напарницей станет внучка того самого Рода, вовсе небесталанная гонщица Шелби Халл. Кто знает, может и повторят.





