Зимняя Mazda

Кроссовер СX-5 подготовили к зиме

Никто не оспаривает факта, что зима в России очень популярный бренд. Круче только медведи, черная икра и балалайка. Стало быть, не будем удивляться началу продаж ограниченной серии кроссоверов Mazda CX-5 в исполнении Zima Edition. В данном случае «морозостойкость» означает зимние шины, систему открывания багажника без рук, охранно-телематический комплекс с функцией автозапуска двигателя со смартфона, ну, и конечно же, оригинальный шильд.

Это может показаться странным, но все вышеобозначенное добро не стоит дополнительных денег. Однако доступен «зимний пакет» не на всех машинах, а только в дорогих комплектациях Supreme и Executive. То есть минимум придется заплатить 2 130 000 рублей. К тому же акция не бесконечна и продлится лишь до конца ноября.





