Бонду в помощь

Aston Martin выпускает свой первый кроссовер

У не стеснённых в средствах граждан скоро появится повод порадовать себя новой дорогой игрушкой. Aston Martin официально объявил дату и место премьеры своего первого кроссовера DBX. Презентация состоится 20 ноября в Пекине. Обозначена и цена – на европейских рынках за свежеиспечённый премиум придется отдать минимум €193,500. Это, кстати, больше, чем стоит Bentley Bentayga. Кроме оглашения цены, Aston Martin выложил в сеть единственное и не очень подробное фото интерьера. Но и из него видно, что у кросса будет полноценный 5-местный салон, мультимедийная система с сенсорным экраном и много-много натуральной кожи.







Не страдающие излишней скромностью британцы рассказали, что для обеспечения отличной обзорности и эргономики шесть месяцев искали оптимальное положение водительского кресла. Будем надеяться, что нашли. Так же известно, что возить DBX будет 550-сильная «восьмерка» от Mercedes-AMG. С таким «запалом», опять-таки со слов английских подданных, их машина способна разгоняться до 290 км/ч и проехать Северную петлю менее, чем за 8 минут. Желающим проверить придется, однако, немного подождать – отгружать автомобили клиентам начнут только следующим летом.