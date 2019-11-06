  • Сегодня: Среда, Ноябрь 6, 2019
 

 
Новости   6 ноября 2019   

Nissan пустынник

На выставке тюнинга показали пикап Frontier для больших песочниц

Пикап Nissan Navara, известный на американском рынке под именем Frontier, в своем серийном воплощении совершенно незатейлив. Зато все мы знаем, что этот утилитарный грузовик представляет собой отличную базу для тюнинга. То, что вы видите на картинках – самая свежая, подготовленная к выставке SEMA, поделка ребят из нью-йоркского гаража MА Motors. Поэтому с мотора и начнем.

Вместо серийного V6 парни имплантировали в пикап 5,6-литровый агрегат от «Титана». А чтобы совсем мало не показалось, присовокупили к «восьмерке» турбину Gerrett GTX3584 RS. Стоковые распредвалы в свою очередь были заменены на кастомные, а детали поршневой, разумеется, усилены. На выходе получилось 600 «лошадей» и 950 Нм крутящего момента. Для эффективного управления таким «табуном» Nissan Frontier Desert Runner получил секвентальную коробку.

 

 

 



Шасси – тоже залюбуешься. Передние и задние амортизаторы King Racing Triple Bypass, спортивные рессоры Giant Motorsports Link Killer, 37-дюймовые шины BFGoodrich Baja на дисках fifteen52 TurboMac – с таким вооружением по пустыне не то что бегать, летать можно.

 


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу