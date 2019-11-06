Nissan пустынник

На выставке тюнинга показали пикап Frontier для больших песочниц

Пикап Nissan Navara, известный на американском рынке под именем Frontier, в своем серийном воплощении совершенно незатейлив. Зато все мы знаем, что этот утилитарный грузовик представляет собой отличную базу для тюнинга. То, что вы видите на картинках – самая свежая, подготовленная к выставке SEMA, поделка ребят из нью-йоркского гаража MА Motors. Поэтому с мотора и начнем.

Вместо серийного V6 парни имплантировали в пикап 5,6-литровый агрегат от «Титана». А чтобы совсем мало не показалось, присовокупили к «восьмерке» турбину Gerrett GTX3584 RS. Стоковые распредвалы в свою очередь были заменены на кастомные, а детали поршневой, разумеется, усилены. На выходе получилось 600 «лошадей» и 950 Нм крутящего момента. Для эффективного управления таким «табуном» Nissan Frontier Desert Runner получил секвентальную коробку.







Шасси – тоже залюбуешься. Передние и задние амортизаторы King Racing Triple Bypass, спортивные рессоры Giant Motorsports Link Killer, 37-дюймовые шины BFGoodrich Baja на дисках fifteen52 TurboMac – с таким вооружением по пустыне не то что бегать, летать можно.